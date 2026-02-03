2026. február 3. kedd Balázs
London, 2023. november 3.Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat és az X közösségi médiaplatform tulajdonosa a Rishi Sunak brit miniszterelnökkel ta
Tech

Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?

Pénzcentrum
2026. február 3. 15:45

Elon Musk bejelentette a SpaceX és az xAI egyesülését, amely egy 1,25 billió dollár értékű tőzsdei bevezetést készít elő, létrehozva ezzel a világ egyik legnagyobb vertikálisan integrált innovációs vállalatát - írja a CNBC.

A hétfői bejelentés szerint Musk egy olyan vállalatot hoz létre, amely egyesíti a mesterséges intelligenciát, a rakétatechnológiát, az űralapú internetet és az X közösségi média platformot. A nevadai állami nyilvántartások szerint a fúzió február 2-án zárult le, ahol a Space Exploration Technologies Corp. az X.AI Holdings "irányító tagjaként" szerepel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyesülés Musk két legértékesebb magánvállalatát kapcsolja össze. A SpaceX tavaly 800 milliárd dolláros értékelést kapott egy másodlagos részvényeladás során, míg az xAI értéke idén elérte a 230 milliárd dollárt egy 20 milliárd dolláros finanszírozási kör után.

Az xAI legutóbbi befektetői között szerepel az Nvidia, a Cisco Investments, valamint Musk hosszú távú támogatói, köztük a Valor Equity Partners, a Stepstone Group, a Fidelity, a Katari Befektetési Hatóság, az Abu Dhabi MGX és a Baron Capital Group. A Tesla múlt héten bejelentette, hogy körülbelül 2 milliárd dollárt fektet az xAI-ba.

vA vállalat üzemelteti a Starlink műholdas internetszolgáltatást is, amely több mint 9000 műholddal és mintegy 9 millió előfizetővel rendelkezik.

Musk 2023-ban indította el az xAI-t az OpenAI potenciális versenytársaként. A Reuters szerint a SpaceX 2025-ben várhatóan 8 milliárd dolláros nyereséget termel 15-16 milliárd dolláros bevétel mellett, míg az xAI pénzügyi helyzete bizonytalanabb, mivel jelentős összegeket költ infrastruktúrájának kiépítésére. A fúzió stratégiai célja részben az űrbeli adatközpontok létrehozása.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Becslésem szerint 2-3 éven belül az űrben lesz a legköltséghatékonyabb módja a mesterséges intelligencia számítási kapacitás létrehozásának

– írta Musk a hétfői közleményben.

Az xAI-t több kritika is érte, többek között a Grok AI eszköze miatt, amely lehetővé tette a felhasználók számára szexualizált gyermekképek és felnőttekről készült intim képek generálását, valamint a Tennessee állambeli Memphis környékén épülő infrastruktúrája miatt, ahol környezetvédelmi aggályok merültek fel.
