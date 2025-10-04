Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban

A visszérbetegségtől nemcsak a kellemetlen tüneteket miatt, hanem az esztétikai okoból is sokan szeretnének megszabadulni. Nyáron különösen sokan kezdenek érdeklődni a kezelési lehetőségek után: mikor lehet indokolt tb támogatással kérni a visszérműtétet, lehetséges-e a lézeres visszérműtét tb támogatással, vagy magánúton mennyibe kerülnek a beavatkozások. A Pénzcentrum friss gyűjtéséből kiderül, hogy mennyibe kerül az egyes magánklinikákon a különféle technológiával elvégzett visszérműtétek. Az biztos, hogy többszázezres kiadásra számíthat, akinek nem állja a műtétet a tébé.

Önmagukban a visszerek nem okoznak feltétlenül egészségügyi panaszokat, azonban zavaróak lehetnek a bőrön átütő, elszíneződött vénák. Ez azonban még nem betegség, csak esztétikai probléma. Viszont amikor már gyulladás is kialakul az érintett erekben, akkor akár súlyos tünetek is jelentkezhetnek. Érdemes tehát a visszerekkel még azelőtt foglalkozni, hogy egészségügyi panaszokat okoznának.

Mi a visszérbetegség?

A visszérbetegség olyan megnagyobbodott, kitágult vénákat jelent, amelyek általában a lábakon és a lábfejen alakulnak ki - írja az Egészségvonal. A visszerek áttetszenek a bőrön, kék vagy sötétlila színűek lehetnek, gyakran kidudorodnak, érezhetően csomósak az összegyűlt vér miatt. A visszérbetegség következménye lehet a visszérgyulladás (thrombophlebitist), melyet a visszérben képződő vérrög okozhat, amely elzárja a vénákban áramló vér útját. Amennyiben ez bőrfelszínhez közeli gyulladás (tehát nem mélyvénás trombózis), úgy általában nem okoz súlyos állapotot. A vérrög általában néhány héten belül felszívódik, és a gyulladás is elmúlik. Általában gyulladáscsökkentőkkel vagy véralvadásgátló gyógyszerekkel kezelik - írja a portál. A visszérgyulladás leggyakrabban az alsó lábszárat érinti, ritkábban a karokat, a péniszt vagy a mell bőrfelszínhez közeli vénáit.

A bőrfelszínhez közeli visszér gyulladásának tünetei:

fájdalmas, meleg érzetű, kemény ércsomók a bőr alatt,

a bőr helyi kipirosodása, duzzanata.

A tünetek többnyire enyhék, nem korlátozzák a normál hétköznapi életvitelt, a fájdalom nem okoz nehézséget a járásban. A kezelőorvos javasolhatja a visszeres láb felpolcolását, szóba jöhetnek vény nélkül kapható, nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek vagy kompressziós harisnya viselése is a kezelés során. A visszérgyulladás pedig általában magától meggyógyul.

Fontos az életmód is! Ülőmunka esetén érdemes odafigyelni, hogy rendszeresen felálljunk és átmozgassuk a lábunkat. A huzamosabb ideig tartó ülés miatt ugyanis a visszeres láb megduzzadhat, és növekszik a vérrögképződés kockázata is. Szintén javasolt a rendszeres és nagyobb mennyiségű alkoholmentes folyadék fogyasztása, valamint hosszan tartó utazás során javasolt kompressziós harisnya viselése is.

Súlyos esetben mélyvénás trombózis alakulhat ki

Ugyan a visszérbetegség nagyrészt veszélytelen, enyhe tünetei könnyen kezelhetők, egyes betegeknél kialakulhat mélyvénás trombózis. Ez már egy sokkal súlyosabb állapot és semmiképp sem tévesztendő össze a visszérbetegséggel. A mélyvénás trombózis jellegzetes tünete az egész láb megduzzadása, érzékenysége, erős fájdalma - írják. Ha a tünetek mélyvénás trombózisra utalnak, azonnal fel kell keresni a legközelebbi sürgősségi betegellátó osztályt a szakértők tanácsa szerint.

