Súlyos változást hozhat az új KRESZ: borítékolva van a tragédia a magyar utakon, autópályákon?

Lázár János építési és közlekedési miniszter KRESZ-reformtervezete 140 km/órára emelné az autópályák sebességhatárát, miközben Magyarországon európai viszonylatban is kiugróan magas a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon - írja cikkében a G7.
A közlekedési miniszter által benyújtott KRESZ-módosítási javaslat értelmében az autópályákon jelenleg érvényes 130 km/órás sebességhatár 140 km/órára emelkedhetne az útkezelő döntése alapján. Hasonló emelésre nyílna lehetőség egyes autóútszakaszokon is, ahol a mostani 110 km/órás maximum 120 km/órára változhatna.
Nemzetközi összehasonlításban ez nem példa nélküli lépés: Lengyelország és Bulgária autópályáin már most is 140 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség. Németországban pedig bizonyos szakaszokon egyáltalán nincs sebességkorlátozás, bár ezek aránya folyamatosan csökken.
A hazai gyakorlat sajátossága, hogy a telepített traffipaxoknál jelentős toleranciasávot alkalmaznak: 100 km/óra alatt 15, felette 20 km/óra az engedmény. Így az autópályákon a sebességmérőknél gyakorlatilag 150 km/órás tempóig nem kell büntetésre számítani. Helyszíni ellenőrzésnél ugyanakkor már nincs ilyen tolerancia.
Aggasztó közlekedésbiztonsági helyzet
A tervezett módosítások vitájában háttérbe szorul a közlekedésbiztonság kérdése. A javaslat nem tartalmaz átfogó problémaelemzést, részletes adatvizsgálatot, és nem jelöl meg konkrét célokat a baleseti statisztikák javítására.
Miközben több európai országban – köztük Ausztriában, Csehországban és Lengyelországban – kifejezett cél a közúti balesetben elhunytak számának felére csökkentése 2030-ig, Magyarországnak nincs elfogadott nemzeti közúti közlekedésbiztonsági stratégiája.
Az EU által előírt "vision zero" programról, amely a közlekedési balesetek halálos áldozatainak teljes felszámolását tűzi ki célul, egyetlen találat sem szerepel a kormányzati portálon.
Európai sereghajtók között
Az OECD statisztikái szerint 100 ezer lakosra vetítve Magyarország 39 vizsgált országból a 20. helyen állt 2023-ban, nagyjából a többi visegrádi állammal azonos szinten. Ezek az adatok azonban félrevezetőek lehetnek, mert nem veszik figyelembe az országonként eltérő járműállományt és a közlekedés intenzitását.
Tudományos kutatások egyértelműen igazolják az összefüggést a sebesség és a balesetek súlyossága között. A Nilsson-modell szerint 1 százalékos átlagsebesség-növekedés 4 százalékkal több halálos balesetet eredményez. Egy uniós tanulmány pedig arra a következtetésre jutott, hogy 10 km/órás sebességnövekedés hatására több mint megduplázódhat a halálos áldozatok száma.
A 2024-es adatok alapján 51 ember vesztette életét magyar gyorsforgalmi utakon. Ha a sebességhatár 140 km/órára emelkedik, a Nilsson-modell szerint évente mintegy 28-cal több halálesetre lehet számítani, az uniós modell alapján pedig akár száznál is több többletáldozattal kell számolni.
Az elmúlt négy évben látványosan elszakadt egymástól az új autók ára és az átlagkeresetek növekedése Magyarországon.
