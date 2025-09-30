Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok

A Budapest Park 2025-ös nyári szezonja még nem ért véget, de már most látszik, hogy az évad sikeres volt olyan meglepetésekkel, mint AURORA első hazai headliner koncertje vagy Sisi önálló fellépése. Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai azonban látványosan változnak: a Z generáció például józanul, közösségi élményként tekint a koncertre, ami új kihívásokat hoz a szervezők számára. A jövőre tizenötödik évadát ünneplő helyszín már most készül a következő szezonra – miközben a szervezés és szabályozás körüli nehézségek sem tűntek el, csak épp rutinosabban kezelik őket. Az interjúban szó esik arról is, hogyan látják a Park szerepét a hazai kulturális életben, és miért fontos, hogy ne csak reagáljanak, hanem alakítsák is a változásokat.

Pénzcentrum: Hogyan értékeli a Budapest Park 2025-ös nyári szezonját? Mely programok vagy koncertek hozták a legnagyobb sikert, esetleg meglepetést?

Albert Péter: A Budapest Park 2025-ös évadából még három hét hátra van, de már most jól látszik, hogy rendkívül sikeres nyarat zárunk, október 4-én pedig valószínűleg közel rekord nézőszámmal búcsúztatjuk a szezont. Idén eddig közel 20 telt házas programnapunk volt, és ez a szám az előttünk álló időszakban tovább növekszik. A legnagyobb meglepetések között említhetjük a norvég AURORA első hazai headliner koncertjét vagy Sisi első önálló Parkos fellépését, de nemcsak a zenei programok vonzottak kiemelkedő érdeklődést: a Repeat Gardróbvásárunk is a várakozásokat felülmúlva teljesített.

Éreztek-e változást a látogatói összetételben vagy a fogyasztási szokásokban az előző évekhez képest?

Mi is tapasztaljuk, hogy a Z generáció másképp áll a szórakozáshoz, mint a korábbi közönségrétegek. Korábbi felméréseink és fókuszcsoportos kutatásaink is azt mutatták, hogy a fiatalok például kevesebb alkoholt fogyasztanak, mert számukra fontos, hogy folyamatos kontaktban legyenek az előadóval, és józanul éljék át a koncertélményt.

Jellemző rájuk a rajongóbb, közösségibb attitűd, ami a Parkban is nagyon erősen érezhető. Mivel számunkra is lényeges, hogy ebben támogassuk őket, nemrég készítettünk egy kisfilmet is kifejezetten az első, vagy még nem rutinos koncertlátogatók számára, amelyben tippeket és kapaszkodókat adunk ahhoz, hogy biztonságban tudják élvezni az élményt.

A fenntarthatóság és a környezettudatosság mennyire vált elvárássá a közönség részéről, és milyen lépéseket tett a Park ezen a téren?

A környezettudatosság kiemelt szerepet tölt be a Budapest Park életében, de ez sokkal inkább belső késztetés, mintsem a közönség felől érkező igény. Évek óta folyamatosan kutatjuk azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak környezetünk védelméhez. Kiemelt célunk, hogy a Budapest Park működése által generált karbonlábnyomot folyamatosan csökkentsük. Csak hogy néhány példát említsünk a sok közül: a helyszín lényegében áruszállítási forgalomból kivont hajózási konténerek újrahasznosításával nyerte el mai sajátságos arculatát. Hosszú évek óta szelektíven kezeljük a hulladékot, emellett nagy figyelmet fordítunk a vízfelhasználás takarékosságára: Technikai téren a piacon elérhető legkörnyezetbarátabb megoldásokat használjuk, hogy csökkentsük az energiafelhasználást.

Milyen újdonságokra, programokra készülhet a közönség a következő szezonban?

Erről egyelőre még nem szeretnénk konkrétumokat elárulni, de jövőre a tizenötödik évadunkat ünnepeljük, így sok izgalmas innovációval készülünk. Minden szezonunk után, az őszi időszakban közösen kiértékeljük az évet: kutatásokat végzünk, visszajelzéseket gyűjtünk a csapaton belül és vendégeinktől is. Ezeket átbeszéljük, majd beépítjük a következő év fejlesztéseibe. Úgy gondoljuk, az egyik legfontosabb erősségünk a folyamatos fejlődés képessége – ezért évről évre fejlesztünk szervezeti, építészeti, szemléletmódbeli, folyamatbeli és technológiai téren egyaránt.

Milyen kihívásokkal kellett szembenézniük idén a szervezés vagy a működtetés során: gazdasági környezet, szabályozás, munkaerőhelyzet?

Az évad megkezdése előtt minden eddiginél nagyobb átépítést hajtottunk végre, amely zökkenőmentesen zajlott. Szerencsére idén nem kellett komolyabb kihívásokkal szembenéznünk, bár a folyamatosan változó törvényi szabályozások értelmezése és követése olykor nehézséget jelentett – ezeket is sikeresen kezeltük, köszönhetően a csapat rugalmasságának és felkészültségének.

Hogyan látja a Budapest Park szerepét a budapesti és országos zenei-kulturális életben most, illetve a következő években?

A Budapest Park fontos szereplője a budapesti és országos zenei-kulturális életnek, ami leginkább a folyamatos fejlődés képességének köszönhető. Talán nem túlzás azt állítani, hogy világszínvonalú minőségben nyújtunk kikapcsolódást vendégeinknek – ráadásul nemcsak hazai és nemzetközi koncerteknek, hanem különféle társművészeti eseményeknek is helyet biztosítunk. Mindemellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra is. A gazdasági környezet és az iparági átlaghoz képest a Park tavalyhoz képest növekvő tendenciát mutat, így minden adott ahhoz, hogy ez a stabil, megbízható pozíció a jövőben is megmaradjon.

Címlapkép: Budapest Park