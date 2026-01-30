A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
Az európai gazdasági rangsor végén kullog Magyarország: állva hagytak a rajtnál a lengyelek, csehek
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak. Az Eurostat előzetes becslése szerint az euróövezet és az Európai Unió egyaránt 0,3 százalékos negyedéves növekedést ért el, éves szinten pedig 1,3–1,4 százalékos bővülést mutatnak az adatok. Magyarország ezzel szemben immár harmadik éve gyakorlatilag stagnál, és a növekedési rangsor végére szorult - számolt be a Portfolio.
Az Európai Unió statisztikai hivatalának friss jelentése szerint az európai gazdaság a gazdasági és politikai turbulenciák ellenére is megőrizte ellenálló képességét 2025-ben. Az év második felétől érezhetően felgyorsult a növekedés üteme, és ez a trend az utolsó negyedévben is kitartott. Az Eurostat előzetes becslése alapján 2025 negyedik negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP 0,3 százalékkal emelkedett mind az euróövezetben, mind az EU egészében az előző három hónaphoz képest.
A vártnál erősebb teljesítmény mögött elsősorban a kontinens meghatározó gazdaságainak kedvező adatai állnak. Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia egyaránt a prognózisoknál jobb növekedési számokat közölt. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy az európai gazdaság egyelőre sikerrel kezeli a kereskedelmi konfliktusok és a geopolitikai feszültségek okozta kihívásokat.
A növekedési rangsor élmezőnyében Írország, Lengyelország és Spanyolország szerepelt. A lista másik végén Finnország található, amely éppen csak elkerülte a recessziót, valamint Németország, amely kétévnyi gyengélkedés után most először mutatott érdemi növekedést. Magyarország teljesítménye különösen aggasztó: a hazai gazdaság immár harmadik éve lényegében stagnál.
A negyedéves összehasonlítás sem fest kedvezőbb képet Magyarországról. Az utolsó három hónap teljesítményét vizsgálva a magyar gazdaság csupán két országot tudott megelőzni: Írországot, ahol a multinacionális vállalatok elszámolási sajátosságai miatt 0,6 százalékos visszaesést mértek, valamint a nullszaldót elérő Észtországot. A gyenge negyedéves dinamika Magyarország mellett Franciaországot, Ausztriát, Belgiumot és Svédországot is jellemezte. Ezzel szemben Litvánia, Lengyelország és Spanyolország érte el a legdinamikusabb bővülést az év utolsó negyedévében.
A német gazdaság esetében a mostani eredmények még mindig visszafogottnak számítanak, ugyanakkor egyértelműen jelzik a kilábalás kezdetét a korábbi pangásból. Éves szinten a 0,9 százalékos növekedés ugyan elmarad a 2024-ben mért 1,1 százaléktól, mégis meghaladta az előzetes várakozásokat.
A rövid távú kilátások összességében biztatóak az európai gazdaság számára, de továbbra is számolni kell kockázatokkal. Több országban a vállalati szektort érintő kedvezőtlen költségvetési intézkedések és a megemelkedett adóterhek visszafoghatják a beruházási aktivitást, és fékezhetik az új munkahelyek létrehozásának ütemét.
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
