Fontos figyelmeztetés az MVM-től: ezt mindenkinek tudnia kell a januári számlákról

Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Az MVM a januári hideg miatt emelkedett fogyasztásra reagálva egyszeri, 30%-os mennyiségi kedvezményt biztosít a lakossági áram- és gázfelhasználóknak, a részletekről az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell, írja a Portfolio.
A szokatlanul hideg időjárás következtében a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett. A kormány januári rezsistopot léptetett életbe, az MVM pedig a döntés végrehajtásaként egyszeri, 30%-os mennyiségi kedvezményt biztosít a lakossági áram- és gázfelhasználóknak.
A kedvezmény fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára érvényesíthető. Villamos energia esetén a kedvezmény nyilatkozattétel alapján kerül érvényesítésre, a földgázzal fűtőknek teendőjük nincs. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak – közölte az MVM.
Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikusan érvényesül. Az MVM minden mérővel rendelkező ügyfél esetében a rezsistop bejelentésekor rögzített elszámolási mód szerint határozza meg a kedvezményes mennyiséget.
Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszik alapul, melyet 30%-kal megnövelnek, majd ennek 30%-át adják kedvezményként.
Havi diktálás esetén az idén januárra számított földgázfelhasználás 30%-ának megfelelő mennyiséget biztosítanak.
Villamos energia esetén a kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni; az jogosult, aki más rezsistop kedvezményt nem vesz igénybe.
Az MVM újraindította a számlák kiküldését, így az eddig kiállított és a soron következő számlákat is rendezni kell. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő lejárt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.
A távhőszolgáltatóknál biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban.
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.