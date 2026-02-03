A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni
Az ikonikus franchise-okat – Dexter, Star Trek, Yellowstone – felvonultató, valamint a “Vígjátékok” és “Gyilkos történetek” nevű tematikus csatornák a mai naptól elérhetővé válnak a SkyShowtime tagok számára az összes piacon, beleértve Magyarországot is.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán, beleértve Közép-Kelet-Európát, és ezzel először kínál tagjainak válogatott szórakoztató tartalmakat.
A tagok így könnyen felfedezhetik a SkyShowtime legnépszerűbb franchise-ait, köztük a Dextert, a Mancs őrjáratot, a Star Treket és a Yellowstone-t. Tematikus műfaji csatornák is indulnak: a “Vígjátékok” -csatornán a The Office és más hasonló műsorok lesznek láthatók, míg a “Gyilkos történetek” olyan nemzetközi sikereket vonultat fel, mint a MobLand (Gengsztervilág), a The Day of the Jackal (A sakál napja) és a Tulsa King.
A nap 24 órájában streamelhető, mind a SkyShowtime Standard előfizetés reklámokkal csomagjában, mind a Prémium csomagban elérhető csatornák a lehető legtöbbet hozzák ki a szolgáltató széles körű szórakoztató választékából, olyan ikonikus brandek műsorait vonultatva fel, mint a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios, a Peacock, valamint a SkyShowtime saját gyártású sorozatai.
„A SkyShowtime-nál mindig a fogyasztói élmény fejlesztésére és javítására törekszünk, hogy még több értéket teremtsünk tagjaink számára. Ezért örömmel indítjuk el ezeket az új csatornákat. Az on-demand szolgáltatásunk mellett, amely hihetetlenül széles választékot kínál hollywoodi sikerfilmekből és exkluzív sorozatokból, tagjaink mostantól kényelmesen hátradőlve élvezhetik a közönségkedvenc műsoroknak, franchise-oknak, sorozatoknak és műfajoknak szentelt, gondosan összeállított csatornákat. Új lehetőség nyílik tehát arra, hogy mindenki felfedezze és élvezze a SkyShowtime által kínált összes remek tartalmat" – mondta el Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója.
Az új on-demand streaming csatornák a SkyShowtime alkalmazás navigációs sávján megtalálhatók. A SkyShowtime szolgáltatásai elérhetők a választott televíziós szolgáltatónál vagy Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV- n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n (egyes piacokon) és a Prime Video felületén, illetve az interneten: www.skyshowtime.com.
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták.
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
A 89 éves egykori televíziós riporter szerint a reflektorfény soha nem vonzotta, anyagi gondja nincs, szabadidejét könyvekkel, rejtvényekkel és színházzal tölti.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
