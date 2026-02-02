2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Érmék halmaza a pénzügyi, tőzsdei, vagyoni gazdaság, kamatláb, infláció, hosszú távú befektetés kereskedési grafikonjával,
Gazdaság

Nem zárt jó napot a magyar tőzsde: ezt mutatják a számok

Pénzcentrum
2026. február 2. 20:15

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 22,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a nyitásban a kedvezőtlen nemzetközi hangulat befolyásolta a kereskedést.

A nyugat-európai tőzsdékhez képest a BUX alulteljesítő volt, átlag feletti forgalom mellett. A hét első napján a defenzív osztalékpapírok - Magyar Telekom és a Richter - teljesítettek jól, míg a Mol és OTP részvényeiben profitot realizáltak a befektetők - fogalmazott az elemző.

  • A Mol 74 forinttal, 1,88 százalékkal 3856 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,35 százalékkal 40 400 forintra esett, forgalmuk 13,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 2,1 százalékkal 2040 forintra erősödött, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,02 százalékkal 10 880 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 143,51 ponton zárt hétfőn, ez 74,41 pontos, 0,73 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

