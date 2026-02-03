Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
Elon Musk bejelentette a SpaceX és az xAI egyesülését, amely egy 1,25 billió dollár értékű tőzsdei bevezetést készít elő, létrehozva ezzel a világ egyik legnagyobb vertikálisan integrált innovációs vállalatát - írja a CNBC.
A hétfői bejelentés szerint Musk egy olyan vállalatot hoz létre, amely egyesíti a mesterséges intelligenciát, a rakétatechnológiát, az űralapú internetet és az X közösségi média platformot. A nevadai állami nyilvántartások szerint a fúzió február 2-án zárult le, ahol a Space Exploration Technologies Corp. az X.AI Holdings "irányító tagjaként" szerepel.
Az egyesülés Musk két legértékesebb magánvállalatát kapcsolja össze. A SpaceX tavaly 800 milliárd dolláros értékelést kapott egy másodlagos részvényeladás során, míg az xAI értéke idén elérte a 230 milliárd dollárt egy 20 milliárd dolláros finanszírozási kör után.
Az xAI legutóbbi befektetői között szerepel az Nvidia, a Cisco Investments, valamint Musk hosszú távú támogatói, köztük a Valor Equity Partners, a Stepstone Group, a Fidelity, a Katari Befektetési Hatóság, az Abu Dhabi MGX és a Baron Capital Group. A Tesla múlt héten bejelentette, hogy körülbelül 2 milliárd dollárt fektet az xAI-ba.
vA vállalat üzemelteti a Starlink műholdas internetszolgáltatást is, amely több mint 9000 műholddal és mintegy 9 millió előfizetővel rendelkezik.
Musk 2023-ban indította el az xAI-t az OpenAI potenciális versenytársaként. A Reuters szerint a SpaceX 2025-ben várhatóan 8 milliárd dolláros nyereséget termel 15-16 milliárd dolláros bevétel mellett, míg az xAI pénzügyi helyzete bizonytalanabb, mivel jelentős összegeket költ infrastruktúrájának kiépítésére. A fúzió stratégiai célja részben az űrbeli adatközpontok létrehozása.
Becslésem szerint 2-3 éven belül az űrben lesz a legköltséghatékonyabb módja a mesterséges intelligencia számítási kapacitás létrehozásának
– írta Musk a hétfői közleményben.
Az xAI-t több kritika is érte, többek között a Grok AI eszköze miatt, amely lehetővé tette a felhasználók számára szexualizált gyermekképek és felnőttekről készült intim képek generálását, valamint a Tennessee állambeli Memphis környékén épülő infrastruktúrája miatt, ahol környezetvédelmi aggályok merültek fel.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
