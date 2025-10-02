Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan

Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén. A szakmai vélemények egyértelműek az OSP-t illetően: a jelenlegi formájában túl drága, túlfűtött keresletet generál, és hosszú távon fenntarthatatlan.

Az Otthon Start Program szeptemberi indulása óta egyre több szakértő hangsúlyozza: a kezdeményezés bár komoly segítséget nyújthat az első lakásukat vásárlóknak, ugyanakkor jelentős piaci és gazdasági kockázatokat is magában rejt. A GKI Gazdaságkutató például arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes, 3%-os hitelkonstrukció felerősítheti azokat a spekulatív folyamatokat, amelyek a szűkös kínálat mellett drasztikus lakásár-emelkedést válthatnak ki. Az MNB szerint a legrosszabb forgatókönyv akár 20%-os árnövekedést is jelenthet.

A Bankmonitor és a Pénzcentrum elemzései ugyancsak arra mutatnak rá, hogy az áremelkedés nem marad marginális: éves szinten 10–20% körüli drágulás is elképzelhető.

A REA SUMMIT 2025 szakmai közönsége számára feltett kérdés pedig egyértelműen jelezte: az ingatlanszakma szereplői elkerülhetetlennek tartják az Otthon Start Program módosítását – a kérdés csupán az, mikor és milyen formában történik majd meg.

A szavazáson 38%-uk jelezte, hogy csökkenő kínálat várható, ami azt jelzi, hogy a fejlesztők és ingatlanügynökök egy része a beruházások lassulására, az OSP-lakások piacának szűkülésére számít. Ezzel szemben csupán 13% véli úgy, hogy elegendő kínálat lesz a következő évben, ami arra utal, hogy a piac nagy része bizonytalan a program hosszú távú hatásaival kapcsolatban, és sokan a kereslet-kínálat egyensúlyának eltolódását tapasztalhatják.

A szavazásból az is kiderül, hogy a piaci szereplők egy része rövid távú problémákra számít: 15% szerint a kínálat 5 hónap múlva fogyhat el, míg 5% úgy látja, hogy akár 1 év múlva teljesen elfogyhat a kínálat. Ez azt sugallja, hogy az OSP-lakások iránti kereslet a jövőben is magas maradhat, ugyanakkor a kínálati oldalon komolyabb korlátokkal kell számolni.

Összességében a szavazás alapján a piac szereplői óvatosságra intenek, és arra számítanak, hogy az Otthon Start program hatásai a következő egy évben a kínálat csökkenésében és a rövid távú ellátási szűkösségben mutatkozhatnak meg. A potenciális vásárlóknak érdemes figyelemmel kísérni a fejlesztések ütemét és a kínálati lehetőségeket, míg a befektetők számára a szűkülő kínálat lehetőséget jelenthet az árak stabilizálódására vagy emelkedésére.

Beszédes, hogy nemrégiben a Zenga.hu által közzétett adatok szerint csökkent az Otthon Startra alkalmas lakóingatlanok aránya a kínálatban a bejelentés óta.

Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya, ami nem változtat azon a trenden, hogy eddig is a fővárosban volt elérhető a legkevesebb, a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan. Most a budapesti eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt, szemben a júliusi 47 százalékkal

- mondta Futó Péter, a cég elemzési vezetője.

Budapest mellett Zala és Veszprém vármegyében is mintegy 3 százalékponttal csökkent az Otthon Startra alkalmas ingatlanok aránya a bejelentés óta, előbbiben ez 77 százalékos, utóbbiban 61 százalékos megfelelőséget jelent.

“Úgy látjuk, hogy vannak helyek az országban, ahol most jóval nagyobb a drága ingatlanok aránya a kínálatban, mint nyár közepén volt, de a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (például Szolnok vagy Salgótarján) az ingatlankínálat nagyjából 96-97 százaléka továbbra is megfelel a programnak. A főváros legdrágább kerületeiben viszont (például a II. vagy az V. kerület) csupán 5 százalék körül van a programnak megfelelő ingatlanarány” - tette hozzá Futó Péter.

