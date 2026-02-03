2026. február 3. kedd Balázs
havazás
Utazás

Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul

Pénzcentrum
2026. február 3. 15:28

Havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést az ország nagy részén, több térségben riasztás van érvényben. A Katasztrófavédelem konkrét tanácsokat adott ki arra az esetre, ha mégis útnak indulnánk.

Az ország jelentős részén havazik, míg délnyugaton ónos eső okoz veszélyes közlekedési körülményeket, ország déli térségeiben több helyen első- és másodfokú riasztás van érvényben az ónos eső miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai előrejelzések alapján a friss hó vastagsága jellemzően 3–8 centiméter lehet, a déli területeken inkább 1–2 centiméterrel számolnak. Az Északi-középhegységben azonban akár 10 centiméter hó is hullhat, ami tovább nehezítheti a közlekedést.

A Katasztrófavédelem azt javasolja, hogy aki teheti, az ónos esővel érintett területeken egyáltalán ne induljon útnak. Amennyiben ez elkerülhetetlen, indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális időjárási helyzetről és az útviszonyokról, valamint a szokásosnál korábban elindulni.

Vezetés közben különösen fontos a lassabb, körültekintő haladás, és csak akkor szabad előzni, ha azt biztonságosan be is lehet fejezni. A hatóság hangsúlyozza: kizárólag megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt járművel ajánlott közlekedni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az autóban célszerű a megszokottnál több üzemanyagot tartani, valamint feltöltött mobiltelefont, meleg ruhát, ásványvizet és némi élelmiszert is magunkkal vinni arra az esetre, ha elakadnánk, vagy hosszabb várakozásra kényszerülnénk.

Ha bajba jutott autóst vagy gyalogost látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. A riasztásokat a HungaroMet oldalán, az útviszonyokat pedig az Útinform felületén lehet nyomon követni, emellett a VÉSZ applikáció is segítséget nyújthat a tájékozódásban.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #időjárás #ónos eső #katasztrófavédelem #utak #autósok #közlekedésbiztonság

