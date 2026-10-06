Újabb országban bukkant fel a halálos vírus, amire nincs vakcina: meghalt egy férfi, keresik a vele utazókat

Kenya megerősítette az első ebolafertőzést az országban, miután egy hét éve a Kongói Demokratikus Köztársaságban élő kenyai állampolgár belehalt a betegségbe Nairobiban - jelentette a BBC.

Aden Duale egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a beteg egy hónappal ezelőtt lett rosszul, és több kongói kórházban is kezelték, mielőtt a Kongói Demokratikus Köztársaságból szárazföldi úton előbb az ugandai Kampalába, majd onnan repülővel szombaton Nairobiba érkezett. A fővárosi repülőtéren átesett a szokásos egészségügyi szűrésen, ezt követően egy hozzátartozója kórházba szállíttatta, ahonnan a Covid-járvány idején épített elkülönítőbe helyezték át.

Az elkülönítőben lázat, hidegrázást, súlyos fáradtságot, izomfájdalmat, nyelési nehézséget és bőr alatti vérzést észleltek nála. Az orvosok a tünetek és az utazási előzmények alapján vírusos vérzéses lázra gyanakodtak, a laboratóriumi vizsgálat pedig igazolta az ebolavírus Bundibugyo-törzsét. A beteg hétfőn este 23 óra 30 perckor elhunyt, temetését a közegészségügyi protokolloknak megfelelően keddre tervezték.

A hatóságok eddig 28 kontaktszemélyt – köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat – azonosítottak, emellett a beteggel együtt utazó 23 utas, valamint a járat négyfős személyzetének felkutatása is folyamatban van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban májusban kihirdetett ebolajárvány idén már több mint 4000 halálos áldozatot követelt, és a valaha dokumentált második legsúlyosabb kitöréssé vált. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a Bundibugyo-törzs megjelenése óta regisztrált 8463 esetből 4082 végződött halállal.

Ugandában augusztusban két halálos áldozat után megszűntnek nyilvánították a járványt, azóta minden eset a Kongói Demokratikus Köztársasághoz volt köthető, egészen a kenyai megbetegedésig. A Bundibugyo-törzs az ebolavírus ritkább változata, rendkívül fertőző, és jelenleg nincs ellene sem jóváhagyott vakcina, sem specifikus kezelés.