2025. szeptember 29. hétfő Mihály
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az üvegházhatású gázok kibocsátása hét uniós országban csökkent az elmúlt időszakban.
Gazdaság

Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa

Jeki Gabriella
2025. szeptember 29. 18:56

Az Európai Unió országai eltérő eredményeket mutatnak a gazdasági növekedés és a kibocsátáscsökkentés összehangolásában. Miközben több tagállam – köztük Finnország és Dánia – sikeresen csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását növekvő GDP mellett, Magyarországon 5% feletti kibocsátásnövekedést regisztráltak. A kedvezőtlen trend mögött többek között az energiahatékonysági beruházások hiánya és az ipari szerkezet sajátosságai állnak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése részletesen bemutatja a hazai és uniós összefüggéseket.

Az Európai Unió országai közötti környezeti teljesítmény összehasonlítása során egyre világosabbá válik, hogy a gazdasági növekedés és a fenntarthatóság nem minden esetben járnak kéz a kézben. Míg a klímapolitikai célkitűzések világos irányokat jelölnek ki, a valóságban sok tagállam esetében a gazdasági bővülés még mindig a környezeti terhelés növekedésével jár együtt. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja az Eurostat adataira támaszkodva elemzi, hogyan változott az üvegházhatású gázok kibocsátása 2022 és 2025 között, és mely országok tudták valóban fenntartható módon növekedni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgált időszakban az Európai Unió GDP-je mérsékelten bővült, ugyanakkor nem minden ország tudta ezt a teljesítményt kibocsátáscsökkentéssel összekapcsolni. Magyarország például azon tagállamok közé tartozik, ahol több mint 5%-kal nőtt az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az adatok azt mutatják, hogy a gazdasági teljesítmény növekedése továbbra is szoros összefüggést mutat a környezeti terheléssel. Különösen az energiaellátás, az ipar és a közlekedés járult hozzá a kibocsátás növekedéséhez, de a háztartási fogyasztás is felerősítette a negatív trendeket.

Ugyanakkor a pozitív példák is azt bizonyítják, hogy a környezeti terhelés és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat nem szükségszerű. Finnország, Dánia és Málta egyaránt képesek voltak arra, hogy gazdaságukat bővítsék, miközben csökkentették az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezek az országok kiemelkedő arányban támaszkodnak megújuló energiaforrásokra, és az energiapolitikájuk is a hatékonyságot helyezi előtérbe. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ezek a példák jól mutatják, hogy a strukturális reformok és a célzott beruházások hosszú távon versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tehetik a gazdaságokat.

Magyarország ezzel szemben jelenleg kedvezőtlenebb képet mutat: az ország az elmúlt években nem tudott áttörést elérni a kibocsátáscsökkentés terén. A növekvő szennyezés mögött többek között az ipari szerkezet energiaintenzív jellege, valamint az energiahatékonysági beruházások hiánya áll. Bár a hosszú távú cél a zöld átállás, a jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a rövid távú gazdaságpolitikai döntések gyakran háttérbe szorítják a környezetvédelmi szempontokat. A fenntarthatóság felé vezető úton ezért elengedhetetlen a következetes, adatvezérelt szakpolitikai tervezés.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Elkeserítő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #gazdaság #környezetvédelem #fenntarthatóság #energiahatékonyság #klímaváltozás #ipar #környezetszennyezés #megújuló energia #szennyezés #kibocsátás #gazdasági növekedés #üvegházhatású gázok #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:16
20:01
19:46
19:28
19:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 29. 17:08
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 29. 19:38
Elbocsátások voltak az ATV-nél az Orbán-fiaskó miatt
A Media1 értesülése szerint két internetes szerkesztő is elveszítette az állását az ATV-nél, miután...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 29. 16:57
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérh...
iO Charts  |  2025. szeptember 29. 11:01
A Lululemon részvény elemzése (LULU) - A jóganadrág ereje
Az Lululemon részvény (LULU) alapadatai, áttekintés A Lululemon Athletica Inc. (LULU) – tovább...
Holdblog  |  2025. szeptember 29. 08:30
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tart...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
2 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
4 napja
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
1 napja
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
5
4 napja
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 18:00
Kvíz: Jól ismered a magyar népmeséket? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés a népmese napján!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 17:44
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 19:32
Keményen berobban a hideg itthon: jönnek a mínuszok