Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt péntekihez képest 3,01 százalékkal emelkedve 128 831,58 pontos történelmi csúcson fejezte be a hetet.
Az összforgalom heti összevetésben 124,899 milliárd forintról 139,907 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények erősödtek.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében. A kereskedést segítette a kedvező nemzetközi hangulat, de a BÉT jobban teljesített, mint a nyugati tőzsdék. A különbség részben a Mol erősödésével magyarázható, az olajtársaság részvényei iránt még mindig hajtotta a keresletet a szerbiai terjeszkedés. A tőzsdei lendület a hét közepén visszaesett, a befektetők Európa-szerte óvatosabbá váltak, mert számos meghatározó technológiai cégnél esedékessé vált a tavalyi utolsó gyorsjelentés közzététele. Az amerikai részvénypiacokról induló eladási hullám hatására csütörtökön a BUX is csökkent. A hullámvölgy nem volt tartós, pénteken új csúcsra emelkedett a tőzsdeindex, de a vezető kibocsátók ekkor már nem döntöttek árfolyamrekordot.
Az Equilor Befektetési Zrt. a heti események közül kiemelte, hogy az OTP-re két fontos céláremelés is érkezett. A Citi 36 500 forintról 43 900 forintra, a HSBC 37 500 forintról 46 550 forintra módosította a bankrészvény célárfolyamát vételi ajánlás mellett. Pénteken a Richter egyik készítményéről kedvező szakvéleményt adott ki az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága, így a termék hormonpótló terápiaként forgalomba kerülhet az Európai az Európai Gazdasági Térségben, amennyiben az Európai Bizottság is jóváhagyja.
A héten a legnagyobb mértékben a Mol erősödött, árfolyama 4,24 százalékkal 3930 forintra nőtt 22,14 milliárd forintos forgalom mellett.
A Richter árfolyama 3,36 százalékkal 10 770 forintra emelkedett, heti forgalma kevéssel meghaladta a 17 milliárd forintot.
A Magyar Telekom a múlt pénteki záráshoz képest 3,31 százalékkal magasabban, 1998 forinton zárt 4,78 milliárd forintos összforgalomban.
Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,32 százalékkal csökkent, a pénteki zárásig 10 217,92 pontra esett vissza.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
-
