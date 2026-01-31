2026. január 31. szombat Marcella
Technológiai napelem, mérnöki szolgáltatási ellenőrzés telepítés napelem a gyár tetején reggel.
Gazdaság

Az utolsó pillanatban változtattak a napelemes pályázaton: sokakat érint a kormány döntése

Pénzcentrum
2026. január 31. 10:29

Néhány nappal az indulás előtt több ponton is átírta a kormány az Otthoni Energiatároló Program feltételeit, ami érdemben befolyásolhatja a pályázók lehetőségeit, írja a Portfolio.

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása és dokumentációja – derül ki a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. honlapján közzétett friss felhívásból. A változtatásokat mindössze néhány nappal a program indulása előtt tették közzé, és azok nemcsak az érintettek körét, hanem a műszaki feltételeket és az igazolási szakasz szabályait is érintik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legfontosabb könnyítés, hogy kikerült a kizáró okok közül az a feltétel, amely eddig automatikusan kizárta azokat az ingatlanokat, ahol gazdasági tevékenység zajlik. Az új szabályozás szerint pályázhatóvá váltak azok az ingatlanok is, amelyekre vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve, amennyiben az adott címen tényleges gazdasági tevékenység nem folyik.

Ugyanakkor továbbra is feltétel maradt, hogy az ingatlan tulajdonosai között nem szerepelhet vállalkozás, egyházi jogi személy viszont igen. Társasház esetén legfeljebb hatlakásos épület pályázhat, és az érintett ingatlanon nem állhat fenn végrehajtás.

Kapcsolódó cikkeink:

A műszaki feltételek ezzel párhuzamosan szigorodtak. A felhívás pontosan rögzíti, hogy invertercsere esetén az új berendezés névleges teljesítménye legfeljebb 1 kilowattal haladhatja meg a csatlakozási szerződésben szereplő értéket. A korábban engedélyezett, legfeljebb 20 százalékos eltérés lehetőségét teljes egészében kivették a dokumentumból, így egyértelmű, fix felső korlát lépett életbe.

Változás történt az igazolási szakasz határidejében is: a második ütem 2026. szeptember 30-ig tart, illetve addig, amíg a rendelkezésre álló forrás ki nem merül. A korábbi, rugalmasabb megfogalmazás – amely a pályázati portálon közzétett felfüggesztő vagy lezáró közleményhez kötötte a határidőt – kikerült a szabályozásból.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyszerűsödött az adategyeztetési szakasz is: a szaldó elszámolás igazolását a pályázóknak már nem kell külön benyújtaniuk, ezt a lebonyolító szervezet intézi. A módosítás különösen fontos annak fényében, hogy az invertercsere korábban hálózathasználati szerződésmódosításnak minősülhetett, ami a kedvezőbb szaldó elszámolás elvesztésével járt volna.

Az új szabályozás azonban egyértelművé teszi: a támogatott akkumulátortelepítéshez szükséges invertercsere nem eredményezi az elszámolási mód megváltozását, így az érintett háztartások nem kerülnek át automatikusan a kedvezőtlenebb bruttó elszámolási rendszerbe.
Címlapkép: Getty Images
#pályázat #támogatás #napelem #akkumulátor #gazdaság #háztartás #szabályozás #megújuló energia #energetika

