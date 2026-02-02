2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Csuklyás Lone farkas férfi visel fekete hordozó táska a városi földalatti tömegközlekedési környezetben
Világ

Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek

Jeki Gabriella
2026. február 2. 19:01

A terrorizmus sokak fejében még mindig elsősorban a Közel-Kelethez kötődik, a legfrissebb adatok azonban egészen más képet rajzolnak. Bár a nyugati világban ritkábbá váltak a látványos merényletek, globális szinten a terrorfenyegetettség nem csökkent, csak áthelyeződött. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, hol a legsúlyosabb ma a helyzet, és miért él tovább a félelem az emberekben.

A nemzetközi statisztikák alapján a terrorcselekmények döntő többsége ma már Afrikában történik. A Száhel-övezet országai, például Burkina Faso, Mali vagy Nigéria évek óta a leginkább érintett térségek közé tartoznak, ahol fegyveres csoportok rendszeresen hajtanak végre támadásokat civilek ellen. A CHART by Pénzcentrum adatelemzése alapján ez az eltolódás részben az állami intézmények gyengeségével, részben a fegyveres konfliktusok elhúzódásával magyarázható. Nagyon úgy tűnik, hogy miközben Európában és Észak-Amerikában csökkent a támadások száma, globális szinten a terrorizmus nem szűnt meg. Inkább földrajzilag koncentráltabbá vált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott chartok szerint Európában az elmúlt években jelentősen visszaesett a halálos kimenetelű terrorcselekmények száma. Ez részben a szigorúbb biztonsági intézkedéseknek, részben a hírszerzési együttműködéseknek köszönhető. Ugyanakkor elemzésünk rámutat, hogy a lakossági félelem szintje nem csökkent ezzel arányosan. Számos országban továbbra is a terrorizmust tartják az egyik legsúlyosabb nemzetbiztonsági kockázatnak, még akkor is, ha évek óta nem történt merénylet.

VIDEÓ

De mi a helyzet hazánkban? A CHART by Pénzcentrum adásából jól látszik, hogy Magyarország nem tartozik a terrorizmus által közvetlenül sújtott országok közé, ugyanakkor a téma a hazai közbeszédben is hangsúlyosan jelen van. A vizsgált statisztikák alapján hazánk biztonsági kockázata alacsony, ám egyértelmű, hogy a nemzetközi környezet és az európai események miatt a lakossági érzékenység magasabb szinten mozog.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tanulságos adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
