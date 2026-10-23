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Egészség

Emberre terjedt át a korábban csak állatokat fertőző vírus: egy beteg belehalt a fertőzésbe

Pénzcentrum
2026. október 23. 17:02 2 perc

Franciaországban igazolták a Shamonda-vírus első emberi fertőzését, amely egy immunhiányos beteg halálához vezetett. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint az eset nem jelent szélesebb körű fenyegetést a lakosságra nézve - tudósított az euronews.

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A francia hatóságok csütörtökön erősítették meg, hogy egy október elején elhunyt lyoni betegnél Shamonda-vírus-fertőzést mutattak ki. Ez az első alkalom, hogy a korábban kizárólag állatokban – főként szarvasmarhákban – azonosított kórokozó emberi szervezetben is megjelent.

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Az érintett beteg leukémiában szenvedett, így súlyosan legyengült immunrendszere volt, ami megkönnyítette a fertőzés kialakulását. 'Az immunhiányos betegeknél a vírusfertőzések egészen másképp zajlanak, mint az egészséges embereknél' – nyilatkozta Bakonyi Tamás, az ECDC vektorok által terjesztett és zoonotikus betegségekkel foglalkozó vezető szakértője a lapnak. A vizsgálatok szerint a beteg hosszabb ideig hordozhatta a vírust, mielőtt agyvelőgyulladás alakult ki nála.

A Shamonda-vírust először az 1960-as évek közepén mutatták ki Nigériában, azóta szórványosan fordult elő szarvasmarhákban Nyugat-, Kelet- és Dél-Afrikában, valamint Japánban. A kórokozót törpeszúnyogok (Culicoides) terjesztik. Idén nyáron azonban Nyugat-Európában is felbukkott a vírus, így Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban egyaránt kimutatták állatállományokban.

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Bakonyi hangsúlyozta, hogy bár nem zárható ki a vírus emberi továbbterjedése, pánikra nincs ok. Több millióan éltek már olyan környezetben, ahol a vírus jelen volt, és eddig soha nem okozott humán megbetegedést. Az eset ugyanakkor figyelmeztető jel, ezért jelenleg klinikai, laboratóriumi és járványügyi vizsgálatok zajlanak annak megállapítására, hogy a vírus közvetlenül okozta-e a beteg halálát, vagy csupán hozzájárult ahhoz. Emellett a fertőzésnek fokozottan kitett csoportokban – például az állatorvosok és a gazdálkodók körében – ellenanyag-vizsgálatokat is végeznek a tünetmentes esetek feltérképezésére.

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Az eset rávilágít az állat- és humánegészségügy szoros összefüggésére. Az ECDC az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) közösen, az Egy Egészség (One Health) szemlélet jegyében már megkezdte a tudományos adatok és a nemzetközi szakértői információk összegyűjtését a megalapozott kockázatértékelés elkészítéséhez.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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