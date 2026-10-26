Átalakítják a háziorvosi ügyeletet Magyarországon: új tervvel állt elő a Tisza-kormány

A Tisza-kormány átalakítja a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét, aminek keretében megemelik az óradíjakat, és bizonyos élethelyzetekben mentességet biztosítanak az orvosoknak. A területért felelős államtitkár bejelentése azután érkezett, hogy a bíróság jogellenesnek mondta ki egy 74 éves háziorvos ügyeletre kötelezését, ám az érintett orvos a per megnyerését már nem érhette meg.

A rendszert még az előző, fideszes parlamenti többség alakította át négy évvel ezelőtt. A feladatellátást a főváros kivételével az Országos Mentőszolgálat vette át, majd két évvel később Budapest is csatlakozott az új modellhez. A háziorvosokat szerződéskötésre kötelezték a mentőszolgálattal, ám ezt többen megtagadták.

A szerződést elutasító orvosok egy része 2023-ban kormányhivatali határozatot kapott, amely havi legfeljebb két ügyelet ellátására kötelezte őket. A mulasztókat a működési engedélyük visszavonásával és akár ötmillió forintos bírsággal is fenyegették. Bár az akkori kormányzat szerint a hatóságok jogszerűen jártak el, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megfélemlítésnek minősítette a lépést, és több érintett bírósághoz fordult.

A MOK beszámolója alapján az egyik eljárásban a bíróság kimondta, hogy a kormányhivatal jogtalanul és egyoldalúan módosította egy 74 éves háziorvos működési engedélyét azért, hogy ügyeletre kényszerítse. A daganatos betegségben szenvedő orvos tragikus módon, mindössze nyolc nappal az ítélet kihirdetése előtt elhunyt.

Az orvosi kamara már korábban is szorgalmazta, hogy a háziorvosok az egészségi állapotukra, korukra vagy más speciális élethelyzetükre hivatkozva mentesülhessenek a kötelező feladatellátás alól. Az ügyeleti rendszer most bejelentett módosítása ezeket a javaslatokat ülteti át a gyakorlatba - számolt be az RTL Híradója.