Fiatal kaukázusi turista nő ellenőrzi az érkezési-indulási táblát a budapesti repülőtéren.
Utazás

Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 13:04

A nyári turisztikai szezon zárása látványos fordulatot hozott: míg júliusban még rövidülő tartózkodási idő, stagnáló külföldi forgalom és visszafogott vendégéjszaka-szám jellemezte a hazai szálláshelyeket, augusztusban már egyértelmű növekedés bontakozott ki. A KSH friss adatai szerint közel 2,8 millió vendég érkezett Magyarországra, 7,3 millió vendégéjszakát töltöttek el, és a bruttó árbevétel 160,9 milliárd forintra emelkedett – ez minden korábbi rekordot felülmúlt. A külföldi vendégforgalom 8,4%-kal nőtt, a küldőpiacok többsége erősödött, köztük Németország, Lengyelország és Olaszország. A nyár utolsó hónapja tehát nemcsak mennyiségi, hanem minőségi élénkülést hozott a magyar turizmusban.

Míg júliusban a turisztikai szálláshelyek forgalma vegyes képet mutatott – enyhe visszaesés a vendégéjszakák számában, stagnáló külföldi forgalom és rövidülő tartózkodási idő –, addig augusztusban már egyértelmű növekedés látszik.

A KSH friss adatai szerint a vendégek száma közel 2,8 millióra nőtt, ami 5,2%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, míg a vendégéjszakák száma 7,3 millió fölé emelkedett (+3,1%). A bruttó árbevétel pedig minden korábbi rekordot megdöntött: 160,9 milliárd forintot regisztráltak, ami 14%-os növekedés.

Érdekesség, hogy a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5%-kal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6,0%-kal). Budapesten 18%-kal nagyobb, a Balatonnál 2,2%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Európából egyre többen érkeznek

Júliusban a külföldi vendégéjszakák száma alig változott, miközben több nyugat-európai küldőpiac visszaesést mutatott. Ezzel szemben augusztusban már 8,4%-os növekedést mértek a külföldi vendégéjszakák számában. A legnagyobb nyertes továbbra is Budapest, ahol a külföldi forgalom 22%-kal nőtt, de Szeged térsége is kiemelkedően teljesített (+19%).

A júliusi adatokból az derült ki, hogy bár több vendég érkezett, kevesebb időt töltöttek el – ez a „több látogató, rövidebb tartózkodás” paradoxona. Augusztusban viszont nemcsak a vendégszám nőtt, hanem az eltöltött éjszakák száma is, ami arra utal, hogy a nyár utolsó hónapjában már hosszabb pihenésekre is sor került. A rekordbevétel pedig azt jelzi, hogy a vendégek többet költöttek – akár magasabb szállásárak, akár prémium szolgáltatások igénybevétele révén.

Júliusban összesen 2,36 millió vendégéjszakát töltöttek el európai turisták a hazai szálláshelyeken, augusztusban már 2,85 millió volt ez a szám. A 2025. augusztusi adatok alapján a legtöbb küldőország esetében nőtt a Magyarországon eltöltött vendégéjszakák száma júliushoz képest. Sokkal több lengyel, német és olasz éjszakát regisztráltak, az orosz és a svájci vendégéjszakák csökkentek csupán.

A táblázat tehát egyértelműen azt mutatja, hogy augusztusban a külföldi vendégforgalom nemcsak nőtt, hanem széles körben, szinte minden fontos küldőpiacon emelkedett – kivéve néhány kivételt, ahol stagnálás vagy enyhe visszaesés történt. Ez a mozgás jól illeszkedik az augusztusi rekordbevételhez és a vendégéjszakák összesített növekedéséhez.

Ha a 2024 augusztusi és a 2025 augusztusi adatokat hasonlítjuk össze, az látszik, hogy minden országból többen érkeztek Magyarországra százalékos arányban, kivéve Svájcból és Hollandiából.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #Budapest #turizmus #ksh #németország #oroszország #külföldi #vendégéjszakák #augusztus #július #szálláshely

