Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban

2025 újabb rekordot hozott a hazai turizmusban: közel 20 millió vendég 47 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, a belföldi és külföldi forgalom egyaránt tovább nőtt. A szálláshelyek egész évben erős számokat produkáltak, de a február hagyományosan a leggyengébb hónap, és ez most is érezhető az árakon. A kereslet visszaesése miatt ilyenkor jóval olcsóbbak a wellness‑szállások, így akár 10 ezer forint körüli áron is lehet találni szobát. Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol ennyiért megszállhatunk.

A hazai turizmus 2025-ben újabb rekordot döntött: közel 20 millió vendég érkezett Magyarországra, akik összesen 47 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken. Ez 7 százalékos növekedés 2024-hez képest, meghaladja az EU-s átlagot. A belföldi vendégszám 9,7 millió fő volt, míg a külföldi vendégek száma 12 százalékkal nőtt egy év alatt. A turizmus a GDP több mint 14 százalékát adja, és mintegy 400 ezer embernek nyújt megélhetést.

De van egy időszak, amikor még a rekordévek ellenére is érezhetően visszaesik a kereslet: a február. A karácsonyi–szilveszteri csúcs után a belföldi turizmus hagyományosan gyengébb, a tavaszi hosszú hétvégék pedig még messze vannak. Ez pedig azt jelenti, hogy a wellness-szállások ára ilyenkor a legalacsonyabb.

Ennek köszönhetően most olyan ajánlatokat is találni, amelyek 10 ezer forint körüli áron kínálnak szállást, igaz, sok helyen a fürdőbelépőt külön kell fizetni, de még így is bőven a „budget wellness” kategóriában maradunk. Összegyűjtöttünk több olyan helyet, ahol tényleg ennyiért lehet megszállni egy februári hétköznapon.

Járja Panzió – Hajdúszoboszló

Ár: kb. 13 111 Ft/fő/éj

A Hungarospa fürdőtől néhány perc sétára található panzió egyszerű, tiszta szobákat kínál, csendes környezetben. Aki olcsón szeretne termálvizes wellnesshétvégét, itt biztosan nem csalódik. Kinek ajánlott? pároknak, akik a fürdő közelségét keresik.

Dani Wellness Apartman – Mórahalom

Ár: kb. 12 000 Ft/fő/éj

A Szent Erzsébet Gyógyfürdő az egyik legjobb ár‑érték arányú fürdő az országban, és ez az apartman gyakorlatilag mellette van. Modern, tiszta, kényelmes — és meglepően olcsó. Kinek ajánlott? azoknak, akik modern szállást szeretnének egy kiváló fürdő mellett.

Hídfő Apartman – Gyula

Ár: kb. 9 000 Ft/fő/éj

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Gyulai Várfürdő bejáratától pár lépésre található, így a wellnessélmény gyakorlatilag garantált. A belváros is közel van, így a pihenés mellé városnézés is könnyen beilleszthető. Kinek ajánlott? azoknak, akik a fürdő és a történelmi belváros közelségét is értékelik.

Well Panzió – Sárvár

Ár: kb. 9 000 Ft/fő/éj

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő az ország egyik legjobb wellnesskomplexuma, és a Well Panzió innen pár perc sétára található. A szobák tágasak, a környék csendes, és az ár‑érték arány kiemelkedő. Kinek ajánlott? azoknak, akik olcsón szeretnének minőségi fürdőzéshez közel megszállni.

Majerik Hotel – Hévíz

Ár: kb. 11 000 Ft/fő/éj

Hévíz általában drága úti cél, ezért különösen ritka, hogy 10 ezer Ft alatt találni szállást. A Majerik Hotel hangulatos, családias, és a Hévízi‑tófürdő gyalog is elérhető. Kinek ajánlott? Azoknak, akik Hévízen szeretnének pihenni, de nem akarnak mélyen a zsebükbe nyúlni.

A február és a kora tavasz ideális időszak azoknak, akik olcsón szeretnének wellnesshétvégét. A gyengébb kereslet miatt a szállásárak ilyenkor a legalacsonyabbak, és sok helyen akár 10 ezer forint alatt is találni szobát. Igaz, a fürdőbelépőt több helyen külön kell fizetni, de még így is jóval olcsóbban jön ki egy wellnesshétvége, mint az év bármely más időszakában.