A magyar Parlament egy esőcseppekkel borított ablak mögött.
Gazdaság

Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat

Pénzcentrum
2026. január 30. 08:30

Mérsékelt növekedést mutatott a magyar gazdaság 2025 végén: a GDP volumene a negyedik negyedévben éves alapon 0,5-0,7 százalékkal emelkedett, míg az előző negyedévhez képest 0,2 százalékos bővülést mértek a KSH adatai szerint. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az építőipar húzta, miközben az ipar teljesítménye visszafogta a gazdasági bővülést. 2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit - közölte a KSH.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal bővült. 2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét.
Címlapkép: Getty Images
#építőipar #ksh #gazdaság #ipar #gdp #gazdasági növekedés #gdp növekedés #szolgáltatások #2025

