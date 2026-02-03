Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban

Nem csak csúszós utakra kell számítani: a hatóság szerint egy rossz döntés órákra az autóba zárhatja az embert.
2025 újabb rekordot hozott a hazai turizmusban: közel 20 millió vendég 47 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, a belföldi és külföldi forgalom egyaránt tovább nőtt. A szálláshelyek egész évben erős számokat produkáltak, de a február hagyományosan a leggyengébb hónap, és ez most is érezhető az árakon. A kereslet visszaesése miatt ilyenkor jóval olcsóbbak a wellness‑szállások, így akár 10 ezer forint körüli áron is lehet találni szobát. Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol ennyiért megszállhatunk.
A hazai turizmus 2025-ben újabb rekordot döntött: közel 20 millió vendég érkezett Magyarországra, akik összesen 47 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken. Ez 7 százalékos növekedés 2024-hez képest, meghaladja az EU-s átlagot. A belföldi vendégszám 9,7 millió fő volt, míg a külföldi vendégek száma 12 százalékkal nőtt egy év alatt. A turizmus a GDP több mint 14 százalékát adja, és mintegy 400 ezer embernek nyújt megélhetést.
De van egy időszak, amikor még a rekordévek ellenére is érezhetően visszaesik a kereslet: a február. A karácsonyi–szilveszteri csúcs után a belföldi turizmus hagyományosan gyengébb, a tavaszi hosszú hétvégék pedig még messze vannak. Ez pedig azt jelenti, hogy a wellness-szállások ára ilyenkor a legalacsonyabb.
Ennek köszönhetően most olyan ajánlatokat is találni, amelyek 10 ezer forint körüli áron kínálnak szállást, igaz, sok helyen a fürdőbelépőt külön kell fizetni, de még így is bőven a „budget wellness” kategóriában maradunk. Összegyűjtöttünk több olyan helyet, ahol tényleg ennyiért lehet megszállni egy februári hétköznapon.
Járja Panzió – Hajdúszoboszló
Ár: kb. 13 111 Ft/fő/éj
A Hungarospa fürdőtől néhány perc sétára található panzió egyszerű, tiszta szobákat kínál, csendes környezetben. Aki olcsón szeretne termálvizes wellnesshétvégét, itt biztosan nem csalódik. Kinek ajánlott? pároknak, akik a fürdő közelségét keresik.
Dani Wellness Apartman – Mórahalom
Ár: kb. 12 000 Ft/fő/éj
A Szent Erzsébet Gyógyfürdő az egyik legjobb ár‑érték arányú fürdő az országban, és ez az apartman gyakorlatilag mellette van. Modern, tiszta, kényelmes — és meglepően olcsó. Kinek ajánlott? azoknak, akik modern szállást szeretnének egy kiváló fürdő mellett.
Hídfő Apartman – Gyula
Ár: kb. 9 000 Ft/fő/éj
A Gyulai Várfürdő bejáratától pár lépésre található, így a wellnessélmény gyakorlatilag garantált. A belváros is közel van, így a pihenés mellé városnézés is könnyen beilleszthető. Kinek ajánlott? azoknak, akik a fürdő és a történelmi belváros közelségét is értékelik.
Well Panzió – Sárvár
Ár: kb. 9 000 Ft/fő/éj
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő az ország egyik legjobb wellnesskomplexuma, és a Well Panzió innen pár perc sétára található. A szobák tágasak, a környék csendes, és az ár‑érték arány kiemelkedő. Kinek ajánlott? azoknak, akik olcsón szeretnének minőségi fürdőzéshez közel megszállni.
Majerik Hotel – Hévíz
Ár: kb. 11 000 Ft/fő/éj
Hévíz általában drága úti cél, ezért különösen ritka, hogy 10 ezer Ft alatt találni szállást. A Majerik Hotel hangulatos, családias, és a Hévízi‑tófürdő gyalog is elérhető. Kinek ajánlott? Azoknak, akik Hévízen szeretnének pihenni, de nem akarnak mélyen a zsebükbe nyúlni.
A február és a kora tavasz ideális időszak azoknak, akik olcsón szeretnének wellnesshétvégét. A gyengébb kereslet miatt a szállásárak ilyenkor a legalacsonyabbak, és sok helyen akár 10 ezer forint alatt is találni szobát. Igaz, a fürdőbelépőt több helyen külön kell fizetni, de még így is jóval olcsóbban jön ki egy wellnesshétvége, mint az év bármely más időszakában.
-
