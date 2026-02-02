A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Változatos napja volt a forintnak: így alakultak a főbb számok
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,83 forintról 381,12 forintra csökkent 18 órakor, napközben 380,14 forint és 382,16 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 416,83 forintról 413,91 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 322,35 forintról 322,74 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1848 dollárról 1,1808 dollárra változott.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
A Cashtag legújabb adásában annak jártunk utána, mik az euró előnyei és hátrányai, és miért lehetne érdemes Magyarországnak is csatlakozni az eurózónához.
Szombat estére a bitcoin árfolyama 79 000 dollár alá süllyedt, ami 6,1 százalékos esést jelentett.
Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
