Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?

Holnap, október 25-én, vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás, és ismét át kell állítani az órákat Magyarországon. Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszatekerni a mutatókat, így egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Az idei óraátállítás az iskolai őszi szünetre esik, az Európai Unióban pedig továbbra sem született végleges döntés a rendszer megszüntetéséről.

Holnap, október 25-én vasárnap véget ér a nyári időszámítás és ismét átállunk a téli időszámításra. Az idei őszi óraátállítás október 24-ről 25-re, szombatról vasárnapra virradó éjszaka lesz. Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka. A legtöbb okostelefon, számítógép és más, internetkapcsolattal rendelkező eszköz automatikusan átáll a téli időszámításra, a hagyományos órákat azonban kézzel kell visszaállítani.

Bár az őszi átállításról gyakran azt mondjuk, hogy egy órával többet alhatunk, a változás a következő napokban a megszokott napi ritmusunkra is hatással lehet. A téli időszámításra való áttéréssel reggelente korábban világosodik, délután viszont hamarabb sötétedik majd. Az óraátállítás időpontját azért az éjszakai órákra időzítik, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozza a mindennapi életben, különösen a közlekedésben és a különböző szolgáltatások működésében.

Az őszi szünet miatt könnyebb lehet az átállás a diákoknak

Az idei óraátállítás az iskolai őszi szünet idejére esik. A 2026/2027-es tanév rendje szerint a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2., hétfő. Ez azt jelenti, hogy a diákoknak az óraátállítást követő hétfőn még nem kell iskolába menniük, és további egy hét áll rendelkezésükre, hogy hozzászokjanak az új időszámításhoz.

Az átállás ugyanakkor nem mindenkinél zajlik zökkenőmentesen. Egyeseknél átmeneti fáradtság, alvászavar, fejfájás vagy koncentrációs nehézség jelentkezhet, és néhány napig az étkezések, illetve a lefekvés megszokott időpontja is eltolódhat. A kellemetlenségek mérséklésében segíthet a rendszeres alvási ritmus fenntartása és a természetes nappali fény kihasználása.

Mikor törölhetik el az óraátállítást?

Az óraátállítás megszüntetése évek óta napirenden van az Európai Unióban, egyelőre azonban nem született meg a végleges döntés. Az Európai Bizottság 2018-ban kezdeményezte az évi kétszeri időszámítás-váltás eltörlését, miután egy uniós konzultációban a válaszadók többsége a rendszer megszüntetése mellett foglalt állást.

Az Európai Parlament 2019 márciusában támogatta a javaslatot, amely eredetileg 2021-től szüntette volna meg az óraátállítást. A változtatáshoz azonban a tagállamokat képviselő Tanács jóváhagyása is szükséges, a tagországok között pedig nem alakult ki megállapodás a kérdésben.

Az egyik legfontosabb vitás pont továbbra is az, hogy az óraátállítás eltörlése után a nyári vagy a téli időszámítás váljon állandóvá. A döntés azért sem egyszerű, mert az eltérő nemzeti megoldások a határokon átnyúló közlekedést, kereskedelmet és más szolgáltatásokat is érinthetik.

Az ügyben ugyanakkor 2026-ban újabb lépés történt. Egy júniusi uniós tanácsi dokumentum szerint februárban megkezdődött egy, az Európai Bizottság megrendelésére készülő vizsgálat, amely az óraátállítás közös megszüntetésének lehetséges hatásait elemzi. A tanulmány várhatóan 2026 végére készül el, és a további egyeztetésekhez szolgálhat alapul.

Az óraátállítás eltörlésének tehát továbbra sincs elfogadott időpontja, így Magyarországon egyelőre marad a megszokott rendszer. A következő, tavaszi óraátállítás 2027. március 28-án lesz, amikor hajnali 2 órakor ismét 3 órára kell előreállítani az órákat.