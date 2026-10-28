Kiderült a szomorú igazság: orvosok helyett a netes véleményvezéreknek hisznek a tömegek

Az egészségügyi témájú influenszereket követő magyarok 87 százaléka teljesen megbízik az általa követett tartalomgyártóban, miközben az egészségügyi információk hitelességéről kevesebb mint minden második magyar kérdezi meg rendszeresen egészségügyi szakember véleményét – derült ki egy friss kutatásból. Az eredmények is rámutatnak arra, miért különösen fontos a közérthető és megbízható egészségügyi tájékoztatás.

Az egészségértés a 21. század egyik legfontosabb képessége, minél szélesebb körben elérhetőek és érthetőek az egészségügyi információk, annál hatékonyabban lehet tenni a megelőzésért és a kezelések sikerességéért. Egészségügyi információkat pedig már egyre több helyről szerezhetnek az érintettek, ami még fontosabbá teszi, hogy elérhetőek legyenek a megbízható források.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint például a magyarok 27 százaléka követ rendszeresen vagy alkalmanként egészséggel, betegségekkel kapcsolatos tartalmakat készítő influenszereket. A követők körében a Facebook, a YouTube és a TikTok a legnépszerűbb platform.

A kutatásból az is kiderült, hogy a követők 87 százaléka teljesen megbízik az általa követett influenszerben. Bár tízből heten figyelembe veszik, hogy a tartalomgyártó rendelkezik-e szakmai tapasztalattal az adott területen, az egészségügyi információk hitelességének ellenőrzése továbbra is kihívást jelent. A felmérés szerint a magyarok 69 százaléka több forrásból próbál tájékozódni egészségügyi kérdésekben, ugyanakkor mindössze 47 százalékuk állítja, hogy rendszeresen megkérdezi egészségügyi szakembertől, megbízhatóak-e az általa talált információk.

Az egészségértés jelentőségét az AIPM idei kutatási eredményei is alátámasztják. 10-ből 3-an találják nehéznek, hogy információhoz jussanak az egészségükről, amikor arra éppen szükségük van, 25 százalék pedig nem tudja, kitől szerezhetné be ezeket az információkat. Szintén ugyanennyien, 25 százalék érzi azt, hogy nehezen tudja úgy feltenni a kérdését az egészségi állapotáról kapcsolatban, hogy valóban arra kapjon választ, amire kíváncsi.