Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul

Havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést az ország nagy részén, több térségben riasztás van érvényben. A Katasztrófavédelem konkrét tanácsokat adott ki arra az esetre, ha mégis útnak indulnánk.

Az ország jelentős részén havazik, míg délnyugaton ónos eső okoz veszélyes közlekedési körülményeket, ország déli térségeiben több helyen első- és másodfokú riasztás van érvényben az ónos eső miatt.

A meteorológiai előrejelzések alapján a friss hó vastagsága jellemzően 3–8 centiméter lehet, a déli területeken inkább 1–2 centiméterrel számolnak. Az Északi-középhegységben azonban akár 10 centiméter hó is hullhat, ami tovább nehezítheti a közlekedést.

A Katasztrófavédelem azt javasolja, hogy aki teheti, az ónos esővel érintett területeken egyáltalán ne induljon útnak. Amennyiben ez elkerülhetetlen, indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális időjárási helyzetről és az útviszonyokról, valamint a szokásosnál korábban elindulni.

Vezetés közben különösen fontos a lassabb, körültekintő haladás, és csak akkor szabad előzni, ha azt biztonságosan be is lehet fejezni. A hatóság hangsúlyozza: kizárólag megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt járművel ajánlott közlekedni.

Az autóban célszerű a megszokottnál több üzemanyagot tartani, valamint feltöltött mobiltelefont, meleg ruhát, ásványvizet és némi élelmiszert is magunkkal vinni arra az esetre, ha elakadnánk, vagy hosszabb várakozásra kényszerülnénk.

Ha bajba jutott autóst vagy gyalogost látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. A riasztásokat a HungaroMet oldalán, az útviszonyokat pedig az Útinform felületén lehet nyomon követni, emellett a VÉSZ applikáció is segítséget nyújthat a tájékozódásban.