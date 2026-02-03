2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kéz a TV távirányítóval, TV-sorozat váltása a streaming szolgáltatás platformjáról. Az otthoni szórakozás új módja.
Szórakozás

Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni

Pénzcentrum
2026. február 3. 16:31

Az ikonikus franchise-okat – Dexter, Star Trek, Yellowstone – felvonultató, valamint a “Vígjátékok” és “Gyilkos történetek” nevű tematikus csatornák a mai naptól elérhetővé válnak a SkyShowtime tagok számára az összes piacon, beleértve Magyarországot is.

A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán, beleértve Közép-Kelet-Európát, és ezzel először kínál tagjainak válogatott szórakoztató tartalmakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tagok így könnyen felfedezhetik a SkyShowtime legnépszerűbb franchise-ait, köztük a Dextert, a Mancs őrjáratot, a Star Treket és a Yellowstone-t. Tematikus műfaji csatornák is indulnak: a “Vígjátékok” -csatornán a The Office és más hasonló műsorok lesznek láthatók, míg a “Gyilkos történetek” olyan nemzetközi sikereket vonultat fel, mint a MobLand (Gengsztervilág), a The Day of the Jackal (A sakál napja) és a Tulsa King.

A nap 24 órájában streamelhető, mind a SkyShowtime Standard előfizetés reklámokkal csomagjában, mind a Prémium csomagban elérhető csatornák a lehető legtöbbet hozzák ki a szolgáltató széles körű szórakoztató választékából, olyan ikonikus brandek műsorait vonultatva fel, mint a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios, a Peacock, valamint a SkyShowtime saját gyártású sorozatai.

Kapcsolódó cikkeink:

„A SkyShowtime-nál mindig a fogyasztói élmény fejlesztésére és javítására törekszünk, hogy még több értéket teremtsünk tagjaink számára. Ezért örömmel indítjuk el ezeket az új csatornákat. Az on-demand szolgáltatásunk mellett, amely hihetetlenül széles választékot kínál hollywoodi sikerfilmekből és exkluzív sorozatokból, tagjaink mostantól kényelmesen hátradőlve élvezhetik a közönségkedvenc műsoroknak, franchise-oknak, sorozatoknak és műfajoknak szentelt, gondosan összeállított csatornákat. Új lehetőség nyílik tehát arra, hogy mindenki felfedezze és élvezze a SkyShowtime által kínált összes remek tartalmat" – mondta el Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új on-demand streaming csatornák a SkyShowtime alkalmazás navigációs sávján megtalálhatók. A SkyShowtime szolgáltatásai elérhetők a választott televíziós szolgáltatónál vagy Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV- n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n (egyes piacokon) és a Prime Video felületén, illetve az interneten: www.skyshowtime.com.
Címlapkép: Getty Images
#tévé #televízió #online #app #film #sorozat #szórakozás #média #streaming #streaming szolgáltatás #skyshowtime

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:31
16:15
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
3 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
4
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 17:01
Fontos dolgokat közölt a kormány az új rezsistopról: ez sokaknak nem fog tetszeni
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 16:03
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. február 3. 16:33
Őszintén a gazdák jövőjéről: február 25-én minden kiderül