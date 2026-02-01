Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt péntekihez képest 3,01 százalékkal emelkedve 128 831,58 pontos történelmi csúcson fejezte be a hetet.

Az összforgalom heti összevetésben 124,899 milliárd forintról 139,907 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények erősödtek.

A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében. A kereskedést segítette a kedvező nemzetközi hangulat, de a BÉT jobban teljesített, mint a nyugati tőzsdék. A különbség részben a Mol erősödésével magyarázható, az olajtársaság részvényei iránt még mindig hajtotta a keresletet a szerbiai terjeszkedés. A tőzsdei lendület a hét közepén visszaesett, a befektetők Európa-szerte óvatosabbá váltak, mert számos meghatározó technológiai cégnél esedékessé vált a tavalyi utolsó gyorsjelentés közzététele. Az amerikai részvénypiacokról induló eladási hullám hatására csütörtökön a BUX is csökkent. A hullámvölgy nem volt tartós, pénteken új csúcsra emelkedett a tőzsdeindex, de a vezető kibocsátók ekkor már nem döntöttek árfolyamrekordot.

Az Equilor Befektetési Zrt. a heti események közül kiemelte, hogy az OTP-re két fontos céláremelés is érkezett. A Citi 36 500 forintról 43 900 forintra, a HSBC 37 500 forintról 46 550 forintra módosította a bankrészvény célárfolyamát vételi ajánlás mellett. Pénteken a Richter egyik készítményéről kedvező szakvéleményt adott ki az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága, így a termék hormonpótló terápiaként forgalomba kerülhet az Európai az Európai Gazdasági Térségben, amennyiben az Európai Bizottság is jóváhagyja.

A héten a legnagyobb mértékben a Mol erősödött, árfolyama 4,24 százalékkal 3930 forintra nőtt 22,14 milliárd forintos forgalom mellett.

A Richter árfolyama 3,36 százalékkal 10 770 forintra emelkedett, heti forgalma kevéssel meghaladta a 17 milliárd forintot.

A Magyar Telekom a múlt pénteki záráshoz képest 3,31 százalékkal magasabban, 1998 forinton zárt 4,78 milliárd forintos összforgalomban.

Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,32 százalékkal csökkent, a pénteki zárásig 10 217,92 pontra esett vissza.