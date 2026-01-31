Az utolsó pillanatban változtattak a napelemes pályázaton: sokakat érint a kormány döntése

Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Néhány nappal az indulás előtt több ponton is átírta a kormány az Otthoni Energiatároló Program feltételeit, ami érdemben befolyásolhatja a pályázók lehetőségeit, írja a Portfolio.
Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása és dokumentációja – derül ki a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. honlapján közzétett friss felhívásból. A változtatásokat mindössze néhány nappal a program indulása előtt tették közzé, és azok nemcsak az érintettek körét, hanem a műszaki feltételeket és az igazolási szakasz szabályait is érintik.
Az egyik legfontosabb könnyítés, hogy kikerült a kizáró okok közül az a feltétel, amely eddig automatikusan kizárta azokat az ingatlanokat, ahol gazdasági tevékenység zajlik. Az új szabályozás szerint pályázhatóvá váltak azok az ingatlanok is, amelyekre vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve, amennyiben az adott címen tényleges gazdasági tevékenység nem folyik.
Ugyanakkor továbbra is feltétel maradt, hogy az ingatlan tulajdonosai között nem szerepelhet vállalkozás, egyházi jogi személy viszont igen. Társasház esetén legfeljebb hatlakásos épület pályázhat, és az érintett ingatlanon nem állhat fenn végrehajtás.
A műszaki feltételek ezzel párhuzamosan szigorodtak. A felhívás pontosan rögzíti, hogy invertercsere esetén az új berendezés névleges teljesítménye legfeljebb 1 kilowattal haladhatja meg a csatlakozási szerződésben szereplő értéket. A korábban engedélyezett, legfeljebb 20 százalékos eltérés lehetőségét teljes egészében kivették a dokumentumból, így egyértelmű, fix felső korlát lépett életbe.
Változás történt az igazolási szakasz határidejében is: a második ütem 2026. szeptember 30-ig tart, illetve addig, amíg a rendelkezésre álló forrás ki nem merül. A korábbi, rugalmasabb megfogalmazás – amely a pályázati portálon közzétett felfüggesztő vagy lezáró közleményhez kötötte a határidőt – kikerült a szabályozásból.
Egyszerűsödött az adategyeztetési szakasz is: a szaldó elszámolás igazolását a pályázóknak már nem kell külön benyújtaniuk, ezt a lebonyolító szervezet intézi. A módosítás különösen fontos annak fényében, hogy az invertercsere korábban hálózathasználati szerződésmódosításnak minősülhetett, ami a kedvezőbb szaldó elszámolás elvesztésével járt volna.
Az új szabályozás azonban egyértelművé teszi: a támogatott akkumulátortelepítéshez szükséges invertercsere nem eredményezi az elszámolási mód megváltozását, így az érintett háztartások nem kerülnek át automatikusan a kedvezőtlenebb bruttó elszámolási rendszerbe.
