2026. február 3. kedd Balázs
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 28.A 2026. április 12-ei országgyûlési választás hirdetménye a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik a hirdetményt - közölte
Gazdaság

Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?

MTI
2026. február 3. 09:02

Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési képviselő-választásra: február 3-ától jelentkezhetnek az NVB-nél az indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok. A jogerős nyilvántartásba vétel a jelölt- és listaállítás, valamint a kampányolás feltétele.

Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) az április 12-ei országgyűlési képviselő-választáson jelölőszervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A választáson jelöltet vagy listát állítani szándékozó jelölőszervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságtól kell kérniük nyilvántartásba vételüket. Erre a pártoknak és az országos nemzetiségi önkormányzatoknak február 3-ától van lehetőségük.

Kapcsolódó cikkeink:

A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de mint jelölőszervezetek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A választási bizottság visszautasítja a jelölőszervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

A jogerősen nyilvántartásba vett párt, mint jelölőszervezet ajánlóívet igényelhet, ajánlást gyűjthet, jelöltet, listát állíthat, jelöltjének, listájának jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokba megbízott tagot delegálhat, választási kampányt folytathat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az országos nemzetiségi önkormányzat szintén jogosult ezekre, azzal, hogy csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#magyarország #állam #választások #belföld #gazdaság #parlament #választás #politika #intézmény #2026 #választás 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:11
09:02
08:44
08:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 2. 16:43
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 2. 18:10
A tehetség útja - Rónai Egon egy állami tulajdonú céggel közösen indított műsort
A tehetség útja címmel közös rádióműsort indított a Nemzeti Tehetség Programot működtető, állami tul...
iO Charts  |  2026. február 2. 13:48
Útmutató az elektromos jármű (EV) részvényekhez: piaci körkép és stratégiák
Több mint egy évszázada a közlekedési ipar a fosszilis tüzelőanyagokra épül. Az autók, a buszok, de...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 31. 16:44
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negy...
Holdblog  |  2026. január 31. 10:20
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakul...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
2 napja
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 napja
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
4
4 napja
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
5
2 hete
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 06:28
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 05:35
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Agrárszektor  |  2026. február 3. 08:14
Ez elképesztő: egyre több fiatal választja ezt az agráregyetemet itthon