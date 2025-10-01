Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
Bár Európa több országában már csillapodott az infláció, Magyarországon a mindennapi költségek továbbra is érezhetően terhelik a háztartásokat. 2024-ben hazánkban 3,7%-os éves inflációt mértek, ami bár alacsonyabb a korábbi évekhez képest, még mindig a középmezőnybe sorol bennünket. Az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások ára különösen makacsul magas maradt. A CHART by Pénzcentrum friss adatelemzése megmutatja, mi áll az infláció mögött, és hogyan teljesítünk európai összevetésben.
Bár az inflációs sokk az elmúlt évekhez képest látványosan mérséklődött Európa-szerte, hatásai továbbra is érezhetők a fogyasztók mindennapjaiban. Az árak emelkedése már nem olyan drámai ütemű, mint 2022–2023-ban, azonban az életszínvonal helyreállása még várat magára. A gazdasági mutatók javulása ellenére a lakosság számos ponton tapasztalja a vásárlóerő csökkenését, különösen az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások területén.
Magyarországon az éves infláció 2024-ben 3,7 százalék volt az Eurostat adatai szerint. Ez a korábbi évek kétszámjegyű értékeihez képest jelentős javulás, ugyanakkor a nemzetközi összehasonlításban csupán a középmezőnyre elegendő. A régión belüli eltérések igen markánsak: míg Románia és Belgium továbbra is 4 százalék feletti inflációval küzd, addig Olaszország és Finnország inflációs rátája az 1 százalékos szint közelében stabilizálódott. A különbségek hátterében az eltérő gazdaságszerkezet, illetve az árstabilizáló kormányzati intézkedések állnak, amelyek hatékonyságát a CHART by Pénzcentrum legfrissebb videója is részletesen elemzi.
A drágulás mozgatórugóinak feltérképezése során három fő tényező emelhető ki. Az első az energiaárak volatilitása, amely továbbra is kiszámíthatatlan hatással van a termelési és szállítási költségekre. Második tényezőként az élelmiszerek magas árszintje említhető, különösen az importfüggő országokban. Harmadik pedig a szolgáltatási szektor folyamatos drágulása, amelynek hátterében jellemzően a munkaerőköltségek és keresleti tényezők állnak. Ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy bár az inflációs mutatók már mérséklődnek, a reálgazdaság szintjén a javulás még nem mindenhol érzékelhető.
A jelenlegi inflációs környezet egyik legnagyobb kihívása, hogy miközben a statisztikai adatok lassuló drágulást mutatnak, a lakosság szubjektív megítélése ennél jóval borúlátóbb marad. Ez különösen igaz olyan országokra, mint Magyarország, ahol az inflációs sokk erőteljesebben érintette a lakosságot, és az áremelkedés tartós nyomot hagyott a fogyasztási szokásokban. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a gazdaságpolitika képes lesz-e tovább csökkenteni az inflációs nyomást, miközben ösztönzi a belső fogyasztást és a gazdasági növekedést.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