A mély vénák a felszínes vénákkal ellentétben nem láthatóak, mélyen a bőr alatt futnak. Általában az alsó végtagban alakul ki, de előfordulhat a felső végtagokon is - írja ugyancsak az Egészségvonal. A mélyvénás trombózis néha teljesen tünetmentes, de trombózisra utalhatnak a következő tünetek:

az érintett végtag duzzadt, körfogata megnő, a betegek gyakran feszülésre panaszkodnak (a másik oldali végtagon duzzanat nem jelentkezik);

a mélyvénás trombózisra jellemző, hogy a beteg panaszai vízszintes testhelyzetben csökkennek;

a sípcsont élénél figyelmeztető kollaterális (oldalági) vénák válnak láthatóvá;

a mélyvénák lefutásuk mentén fájdalom jelentkezik;

a végtag fájdalmas, az alsó végtag esetén a fájdalom gyakran a vádliban kezdődik és hasonlíthat az izomgörcsre, izomlázra;

a végtag bőre cianotikus (kékes), fénylő, meleg.

Ne vegyük félvállról ezeket a tüneteket! A mélyvénás trombózis lehetséges szövődménye ugyanis a tüdőembólia. A végtag vénájában kialakult vérrögből leváló darabok a szíven át a tüdőbe juthatnak és ott kisebb vagy nagyobb ereket zárhatnak el. Tekintettel arra, hogy az alsó végtagokban kifejezetten nagy vérrögök is létrejöhetnek – melyekből szintén jelentős méretű darabok válhatnak le –, a tüdőembólia így akár végzetes kimenetelű is lehet - írják az oldalon.

A visszérbetegség kezelése

A visszérbetegség kezelésének elsődleges célja az állapot súlyosbodásának megállítása, illetve esztétikai célú is lehet. A kezdeti kezelés történhet mozgással, diétával, vény nélküli szerekkel, gyulladáscsökkentőkkel. Viszont amikor már tüneteket is okoz a visszérbetegség - fájdalmat, duzzanatot (ödémát), fekélyt, vénarepedést -, akkor már mindenképpen orvoshoz kell fordulni, egyeztetni a kezelési lehetőségeket.

Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség. A hagyományos, érsebészeti műtéten túl már végeznek vágás nélküli lézeres, a radiofrekvenciás (RF) ablatiót, illetve alkalmazzák a ragasztásos technikát is. Arról, hogy kinek mely műtét a legmegfelelőbb, szakorvos tud felvilágosítást adni az állapot vizsgálata után.

Lehetséges a lézeres visszérműtét tb támogatással?

Visszér műtéteket végeznek állami ellátásban a tb terhére is, de csak a hagyományos, sebészeti műtétet - a lézeres, rádiofrekvenciás (RF) vagy ragasztásos műtét csak magánban érhető el. A NEAK várólista nyilvántartása szerint varixműtétre (vagyis visszérműtétet) az átlagos tényleges várakozási idő a megelőző 6 hónapban 69 nap volt, ez tavaly óta nem változott. Ez tulajdonképpen nem is olyan vészesen hosszú várólista, bár a korábbi évekhez mérten növekedő tendenciát láthatunk az éves elemzésekben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mennyibe kerül a visszérműtét magánklinikán?

Ha valaki nem szeretne várni, vagy mindenképp ragaszkodna a lézeres műtéthez, akkor rengeteg magánklinika szolgáltatása közül válogathat. A hagyományos módszer mellett a legtöbb helyen a lézeres műtét is elérhető, illetve már sok helyen végeznek rádiófrekvenciás és ragasztásos műtétet is. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy jelenleg mennyibe kerül a magyarországi magánellátásban egy ilyen műtét, illetve mennyit drágult a kezelés tavaly óta.

Azt viszont az árlisták vizsgálatakor mindenképp érdemes figyelembe venni, hogy magánklinikánként eltérő lehet; a műtéti díjon felül milyen egyéb díjakra számíthat a beteg. Például külön kell-e fizetni az előzetes konzultációt, szükséges előzetes vizsgálatokat, vagy az utólagos ápolási díjat, kontrollvizsgálat díját is, esetleg ezek mind benne vannak a feltüntetett műtéti költségben. Könnyen lehet ugyanis, hogy a kiadások együttesen már 100 ezres költséggé duzzadnak, ez egyben feltüntetve elriaszthatja a pácienseket - miközben máshol talán többet is fizet, csak ott külön tételenként állapítják meg neki a kezelés díját.

Ezért aki magánműtét mellett dönt, mindenképp alaposan tájékozódjon a szolgáltatóknál, milyen ellátást foglal magában a műtét díja és mit kell pluszban fizetni!

