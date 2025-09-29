"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
A nyári turisztikai szezon zárása látványos fordulatot hozott: míg júliusban még rövidülő tartózkodási idő, stagnáló külföldi forgalom és visszafogott vendégéjszaka-szám jellemezte a hazai szálláshelyeket, augusztusban már egyértelmű növekedés bontakozott ki. A KSH friss adatai szerint közel 2,8 millió vendég érkezett Magyarországra, 7,3 millió vendégéjszakát töltöttek el, és a bruttó árbevétel 160,9 milliárd forintra emelkedett – ez minden korábbi rekordot felülmúlt. A külföldi vendégforgalom 8,4%-kal nőtt, a küldőpiacok többsége erősödött, köztük Németország, Lengyelország és Olaszország. A nyár utolsó hónapja tehát nemcsak mennyiségi, hanem minőségi élénkülést hozott a magyar turizmusban.
Míg júliusban a turisztikai szálláshelyek forgalma vegyes képet mutatott – enyhe visszaesés a vendégéjszakák számában, stagnáló külföldi forgalom és rövidülő tartózkodási idő –, addig augusztusban már egyértelmű növekedés látszik.
A KSH friss adatai szerint a vendégek száma közel 2,8 millióra nőtt, ami 5,2%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, míg a vendégéjszakák száma 7,3 millió fölé emelkedett (+3,1%). A bruttó árbevétel pedig minden korábbi rekordot megdöntött: 160,9 milliárd forintot regisztráltak, ami 14%-os növekedés.
Érdekesség, hogy a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5%-kal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6,0%-kal). Budapesten 18%-kal nagyobb, a Balatonnál 2,2%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Európából egyre többen érkeznek
Júliusban a külföldi vendégéjszakák száma alig változott, miközben több nyugat-európai küldőpiac visszaesést mutatott. Ezzel szemben augusztusban már 8,4%-os növekedést mértek a külföldi vendégéjszakák számában. A legnagyobb nyertes továbbra is Budapest, ahol a külföldi forgalom 22%-kal nőtt, de Szeged térsége is kiemelkedően teljesített (+19%).
A júliusi adatokból az derült ki, hogy bár több vendég érkezett, kevesebb időt töltöttek el – ez a „több látogató, rövidebb tartózkodás” paradoxona. Augusztusban viszont nemcsak a vendégszám nőtt, hanem az eltöltött éjszakák száma is, ami arra utal, hogy a nyár utolsó hónapjában már hosszabb pihenésekre is sor került. A rekordbevétel pedig azt jelzi, hogy a vendégek többet költöttek – akár magasabb szállásárak, akár prémium szolgáltatások igénybevétele révén.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Júliusban összesen 2,36 millió vendégéjszakát töltöttek el európai turisták a hazai szálláshelyeken, augusztusban már 2,85 millió volt ez a szám. A 2025. augusztusi adatok alapján a legtöbb küldőország esetében nőtt a Magyarországon eltöltött vendégéjszakák száma júliushoz képest. Sokkal több lengyel, német és olasz éjszakát regisztráltak, az orosz és a svájci vendégéjszakák csökkentek csupán.
A táblázat tehát egyértelműen azt mutatja, hogy augusztusban a külföldi vendégforgalom nemcsak nőtt, hanem széles körben, szinte minden fontos küldőpiacon emelkedett – kivéve néhány kivételt, ahol stagnálás vagy enyhe visszaesés történt. Ez a mozgás jól illeszkedik az augusztusi rekordbevételhez és a vendégéjszakák összesített növekedéséhez.
Ha a 2024 augusztusi és a 2025 augusztusi adatokat hasonlítjuk össze, az látszik, hogy minden országból többen érkeztek Magyarországra százalékos arányban, kivéve Svájcból és Hollandiából.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk.
A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik.
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.