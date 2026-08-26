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Már biztos, nem a mostani óraátállítás lesz az utolsó: még évekig bosszankodhatunk miatta
Többévnyi bizonytalanság és a megszüntetésre vonatkozó javaslat tavalyi visszavonása után az Európai Bizottság 2031-ig közzétette az óraátállítások hivatalos dátumait. Bár az uniós menetrend elkészült, egy esetleges új jogszabály még véget vethet az évi kétszeri váltásnak.
Évekig napirenden volt az őszi és a tavaszi óraátállítás eltörlése, ám a tagállamok hosszú időn át nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tegyék-e véglegessé. Emiatt az Európai Bizottság 2025 tavaszán visszavonta a megszüntetésről szóló javaslatát, most pedig egészen 2031-ig rögzítette az átállítások pontos napjait.
A jelenlegi uniós szabályozás értelmében a nyári időszámítás továbbra is március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapján ér véget. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tavasszal hajnali 2-ről 3 órára, ősszel pedig 3-ról 2 órára tekerjük a mutatókat.
Idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a rákövetkező években pedig a hivatalos menetrend szerint az alábbi dátumokkal kell számolni.
- 2027-ben március 28-án és október 31-én,
- 2028-ban március 26-án és október 29-én,
- 2029-ben március 25-én és október 28-án,
- 2030-ban március 31-én és október 27-én,
- 2031-ben pedig március 30-án és október 26-án esedékes az óraátállítás.
A lista közzététele a hatályos jogszabályokon alapul, vagyis nem garantálja azt, hogy 2031-ig biztosan érvényben marad az óraátállítás. Ha időközben megszületik egy új uniós megállapodás, a rendszer korábban is kivezethető.
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