Hajnali 2-kor viszketett a feneke, szemen nyalta a makcska: kiakadtak a mentősök, milyen esetekhez hívják őket

A heréjét borotválkozás közben megvágó férfi, a műszempillájától megszabadulni nem tudó nő és a macska által szemen nyalt ember is szerepel azok között a valós esetek között, amelyekhez mentőt kellett küldeni. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint az indokolatlan mentőhívások jelentős terhet rónak a mentőszolgálat munkatársaira, a probléma kezelésében pedig nem látnak érdemi előrelépést.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet az indokolatlan mentőhívások problémájára. A szervezet két hónappal ezelőtt már közzétett egy hasonló összeállítást valós bejelentésekből, ám állításuk szerint azóta sem tapasztaltak érdemi változást, amely csökkentené a mentődolgozók terhelését.

A szövetség szerint ha tíz mentődolgozót megkérdeznének arról, mi jelenti jelenleg a legnagyobb problémát a mentésben, többségük az indokolatlan riasztásokat említené. Ezért a korábbi bejegyzés után ismét olyan eseteket gyűjtöttek össze, amelyeknél a bejelentések alapján mentőt kellett küldeni a helyszínre.

Borotválkozási baleset és műszempillagond is szerepel a listán

A mentődolgozók gyűjtésében számos olyan történet szerepel, amelyek jól érzékeltetik, milyen hétköznapi problémák miatt is riaszthatják az egységeket. Az egyik bejelentő például randira készült, amikor borotválkozás közben megvágta a heréjét. Egy másik ember hajnali két órakor azért kért segítséget, mert viszketett a feneke.

Akadt olyan eset is, amikor valaki azért hívott mentőt, mert megnyalta a szemét a macskája. Egy másik bejelentő saját székletének szagától lett rosszul, míg egy nő hajnali fél kettőkor azért kért segítséget, mert nem tudta levenni a műszempilláját.

A szövetség felsorolásában olyan eset is szerepel, amikor valaki azért telefonált, mert nem találta a lakáskulcsát, és nagyon megijedt. Egy másik bejelentőről mindössze annyit írtak: egy padon ülve szomorú volt.

Sebtapaszt, vérnyomásmérést és újabb fuvart is kértek

A bejegyzés szerint előfordult, hogy egy korábban már ellátott sérült hajnali két óra körül ismét mentőt hívott, mert a korábban kapott mull lap helyett inkább sebtapaszt szeretett volna.

Egy másik esetben egy férfi hat nappal korábbi esése miatt kért segítséget, mert még mindig fájt a bordája. A mentődolgozóknak a helyszínen negyedórát kellett várniuk arra, hogy a bejelentő elkészüljön, miközben a szövetség beszámolója szerint zuhanyozva fogadta őket.

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A felsorolásban egy olyan páciens is szerepel, aki korábban kisujjsérülése miatt került traumatológiára, ahonnan saját lábán távozott, mert nem akart gipszet kapni. Másnap azonban ismét mentőt hívott, hogy vigyék vissza, mert mégis szeretett volna gipszet.

A mentődolgozók olyan bejelentésről is beszámoltak, amelyben valakinek lemerült a vérnyomásmérője, ezért mentőt kért, hogy mérjék meg a vérnyomását, mert úgy érezte, magas. Egy másik ember pedig azért hívta a mentőket hajnalban, mert elzsibbadt a lába, és nem tudott felkelni az ágyból, hogy kimenjen az erkélyre dohányozni.

A szövetség listáján benőtt lábköröm miatti éjszakai riasztás, valamint egy olyan eset is szerepel, amelyben egy fiatal nő a szüzessége elvesztése után jelentkező vérzés miatt kért segítséget.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba