Közelkép egy nőről, aki egy kisboltban vásárol, és kilépés közben ellenőrzi a blokkját
Gazdaság

Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak

Jeki Gabriella
2025. október 1. 19:00

Bár Európa több országában már csillapodott az infláció, Magyarországon a mindennapi költségek továbbra is érezhetően terhelik a háztartásokat. 2024-ben hazánkban 3,7%-os éves inflációt mértek, ami bár alacsonyabb a korábbi évekhez képest, még mindig a középmezőnybe sorol bennünket. Az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások ára különösen makacsul magas maradt. A CHART by Pénzcentrum friss adatelemzése megmutatja, mi áll az infláció mögött, és hogyan teljesítünk európai összevetésben.

Bár az inflációs sokk az elmúlt évekhez képest látványosan mérséklődött Európa-szerte, hatásai továbbra is érezhetők a fogyasztók mindennapjaiban. Az árak emelkedése már nem olyan drámai ütemű, mint 2022–2023-ban, azonban az életszínvonal helyreállása még várat magára. A gazdasági mutatók javulása ellenére a lakosság számos ponton tapasztalja a vásárlóerő csökkenését, különösen az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások területén.

Magyarországon az éves infláció 2024-ben 3,7 százalék volt az Eurostat adatai szerint. Ez a korábbi évek kétszámjegyű értékeihez képest jelentős javulás, ugyanakkor a nemzetközi összehasonlításban csupán a középmezőnyre elegendő. A régión belüli eltérések igen markánsak: míg Románia és Belgium továbbra is 4 százalék feletti inflációval küzd, addig Olaszország és Finnország inflációs rátája az 1 százalékos szint közelében stabilizálódott. A különbségek hátterében az eltérő gazdaságszerkezet, illetve az árstabilizáló kormányzati intézkedések állnak, amelyek hatékonyságát a CHART by Pénzcentrum legfrissebb videója is részletesen elemzi.

A drágulás mozgatórugóinak feltérképezése során három fő tényező emelhető ki. Az első az energiaárak volatilitása, amely továbbra is kiszámíthatatlan hatással van a termelési és szállítási költségekre. Második tényezőként az élelmiszerek magas árszintje említhető, különösen az importfüggő országokban. Harmadik pedig a szolgáltatási szektor folyamatos drágulása, amelynek hátterében jellemzően a munkaerőköltségek és keresleti tényezők állnak. Ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy bár az inflációs mutatók már mérséklődnek, a reálgazdaság szintjén a javulás még nem mindenhol érzékelhető.

A jelenlegi inflációs környezet egyik legnagyobb kihívása, hogy miközben a statisztikai adatok lassuló drágulást mutatnak, a lakosság szubjektív megítélése ennél jóval borúlátóbb marad. Ez különösen igaz olyan országokra, mint Magyarország, ahol az inflációs sokk erőteljesebben érintette a lakosságot, és az áremelkedés tartós nyomot hagyott a fogyasztási szokásokban. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a gazdaságpolitika képes lesz-e tovább csökkenteni az inflációs nyomást, miközben ösztönzi a belső fogyasztást és a gazdasági növekedést.

Címlapkép: Getty Images
