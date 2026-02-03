Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Reggelre megmozdultak az árfolyamok, de nem úgy, ahogy sokan várták
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után, a dollárt 322,65 forinton jegyzik 322,74 forint után, a svájci frank jegyzése 414,51 forintra ment fel 413,91 forintról.
Kedd reggeli jegyzésén 0,9 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 1,5 százalékkal erősebben a dollárral szemben, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal gyengébben.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
A Cashtag legújabb adásában annak jártunk utána, mik az euró előnyei és hátrányai, és miért lehetne érdemes Magyarországnak is csatlakozni az eurózónához.
Szombat estére a bitcoin árfolyama 79 000 dollár alá süllyedt, ami 6,1 százalékos esést jelentett.
Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
