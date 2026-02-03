Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul
Havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést az ország nagy részén, több térségben riasztás van érvényben. A Katasztrófavédelem konkrét tanácsokat adott ki arra az esetre, ha mégis útnak indulnánk.
Az ország jelentős részén havazik, míg délnyugaton ónos eső okoz veszélyes közlekedési körülményeket, ország déli térségeiben több helyen első- és másodfokú riasztás van érvényben az ónos eső miatt.
A meteorológiai előrejelzések alapján a friss hó vastagsága jellemzően 3–8 centiméter lehet, a déli területeken inkább 1–2 centiméterrel számolnak. Az Északi-középhegységben azonban akár 10 centiméter hó is hullhat, ami tovább nehezítheti a közlekedést.
A Katasztrófavédelem azt javasolja, hogy aki teheti, az ónos esővel érintett területeken egyáltalán ne induljon útnak. Amennyiben ez elkerülhetetlen, indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális időjárási helyzetről és az útviszonyokról, valamint a szokásosnál korábban elindulni.
Vezetés közben különösen fontos a lassabb, körültekintő haladás, és csak akkor szabad előzni, ha azt biztonságosan be is lehet fejezni. A hatóság hangsúlyozza: kizárólag megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt járművel ajánlott közlekedni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az autóban célszerű a megszokottnál több üzemanyagot tartani, valamint feltöltött mobiltelefont, meleg ruhát, ásványvizet és némi élelmiszert is magunkkal vinni arra az esetre, ha elakadnánk, vagy hosszabb várakozásra kényszerülnénk.
Ha bajba jutott autóst vagy gyalogost látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. A riasztásokat a HungaroMet oldalán, az útviszonyokat pedig az Útinform felületén lehet nyomon követni, emellett a VÉSZ applikáció is segítséget nyújthat a tájékozódásban.
A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ma még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot.
Az emberi tevékenység nemcsak üvegházhatású gázokat bocsát ki, hanem apró, szilárd vagy cseppfolyós légszennyező ún. aeroszol-részecskéket is.
Évente több, mint egymillió ember utazik Budapest és Pécs között az Intercity járatokon. Vajon mindenki elégedett?
A Pénzcentrum 2026. február 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
A jövő hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni.
Több hullámban érkezhet csapadék, a hőmérséklet sokfelé fagypont közelében marad, és a szél is élénkülhet.
A Pénzcentrum 2026. február 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás.
A Pénzcentrum 2026. január 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fagypont körüli hőmérséklet miatt azonban sok helyen előfordulhat, hogy a lehullott hó hamar elolvad.
Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer.
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
A Pénzcentrum 2026. január 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!