Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni

Az ikonikus franchise-okat – Dexter, Star Trek, Yellowstone – felvonultató, valamint a “Vígjátékok” és “Gyilkos történetek” nevű tematikus csatornák a mai naptól elérhetővé válnak a SkyShowtime tagok számára az összes piacon, beleértve Magyarországot is.

A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán, beleértve Közép-Kelet-Európát, és ezzel először kínál tagjainak válogatott szórakoztató tartalmakat.

A tagok így könnyen felfedezhetik a SkyShowtime legnépszerűbb franchise-ait, köztük a Dextert, a Mancs őrjáratot, a Star Treket és a Yellowstone-t. Tematikus műfaji csatornák is indulnak: a “Vígjátékok” -csatornán a The Office és más hasonló műsorok lesznek láthatók, míg a “Gyilkos történetek” olyan nemzetközi sikereket vonultat fel, mint a MobLand (Gengsztervilág), a The Day of the Jackal (A sakál napja) és a Tulsa King.

A nap 24 órájában streamelhető, mind a SkyShowtime Standard előfizetés reklámokkal csomagjában, mind a Prémium csomagban elérhető csatornák a lehető legtöbbet hozzák ki a szolgáltató széles körű szórakoztató választékából, olyan ikonikus brandek műsorait vonultatva fel, mint a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios, a Peacock, valamint a SkyShowtime saját gyártású sorozatai.

„A SkyShowtime-nál mindig a fogyasztói élmény fejlesztésére és javítására törekszünk, hogy még több értéket teremtsünk tagjaink számára. Ezért örömmel indítjuk el ezeket az új csatornákat. Az on-demand szolgáltatásunk mellett, amely hihetetlenül széles választékot kínál hollywoodi sikerfilmekből és exkluzív sorozatokból, tagjaink mostantól kényelmesen hátradőlve élvezhetik a közönségkedvenc műsoroknak, franchise-oknak, sorozatoknak és műfajoknak szentelt, gondosan összeállított csatornákat. Új lehetőség nyílik tehát arra, hogy mindenki felfedezze és élvezze a SkyShowtime által kínált összes remek tartalmat" – mondta el Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója.

Az új on-demand streaming csatornák a SkyShowtime alkalmazás navigációs sávján megtalálhatók. A SkyShowtime szolgáltatásai elérhetők a választott televíziós szolgáltatónál vagy Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV- n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n (egyes piacokon) és a Prime Video felületén, illetve az interneten: www.skyshowtime.com.