2026. január 31. szombat
2 °C Budapest
Egy személy keze egy fehér termosztatikus radiátorszelepet állít, szabályozza a helyiség hőmérsékletét, miközben optimalizálja az energiafogyasztást és csökkenti a háztartás magas fűtési költségeit.
Gazdaság

Fontos figyelmeztetés az MVM-től: ezt mindenkinek tudnia kell a januári számlákról

Pénzcentrum
2026. január 31. 14:29

Az MVM a januári hideg miatt emelkedett fogyasztásra reagálva egyszeri, 30%-os mennyiségi kedvezményt biztosít a lakossági áram- és gázfelhasználóknak, a részletekről az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell, írja a Portfolio.

A szokatlanul hideg időjárás következtében a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett. A kormány januári rezsistopot léptetett életbe, az MVM pedig a döntés végrehajtásaként egyszeri, 30%-os mennyiségi kedvezményt biztosít a lakossági áram- és gázfelhasználóknak.

A kedvezmény fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára érvényesíthető. Villamos energia esetén a kedvezmény nyilatkozattétel alapján kerül érvényesítésre, a földgázzal fűtőknek teendőjük nincs. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak – közölte az MVM.

Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikusan érvényesül. Az MVM minden mérővel rendelkező ügyfél esetében a rezsistop bejelentésekor rögzített elszámolási mód szerint határozza meg a kedvezményes mennyiséget.

Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszik alapul, melyet 30%-kal megnövelnek, majd ennek 30%-át adják kedvezményként.

Havi diktálás esetén az idén januárra számított földgázfelhasználás 30%-ának megfelelő mennyiséget biztosítanak.

Villamos energia esetén a kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni; az jogosult, aki más rezsistop kedvezményt nem vesz igénybe.

Az MVM újraindította a számlák kiküldését, így az eddig kiállított és a soron következő számlákat is rendezni kell. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő lejárt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.

A távhőszolgáltatóknál biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #számla #energia #rezsi #gazdaság #számlázás #mvm #földgáz #villamosenergia

