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Átalakítják a háziorvosi ügyeletet Magyarországon: új tervvel állt elő a Tisza-kormány
A Tisza-kormány átalakítja a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét, aminek keretében megemelik az óradíjakat, és bizonyos élethelyzetekben mentességet biztosítanak az orvosoknak. A területért felelős államtitkár bejelentése azután érkezett, hogy a bíróság jogellenesnek mondta ki egy 74 éves háziorvos ügyeletre kötelezését, ám az érintett orvos a per megnyerését már nem érhette meg.
A rendszert még az előző, fideszes parlamenti többség alakította át négy évvel ezelőtt. A feladatellátást a főváros kivételével az Országos Mentőszolgálat vette át, majd két évvel később Budapest is csatlakozott az új modellhez. A háziorvosokat szerződéskötésre kötelezték a mentőszolgálattal, ám ezt többen megtagadták.
A szerződést elutasító orvosok egy része 2023-ban kormányhivatali határozatot kapott, amely havi legfeljebb két ügyelet ellátására kötelezte őket. A mulasztókat a működési engedélyük visszavonásával és akár ötmillió forintos bírsággal is fenyegették. Bár az akkori kormányzat szerint a hatóságok jogszerűen jártak el, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megfélemlítésnek minősítette a lépést, és több érintett bírósághoz fordult.
A MOK beszámolója alapján az egyik eljárásban a bíróság kimondta, hogy a kormányhivatal jogtalanul és egyoldalúan módosította egy 74 éves háziorvos működési engedélyét azért, hogy ügyeletre kényszerítse. A daganatos betegségben szenvedő orvos tragikus módon, mindössze nyolc nappal az ítélet kihirdetése előtt elhunyt.
Az orvosi kamara már korábban is szorgalmazta, hogy a háziorvosok az egészségi állapotukra, korukra vagy más speciális élethelyzetükre hivatkozva mentesülhessenek a kötelező feladatellátás alól. Az ügyeleti rendszer most bejelentett módosítása ezeket a javaslatokat ülteti át a gyakorlatba - számolt be az RTL Híradója.
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