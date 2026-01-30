2026. január 30. péntek Martina, Gerda
egy 1000 forintos bankjegy részlete, amely a növekvő gazdaságot jelzi
Gazdaság

Az európai gazdasági rangsor végén kullog Magyarország: állva hagytak a rajtnál a lengyelek, csehek

Pénzcentrum
2026. január 30. 13:25

Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak. Az Eurostat előzetes becslése szerint az euróövezet és az Európai Unió egyaránt 0,3 százalékos negyedéves növekedést ért el, éves szinten pedig 1,3–1,4 százalékos bővülést mutatnak az adatok. Magyarország ezzel szemben immár harmadik éve gyakorlatilag stagnál, és a növekedési rangsor végére szorult - számolt be a Portfolio.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának friss jelentése szerint az európai gazdaság a gazdasági és politikai turbulenciák ellenére is megőrizte ellenálló képességét 2025-ben. Az év második felétől érezhetően felgyorsult a növekedés üteme, és ez a trend az utolsó negyedévben is kitartott. Az Eurostat előzetes becslése alapján 2025 negyedik negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP 0,3 százalékkal emelkedett mind az euróövezetben, mind az EU egészében az előző három hónaphoz képest.

A vártnál erősebb teljesítmény mögött elsősorban a kontinens meghatározó gazdaságainak kedvező adatai állnak. Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia egyaránt a prognózisoknál jobb növekedési számokat közölt. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy az európai gazdaság egyelőre sikerrel kezeli a kereskedelmi konfliktusok és a geopolitikai feszültségek okozta kihívásokat.

A növekedési rangsor élmezőnyében Írország, Lengyelország és Spanyolország szerepelt. A lista másik végén Finnország található, amely éppen csak elkerülte a recessziót, valamint Németország, amely kétévnyi gyengélkedés után most először mutatott érdemi növekedést. Magyarország teljesítménye különösen aggasztó: a hazai gazdaság immár harmadik éve lényegében stagnál.

A negyedéves összehasonlítás sem fest kedvezőbb képet Magyarországról. Az utolsó három hónap teljesítményét vizsgálva a magyar gazdaság csupán két országot tudott megelőzni: Írországot, ahol a multinacionális vállalatok elszámolási sajátosságai miatt 0,6 százalékos visszaesést mértek, valamint a nullszaldót elérő Észtországot. A gyenge negyedéves dinamika Magyarország mellett Franciaországot, Ausztriát, Belgiumot és Svédországot is jellemezte. Ezzel szemben Litvánia, Lengyelország és Spanyolország érte el a legdinamikusabb bővülést az év utolsó negyedévében.

A német gazdaság esetében a mostani eredmények még mindig visszafogottnak számítanak, ugyanakkor egyértelműen jelzik a kilábalás kezdetét a korábbi pangásból. Éves szinten a 0,9 százalékos növekedés ugyan elmarad a 2024-ben mért 1,1 százaléktól, mégis meghaladta az előzetes várakozásokat.

A rövid távú kilátások összességében biztatóak az európai gazdaság számára, de továbbra is számolni kell kockázatokkal. Több országban a vállalati szektort érintő kedvezőtlen költségvetési intézkedések és a megemelkedett adóterhek visszafoghatják a beruházási aktivitást, és fékezhetik az új munkahelyek létrehozásának ütemét.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #gazdaság #eurostat #gdp #euroövezet #beruházások #gazdasági növekedés #gdp növekedés #2025

