bitcoin absztrakt 3d koncepcióKriptopénz érme design, saját tervezés.
Gazdaság

Nem csak a Bitcoin zuhant be: az egész kriptopiacot megrázta Trump döntése

Pénzcentrum
2026. február 1. 10:34

A hétvégén meredeken esett a bitcoin, az ethereum és a solana árfolyama, miután a befektetők a nyersanyagpiacok heves kilengései és Donald Trump Fed-elnökjelölése után kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak, számolt be a CNBC.

Szombat estére a bitcoin árfolyama 79 000 dollár alá süllyedt, ami 6,1 százalékos esést jelentett. Az ethereum nagyjából 9 százalékot veszített értékéből, 2445 dollárig esett vissza, míg a solana 9,9 százalékkal 105,50 dollárra gyengült.

A kriptopiac gyengélkedése azt követően erősödött fel, hogy Trump bejelentette: Kevin Warsh-ot jelöli a Federal Reserve élére. A döntés hatására erősödött a dollár, mivel enyhültek a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak. A dollár felértékelődése ugyanakkor csökkentheti a bitcoin vonzerejét mint alternatív befektetési eszköz.

Amennyiben a szenátus megerősíti a jelölést, Warsh váltja majd a jelenlegi elnököt, Jerome Powellt, akinek mandátuma májusban jár le. Trump szinte a kezdetektől bírálta Powellt, elsősorban a kamatcsökkentésekkel kapcsolatos vonakodása miatt.

A kriptopiac visszaesése újabb csapást jelent a kisbefektetők számára, akiket már pénteken is megviselt az ezüst és az arany árfolyamának zuhanása. Az ezüst 1980 márciusa óta a legrosszabb kereskedési napját zárta: a spot ezüst 28 százalékot esett, unciánkénti ára 83,45 dollárra csökkent. A határidős jegyzések még nagyobbat zuhantak, 31,4 százalékkal 78,53 dollárra estek vissza.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #arany #gazdaság #bitcoin #dollár #donald trump #kriptopénz #befektetők #fed #nemesfém árfolyam #ezüst #nemesfém

