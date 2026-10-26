2026. október 26. hétfő Dömötör
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Főorvos és a magánkonzultáció díja
Egészség

Átalakítják a háziorvosi ügyeletet Magyarországon: új tervvel állt elő a Tisza-kormány

Pénzcentrum
2026. október 26. 08:29 2 perc

A Tisza-kormány átalakítja a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét, aminek keretében megemelik az óradíjakat, és bizonyos élethelyzetekben mentességet biztosítanak az orvosoknak. A területért felelős államtitkár bejelentése azután érkezett, hogy a bíróság jogellenesnek mondta ki egy 74 éves háziorvos ügyeletre kötelezését, ám az érintett orvos a per megnyerését már nem érhette meg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A rendszert még az előző, fideszes parlamenti többség alakította át négy évvel ezelőtt. A feladatellátást a főváros kivételével az Országos Mentőszolgálat vette át, majd két évvel később Budapest is csatlakozott az új modellhez. A háziorvosokat szerződéskötésre kötelezték a mentőszolgálattal, ám ezt többen megtagadták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szerződést elutasító orvosok egy része 2023-ban kormányhivatali határozatot kapott, amely havi legfeljebb két ügyelet ellátására kötelezte őket. A mulasztókat a működési engedélyük visszavonásával és akár ötmillió forintos bírsággal is fenyegették. Bár az akkori kormányzat szerint a hatóságok jogszerűen jártak el, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megfélemlítésnek minősítette a lépést, és több érintett bírósághoz fordult.

A MOK beszámolója alapján az egyik eljárásban a bíróság kimondta, hogy a kormányhivatal jogtalanul és egyoldalúan módosította egy 74 éves háziorvos működési engedélyét azért, hogy ügyeletre kényszerítse. A daganatos betegségben szenvedő orvos tragikus módon, mindössze nyolc nappal az ítélet kihirdetése előtt elhunyt.

Az orvosi kamara már korábban is szorgalmazta, hogy a háziorvosok az egészségi állapotukra, korukra vagy más speciális élethelyzetükre hivatkozva mentesülhessenek a kötelező feladatellátás alól. Az ügyeleti rendszer most bejelentett módosítása ezeket a javaslatokat ülteti át a gyakorlatba  - számolt be az RTL Híradója.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #orvosi ellátás #egészségügy #háziorvos #bíróság #ítélet #orvosok #egészségügyi ellátórendszer #országos mentőszolgálat #tisza párt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:39
10:33
10:10
10:02
09:40
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 26. 10:39 Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 26.
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
2026. október 25.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
2026. október 25.
Megtalálhatták a magyarok százezreit sanyargató népbetegség ellenszerét: ezt kell tenned, hogy megelőzd a bajt
NAPTÁR
Tovább
2026. október 26. hétfő
Dömötör
44. hét
Október 26.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
2 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
3 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
1 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
1 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 10:02
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 06:34
Hamarosan új korszak kezdődik a globális idő mérésében: hiába maradt az óraátállítás, ezen a téren radikális változás jön
Agrárszektor  |  2026. október 26. 09:03
Külföldre viszik a pénzüket a magyarok: miért nem itthon költik el?