2026. február 1. vasárnap Ignác
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

Pénzcentrum/MTI
2026. február 1. 20:07

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt péntekihez képest 3,01 százalékkal emelkedve 128 831,58 pontos történelmi csúcson fejezte be a hetet.

Az összforgalom heti összevetésben 124,899 milliárd forintról 139,907 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények erősödtek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében. A kereskedést segítette a kedvező nemzetközi hangulat, de a BÉT jobban teljesített, mint a nyugati tőzsdék. A különbség részben a Mol erősödésével magyarázható, az olajtársaság részvényei iránt még mindig hajtotta a keresletet a szerbiai terjeszkedés. A tőzsdei lendület a hét közepén visszaesett, a befektetők Európa-szerte óvatosabbá váltak, mert számos meghatározó technológiai cégnél esedékessé vált a tavalyi utolsó gyorsjelentés közzététele. Az amerikai részvénypiacokról induló eladási hullám hatására csütörtökön a BUX is csökkent. A hullámvölgy nem volt tartós, pénteken új csúcsra emelkedett a tőzsdeindex, de a vezető kibocsátók ekkor már nem döntöttek árfolyamrekordot.

Az Equilor Befektetési Zrt. a heti események közül kiemelte, hogy az OTP-re két fontos céláremelés is érkezett. A Citi 36 500 forintról 43 900 forintra, a HSBC 37 500 forintról 46 550 forintra módosította a bankrészvény célárfolyamát vételi ajánlás mellett. Pénteken a Richter egyik készítményéről kedvező szakvéleményt adott ki az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága, így a termék hormonpótló terápiaként forgalomba kerülhet az Európai az Európai Gazdasági Térségben, amennyiben az Európai Bizottság is jóváhagyja.

A héten a legnagyobb mértékben a Mol erősödött, árfolyama 4,24 százalékkal 3930 forintra nőtt 22,14 milliárd forintos forgalom mellett.

A Richter árfolyama 3,36 százalékkal 10 770 forintra emelkedett, heti forgalma kevéssel meghaladta a 17 milliárd forintot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Magyar Telekom a múlt pénteki záráshoz képest 3,31 százalékkal magasabban, 1998 forinton zárt 4,78 milliárd forintos összforgalomban.

Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,32 százalékkal csökkent, a pénteki zárásig 10 217,92 pontra esett vissza.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
20:07
19:02
18:29
17:59
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 30. 16:50
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 31. 16:44
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negy...
Holdblog  |  2026. január 31. 10:20
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakul...
Bankmonitor  |  2026. január 31. 09:06
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli...
MEDIA1  |  2026. január 30. 16:23
Mészáros Lőrincet is érintő cikksorozatáért az Átlátszó újságírója kapta a Paul Lendvai-díjat
Bodnár Zsuzsa, az Átlátszó munkatársa kapta idén a Paul Lendvai által 2012-ben alapított díjat.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. február 1.
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2026. február 1.
Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek
2026. február 1.
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 1. vasárnap
Ignác
5. hét
Február 1.
A Magyar Köztársaság napja
Február 1.
A civilek napja
Február 1.
A Tisza élővilágának napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
1 hete
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
3
3 napja
Estére jött a hidegzuhany: így verték le a forintot a főbb devizák
4
2 napja
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
5
4 napja
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 19:02
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 17:59
Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. február 1. 19:31
Durva, ami a vaj árával történt Európában: 5 éve nem volt ilyenre példa