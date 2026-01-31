2026. január 31. szombat Marcella
Arany- és ezüstrudak sorai több vékony rúddal. 3d illusztráció
Gazdaság

Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára

Pénzcentrum
2026. január 31. 08:33

Pénteken drámai árfolyamesést szenvedett el az arany és az ezüst: a befektetők hevesen reagáltak Donald Trump váratlan jegybanki bejelentésére, írja a CNBC.

Jelentős zuhanást produkáltak pénteken a nemesfémek: az ezüst ára közel 30 százalékkal esett vissza, míg az arany árfolyama mintegy 10 százalékot veszített értékéből. Az esti órákra az ezüst unciánkénti ára 80,55 dollárra csökkent, az aranyé pedig megközelítette a 4760 dolláros szintet.

A meredek esés közvetlen kiváltó oka Donald Trump bejelentése volt, amelyet saját közösségi oldalán tett közzé. Az amerikai elnök közölte, hogy Kevin Warsh-t jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve kormányzótanácsának élére. Trump bejegyzésében kiemelte: régóta ismeri Warsh-t, és meg van győződve arról, hogy a Fed történetének egyik legnagyobb elnökeként vonulhat majd be a történelembe.

A posztban Trump azt is hangsúlyozta, hogy Warsh személyében olyan vezetőt lát, aki szerinte soha nem fog csalódást okozni. A piacok azonban láthatóan idegesen reagáltak a hírre, ami gyors eladási hullámot indított el a nemesfémeknél.

Kevin Warsh a jelenlegi Fed-elnököt, Jerome Powellt válthatja majd az amerikai jegybank élén, kinevezéséhez azonban az amerikai szenátus jóváhagyása is szükséges. Warsh a Fed irányító testületében Stephen Miran helyét venné át, akit még Trump nevezett ki ideiglenesen tavaly szeptemberben. Az elnök tervei szerint Powell mandátumának májusi lejárta után Warsh kerülhetne a jegybank élére.

A Federal Reserve elnöke a világ egyik legbefolyásosabb gazdasági szereplője, akinek feladatai közé tartozik a monetáris politika alakítása, a pénzügyi stabilitás fenntartása, az árstabilitás biztosítása, valamint a teljes foglalkoztatottság elősegítése.
Címlapkép: Getty Images
