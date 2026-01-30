Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Egyre több eszköz van az önkormányzatok kezében, az idei év számos új rendelet bevezetését, aktualizálását és „helyivé” tételét jelenti. Csípőszúnyog gyérítés, balatoni építészeti szabályok, vízparti terv, barnamezős beruházások, helyi események, turisztikai regulák, szőlőgazdálkodás, védjegyek és területrendezési feladatok. A Balatoni Szövetség évindító rendezvényén többek között ezekről tárgyaltak a polgármesterek, a magyar tengernél dolgozó szervezetek és vállalkozások, ahol a helyi önazonosság védelméről szóló törvény foganatosítására is rákérdeztünk.
Úgy tűnik, a Balaton térségének turizmusa növekedési pályára állt, ami viszont egyre nagyobb mozgásteret és felelősséget jelent a helyi önkormányzatok számára. A kezükben lévő eszközök kulcsszerepet játszhatnak a növekedés fenntartható irányításában, amit a most tervezett – és több helyen már elfogadott – idei költségvetés is tükröz. A Balatoni Szövetség évindító rendezvényén ismertetett adatok alapján 2025-ben már 3,4 millió vendég érkezett a tóhoz, ami 3 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Egresitsné Firtl Katalin Barbara, a Magyar Turisztikai Ügynökség főigazgatója szerint rekordévet zártunk a turimusban. A balatoni vendégéjszakák a tavalyelőtti 9,4 millió után tavaly elérte a 9,6 milliós számot, míg a szálláshelyi bevételek egy év alatt 198 milliárd forintról 222 milliárdra emelkedtek (ez 12 százalékos bővülés). A legnagyobb forgalmat elsősorban Siófok, Balatonfüred és Badacsonytomaj bonyolította le.
A parti sáv nem beépíthető, marad a természeté
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez összesen 180 település, 18 város, 8 járásszékhely és 3 vármegye tartozik. Nem véletlen, hogy tavaly óta már egy főépítésze is van a Balatonnak, aki azért felel, hogy építészeti és minőségi szempontból is megfelelő, illetve egységes legyen megjelenés a magyar tengernél, bármerre járunk itt.
2025. január 25-től lépett hatályba az az új szabályozás, amely szerint minden lakóépületre kiterjedően kötelező a településképi véleményezés, így még szigorúbb szakmai kontroll alá kerülnek azok az építési tevékenységek, amelyek hatással lehetnek a balatoni települések arculatára. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok továbbra is készíthetnek településképi arculati kézikönyvet, amelyben a helyi identitást, történelemi értékeket és vizuális irányvonalat foglaljuk össze. Ez a kézikönyv segíti a lakosságot és a tervezőket abban, hogy az építkezések összhangban legyenek az adott település karakterével. Változtak a településtervezés jogszabályi keretei is, és a helyi önkormányzatoknak 2027. június 30-ig kell a vonatkozó szabályokat az aktuális joganyaghoz igazítanunk, frissíteniük a terveiket és rendeleteiket a hatályos előírások szerint. Több járásszékhelyen saját helyi tervtanácsot állítanak fel, amely szakmailag támogatja a településképi véleményezési eljárásokat
– mondta a Vonyarcvashegyen tartott rendezvényen Lengl Zoltán, a Balaton főépítésze.
A szakember beszélt a fontos mérföldkőként értékelt vízparti tervről is, ami több, mint húszéves időszak után újult meg. A korábbi, elavult és széttagolt szabályozás helyett a tervek szerint most egy átláthatóbb, egységesebb és szigorúbb jogi keretrendszer lépett életbe. Hogy ez mit jelent? A be nem épített területek védelmét, több eszközzel és támogatással. A terv egyik fontos célkitűzése a „tiszta szabályok, élhető környezet”. A dokumentum szerint a parti sáv a jövőben már nem beépíthető, azt meghagynák a természetnek, miközben több zöld és szabad átjárást biztosítanának a partra.
Szó esett a 2025. szeptember 26-án hatályba lépett barnamezős területek katasztere tervezet is, amely egy évet adott az önkormányzatoknak a helyi vízparti tervek elkészítésére. Idén januárban elindult az úgynevezett BarKa online platform is, ami az első egységes, közhiteles nyilvántartása az elhagyott ipari, kereskedelmi területektől, hogy ösztönözze a beruházásokat.
Helyi önazonosság védelme: egyelőre kivárnak
A 2025. július 1-jén hatályba lépett, a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény új lehetőségeket tesz az önkormányzatok asztalára. Rendelettel korlátozhatják a betelepülést és az ingatlanvásárlást a település hagyományainak, társadalmi berendezkedésének és karakterének megőrzése érdekében.
A szabályozás célja leginkább a túlzott lakosságbővülés negatív hatásainak mérséklése.
