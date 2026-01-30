Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat

Mérsékelt növekedést mutatott a magyar gazdaság 2025 végén: a GDP volumene a negyedik negyedévben éves alapon 0,5-0,7 százalékkal emelkedett, míg az előző negyedévhez képest 0,2 százalékos bővülést mértek a KSH adatai szerint. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az építőipar húzta, miközben az ipar teljesítménye visszafogta a gazdasági bővülést. 2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit - közölte a KSH.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal bővült. 2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét.