Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek

A terrorizmus sokak fejében még mindig elsősorban a Közel-Kelethez kötődik, a legfrissebb adatok azonban egészen más képet rajzolnak. Bár a nyugati világban ritkábbá váltak a látványos merényletek, globális szinten a terrorfenyegetettség nem csökkent, csak áthelyeződött. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, hol a legsúlyosabb ma a helyzet, és miért él tovább a félelem az emberekben.
A nemzetközi statisztikák alapján a terrorcselekmények döntő többsége ma már Afrikában történik. A Száhel-övezet országai, például Burkina Faso, Mali vagy Nigéria évek óta a leginkább érintett térségek közé tartoznak, ahol fegyveres csoportok rendszeresen hajtanak végre támadásokat civilek ellen. A CHART by Pénzcentrum adatelemzése alapján ez az eltolódás részben az állami intézmények gyengeségével, részben a fegyveres konfliktusok elhúzódásával magyarázható. Nagyon úgy tűnik, hogy miközben Európában és Észak-Amerikában csökkent a támadások száma, globális szinten a terrorizmus nem szűnt meg. Inkább földrajzilag koncentráltabbá vált.
A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott chartok szerint Európában az elmúlt években jelentősen visszaesett a halálos kimenetelű terrorcselekmények száma. Ez részben a szigorúbb biztonsági intézkedéseknek, részben a hírszerzési együttműködéseknek köszönhető. Ugyanakkor elemzésünk rámutat, hogy a lakossági félelem szintje nem csökkent ezzel arányosan. Számos országban továbbra is a terrorizmust tartják az egyik legsúlyosabb nemzetbiztonsági kockázatnak, még akkor is, ha évek óta nem történt merénylet.
De mi a helyzet hazánkban? A CHART by Pénzcentrum adásából jól látszik, hogy Magyarország nem tartozik a terrorizmus által közvetlenül sújtott országok közé, ugyanakkor a téma a hazai közbeszédben is hangsúlyosan jelen van. A vizsgált statisztikák alapján hazánk biztonsági kockázata alacsony, ám egyértelmű, hogy a nemzetközi környezet és az európai események miatt a lakossági érzékenység magasabb szinten mozog.
