Fókuszált idősebb férfi tartja a kormánykereket autóvezetés közben. A hangsúly a kormányt markoló kezén van, ami az irányítást és a magabiztosságot mutatja az úton az út során.
Autó

Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 15:02

Bodrogi Gyula példája is mutatja, hogy az idősebbeknél a vezetés kérdése kényes téma: a legendás színművész bár még mindig autóba ül, tudatosan inkább taxival érkezett legutóbbi fellépésére, mert 91 évesen nem akart bajlódni például a parkolással. Egy idén megszavazott az EU-irányelv átalakítja a jogosítványok rendszerét, és a tagállamok hatáskörébe adja, miként vizsgálják az idősebb sofőrök alkalmasságát. Szakértők szerint azonban az orvosi vizsgálat önmagában nem elég, szükség lenne gyakorlati felmérésekre is.

Bodrogi Gyula elmondása szerint a mai napig szívesen ül autóba, és a vezetés nem okoz számára gondot. A színművész szerint fontos, hogy ameddig bírja, addig aktív maradjon, és ez a mindennapokban az autóvezetést is jelenti számára. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy több mint 90 évesen már másképp kell beosztania az energiáját, és figyelnie kell arra, mikor érdemes inkább segítséget igénybe venni.

Éppen ezért a legutóbbi fellépésére taxival érkezett kedvese társaságában - mesélte a Story Magazinnak. Mint mondta, nem szeret a parkolással bajlódni, így egyszerűbbnek látta, ha inkább így oldja meg az utazást. Azaz, bár nem mondott le a vezetés öröméről, reálisan látja a mindennapi helyzeteket, és tudatosan kerüli azokat a szituációkat, amelyek felesleges nehézséget okoznának.

Sok idős bukhatja jogosítványát?

Májusban írtunk róla, hogy új uniós normát fogadtak el, amely szerint az idősek jogosítványának meghosszabbítása továbbra is a tagállamok hatáskörében marad, ugyanakkor az új uniós irányelv lehetőséget ad arra, hogy a folyamatba a háziorvosokat is bevonják.

Az elfogadott szabályozás szerint bevezetik az egész EU-ban érvényes, egységes digitális vezetői engedélyt, amely az idősebb korosztály számára is kötelező lesz. Emellett döntés született arról, hogy 2033-tól a személyautóra és motorkerékpárra szóló jogosítványok egységesen 15 évig maradnak érvényesek.

A kötelező orvosi vizsgálatról azonban nem született központi előírás: minden ország maga határozhatja meg, hogy szükséges-e a meghosszabbításhoz orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy elegendő a vezető önbevallása arról, hogy képes a biztonságos közlekedésre. A javaslat ugyanakkor lehetőséget – sőt bizonyos esetekben kötelezettséget – adna a háziorvosoknak, hogy jelezzék a hatóságok felé, ha egy betegük egészségi állapota miatt közúti kockázatot jelenthet. Magyarországon egyelőre nem ismert, milyen konkrét szabályozást vezetnek majd be.

Az idősebb sofőrökre vonatkozó külön korlátozásokat végül nem fogadták el: elutasították azt a javaslatot, amely szerint a 70 év felettiek jogosítványát ötévente kellett volna megújítani. Az új uniós irányelv ugyanakkor nemcsak a digitális engedély bevezetéséről rendelkezik, hanem szigorúbb előírásokat vezet be a kezdő járművezetők számára is: az első két évben szigorúbb közlekedési szabályok, például alacsonyabb sebességhatárok vonatkoznak majd rájuk a biztonságos vezetési gyakorlat kialakítása érdekében.

Korábban Kapitány Tibor, a Több mint jogsi autósiskola vezetője arról beszélt, a hazai szabályozás túl enyhe, és az idősebbek vezetési alkalmasságát nem lehet kizárólag orvosi vizsgálatok alapján megítélni. Mint mondta, jelenleg Magyarországon a háziorvosok döntenek arról, hogy valaki vezethet-e tovább, ám ez sokszor nem ad teljes képet.

Az orvosok ugyanis a rendelőben legfeljebb az alapvető egészségi állapotot tudják felmérni, de nem látják, hogyan viselkedik az illető a forgalomban. Éppen ezért Kapitány szerint indokolt lenne közlekedési szakemberek bevonása, akik akár egy rövid, 20 perces gyakorlati teszt alapján képesek lennének eldönteni, hogy az idős sofőr biztonságosan vezethet-e. Hozzátette: több országban szigorúbb szabályok érvényesek az idősebb járművezetőkre. Van, ahol a 70 év felettieknek külön engedélyt kell kiváltaniuk ahhoz, hogy továbbra is volán mögé ülhessenek.
Címlapkép: Getty Images
#autó #sofőr #háziorvos #európai unió #jogosítvány #idősek #autóvezetés #közlekedésbiztonság #bodrogi gyula