Az árlistákat végignézve általánosságban elmondható, hogy aki visszérműtétre menne, annak legalább 300 ezer forintos kiadással számolnia kell 2025-ben. Ha pedig a probléma már kiterjedtebb, több végtagot is érint, akkor a milliós összeget is átléphetik a költségek. Nem mellékes a műtét fajtája sem: általában a hagyományos sebészi eltávolítás (kimetszés) a legolcsóbb, a lézeres műtét már drágább, a rádiófrekvenciás beavatkozás pedig vagy egy árban van a lézeressel, vagy többe kerül. A ragasztásos módszer során szövetbarát "ragasztóanyagot" juttatnak a beteg visszérbe, amely "összeragasztja" az ér belső falát. Ez a legújabb, legkevesebb helyen alkalmazott technológia, így a legdrágább is.

Az idei gyűjtésünkkel kapcsolatos legfontosabb megállapítások a tavalyi árak viszonylatában, hogy 2025-ben kevesebb honlapon találtunk már konkrét árakat, sok helyen már ajánlatkérés szükséges hozzá, hogy képet kapjon a páciens a költségekről. A magánegészségügyben általánosságban igaz az, hogy a szolgáltatás igénybe vevőinek nehéz dolga van, ha az egyes szolgáltatók árait akarja összevetni. Önmagában az árlisták felosztása sem egyezik: van ahol az érsebészet, máshol a sebészet, vagy az egynapos műtétek kategóriában kell keresni a visszérműtéteket. A műtétek fajtájuktól függően akár külön kategóriába is eshetnek, és gyakran nem közkeletű néven (varixműtét) említik, így nem könnyű a pácienseknek eligazodni.

A tavalyi árakhoz képest sok helyen nem emelkedtek az árak, máshol viszont 15-60 ezres különbségek lehetnek. Gyakori, hogy a feltüntetett ár csak kezdőár (pl. 990 000 Ft-tól), mely azt sejteti, hogy további költségek kerülhetnek felszámításra. Gyakran csak hosszas kutakodás után derül ki, pontosan milyen szolgáltatásokat tartalmaznak a feltüntetett árak.

A feltüntetett árak mindig egy végtagra értendők, több végtag együttes műtéte esetén az egy végtagra jutó ár kevesebb is lehet. A pontos árakért érdemes a szolgáltatók honlapján vagy más elérhetősein keresztül tájékozódni!

Így spórolhatunk 20%-ot a magánklinikai műtéti kiadásokon Ha valaki egészségpénztári megtakarításból fizeti a magánegészségügyi kiadásait, akkor adóvisszatérítéssel akár 20%-ot is spórolhat. Ehhez rendelkeznie kell egészségpénztári megtakarítással, melyet nemcsak a munkáltató nyithat a dolgozóinak, hanem bárki nyithat magának is. A másik feltétel, hogy legyen annyi - más úton vissza nem szerzett - adónk, hogy abból le tudjunk írni évi legfeljebb 150 ezer forintot. A harmadik legfontosabb dolog, hogy a választott magánklinika szerződve legyen az egészségpénztárral - ez többnyire manapság már nem jelent gondot, de nem árt rákérdezni!

A táblázatban feltüntetett 2025-ös árak alapján, ha valaki egészségpénztári megtakarításból fizetné a műtét, a szükséges vizsgálatok és egyéb díjak költségeit, akkor akár 150 ezer forintot is megspórolhat. Hiába kerül ugyanis akár egymillió forintba a visszérműtét, egy évre ugyanis az adó-visszatérítési limit egészségpénztárak esetén 150 ezer forint (mely 750 ezer forint egészségpénztári számlára történő befizetéssel érhető el).

Nagy összegű műtétek esetén mindenképp megéri az egészségpénztári finanszírozás, mert akár 20%-ot is spórolhatunk a költségeken. Azonban mielőtt egy-egy magánklinika vagy egészségpénztár mellett döntünk, érdemes ellenőrizni, milyen szolgáltatóval áll szerződésben a választott kórház. Hogyha már van egészségpénztári számlánk, érdemes az ilyen nagyobb műtéteket olyan helyen végeztetni, mely eleve szerződésben áll az egészségpénztárunkkal, hogy az elszámolással ne legyen gond.