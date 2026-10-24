Óraátállítás 2026: tényleg az egész éves téli időszámítás lenne a legjobb az egészségünknek?

A hétvégén ismét átállunk a téli időszámításra, az óraátállítás megszüntetéséről azonban továbbra sincs egységes döntés. Egy friss tudományos elemzés szerint egészségügyi szempontból az állandó téli időszámítás lenne a legkedvezőbb, mivel a reggeli természetes fény kulcsszerepet játszik a biológiai óránk működésében, az alvás minőségében és a mentális egészség megőrzésében - írja az euronews.

Számos országban ezen a hétvégén állítják vissza az órákat egy órával a téli, vagyis a csillagászati időhöz közelebb álló zónaidőre. Az évente kétszeri óraátállítás eredete az első világháborúig nyúlik vissza, amikor energiatakarékossági célból vezették be, majd az 1970-es években több országban újra életre hívták. A gyakorlat megszüntetésére azóta számos kísérlet történt, ám a tavaszi és őszi óraátállítás mindmáig velünk maradt.

Raymond Lam, a Brit Columbia-i Egyetem pszichiátriaprofesszora és egy nemrég megjelent elemzés vezető szerzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az óraátállítás eltörlése önmagában nem elegendő, hiszen azt is el kell dönteni, melyik időszámítás legyen érvényes egész évben. Az elemzés szerzői szerint a választott rendszer hosszú távú közegészségügyi következményekkel jár.

Az egészségügyi kutatások a zónaidő, vagyis a téli időszámítás mellett szólnak. Ennek fő oka, hogy a reggeli fény kulcsfontosságú a biológiai óránk, az alvás minősége és a hangulatunk szempontjából. Ralph Mistlberger, a kanadai Simon Fraser Egyetem pszichológiaprofesszora szerint biológiai óránknak szüksége van a reggeli fényre ahhoz, hogy szinkronban maradjon a 24 órás nappal. Az állandó nyári időszámítás télen egy órával még későbbre tolná a napfelkeltét, amikor a reggelek amúgy is a legsötétebbek.

Az állandó nyári időszámításnak ugyanakkor vannak előnyei is, mivel a világosabb esték kedveznek a szabadidős tevékenységeknek, a társasági életnek és bizonyos gazdasági ágazatoknak. Az elemzés mindent egybevetve mégis egyértelműen a zónaidőt tartja a legjobb megoldásnak egészségügyi szempontból.

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Alexandra Choi, a Vancouver Coastal Health tisztiorvosa úgy fogalmazott, hogy az időszámításról szóló döntés valójában közegészségügyi döntés. Hozzátette, ha valamely kormány mégis az állandó nyári időszámítás mellett döntene, már az első tél előtt fel kell készülnie annak következményeire, a biztonságosabb reggeli közlekedéstől a rugalmasabb iskolai és munkahelyi kezdési időpontokon át az alvási és mentális egészségügyi hatások nyomon követéséig.