Főbb rendelkezései és alkalmazható eszközei az elővásárlási jog, a lakcímbejelentés korlátozása, a betelepülési-, illetve a közösségi hozzájárulás. Az önkormányzatok például elővásárlási jogot biztosíthatnak a helyieknek ingatlanvásárlás esetén. A lakcím létesítését feltételekhez (például közösségi munka vállalása) vagy engedélyhez, a betelepülést pedig pénzbeli hozzájárulás fizetéséhez köthetik. Emellett előírható az adott település hagyományaival összefüggő, észszerű kötelezettségek teljesítése.
Az aktuális és elérhető nyilvántartás szerint a helyi önazonosság védelméről szóló törvényt eddig csak Balatonföldvár önkormányzata helyezte hatályba a Balatonnál. A tavaly októberben már életbe lépő szabályozás hatálya a Balatonföldvár város közigazgatási területén ingatlan tulajdonjogának, betelepülő személy részéről, adásvétel útján való megszerzésére irányuló szerződéskötésre terjed ki. A helyi képviselők a dologi jogvédelmi eszközként elővásárlási jogot, illetve a személyi jogvédelmi eszközként a betelepülési hozzájárulást fogalmazták meg a jogvédelem eszközeiként.
A rendelet szerint amennyiben az önkormányzat nem kíván élni az elővásárlási jogával, a polgármester az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételével dönthet. A település első embere ezt megteheti a tulajdonos, mint eladó kérelmére a jogvédelmi eljárást megelőzően, valamint az adásvételi szerződésnek a jegyző általi közlését követően (a jogvédelmi eljárás keretében). A dokumentum szerint amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a polgármester megállapítja, hogy az ingatlan közösségi célra vagy a lakosság létfeltételeinek biztosítására hasznosítható, „az elővásárlási jog gyakorlásáról való döntés meghozatala érdekében az eladó kérelmét vagy a jegyző által közölt adásvételi szerződést a képviselő-testület elé terjeszti”.
Balatonföldváron a megállapított betelepülési hozzájárulás mértéke az ingatlan vételárának két százaléka.
Ha egy betelepülő úgy vásárol ingatlant, hogy nem jogosult mentességre, és az adásvétel nem felel meg a rendeletben rögzített betelepülési feltételeknek, a polgármester bírságot szab ki. A bírság összege az ingatlan adásvételi szerződésben szereplő vételár 0,2 százaléka.
Öngondoskodással enyhítenék a közösségre háruló terheket
Úgy tűnik, a balatoni polgármesterek egyelőre kivárnak a törvény helyi átültetésével, és sokkal inkább településspecifikus intézkedésekben gondolkodnak, ezekről hoznak döntéseket a Képviselő-testületek.
Meggyőződésem, hogy ezek az eszközök kifejezetten hasznosak az önkormányzatok kezében, hiszen minél több áll rendelkezésünkre, annál hatékonyabban tudjuk a helyi közösség érdekeit szolgálni. Vonyarcvashegy esetében jelenleg nincs olyan probléma, amely indokolttá tenné újabb beavatkozások bevezetését. Mi tudatosan a megelőzésre helyeztük és helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. A biztonság területén ez már kézzelfogható eredményeket hozott, hiszen az elmúlt években harmincegy kamerára bővítettük a közösségi megfigyelést, ez segíti a közterületek védelmét. Zéró toleranciát alkalmazunk az illegális hulladéklerakással szemben, emellett digitális eszközökkel is erősítjük a lakossági kapcsolatokat; ilyen a HALI intelligens chatbot és az online ötletláda, amit a címerünkben is feltűnő hal ihletett
– hangsúlyozta a Pénzcentrum kérdésére a helyszínen Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke, Vonyarcvashegy polgármestere.
Ahogy arra a polgármester rámutatott, az önkormányzat épp az előző nap fogadott el egy helyi rendeletet (az előzetes hatásvizsgálatot követően), amely közmű- és közterület fejlesztési hozzájárulást állapít meg. A szabályozás lényege, hogy az önkormányzat által megvalósított helyi közút-, járda- és közműfejlesztések költségeihez – arányosan és jogszabályi garanciák mellett – bevonja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik közvetlenül profitálnak ezekből a beruházásokból. Emellett az önkormányzat ezentúl a fejlesztési helyszínek kiválasztásának folyamatát is meghatározhatja. Ezt a több évtizedre visszanyúló, önkormányzati finanszírozásban (és az érintett ingatlantulajdonos anyagi hozzájárulása nélkül) megvalósult beruházásokra vezetik vissza, amelyben nem valósult meg az „arányos közteherviselés elvének”.
A hozzájárulás mértékét hatósági eljárásban állapítják meg, a beruházási költségek figyelembevételével, ugyanakkor a rendelet részletes mentességi és kedvezményrendszert is tartalmaz: mentesülhetnek például azok, akik korábban már önként hozzájárultak a fejlesztéshez, illetve szociális alapon részletfizetés vagy halasztás is kérhető. Az önkormányzat célja ezzel egy igazságos, átlátható és végrehajtható rendszer kialakítása, amely biztosítja a település fejlődéséhez szükséges forrásokat (hiszen befizetett hozzájárulási összeg fedezetet biztosít a fejlesztések egy részére), miközben védi a helyi lakosság érdekeit és a közösségi értékeket.
-
