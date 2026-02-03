2026. február 3. kedd Balázs
Gazdaság

Reggelre megmozdultak az árfolyamok, de nem úgy, ahogy sokan várták

Pénzcentrum/MTI
2026. február 3. 08:17

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után, a dollárt 322,65 forinton jegyzik 322,74 forint után, a svájci frank jegyzése 414,51 forintra ment fel 413,91 forintról.

Kedd reggeli jegyzésén 0,9 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 1,5 százalékkal erősebben a dollárral szemben, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal gyengébben.
