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Egészség

Tömeges járvány tört ki egy magyar iskolában: közel 180-an betegedtek meg, ezek a tüneteik

Pénzcentrum
2026. október 26. 16:28 3 perc

Három tömeges közösségi járványt jelentettek Magyarországon a 42. héten, összesen 251-en betegedtek meg. A legtöbb fertőzöttet egy Győr-Moson-Sopron vármegyei általános iskolában regisztrálták, ahol 177 tanuló és dolgozó kapta el a fertőzést. A betegek elsősorban hányásra és hasmenésre panaszkodtak, a laboratóriumi vizsgálatok pedig több esetben calicivírust mutattak ki – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb járványügyi jelentéséből.

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Az NNGYK legfrissebb járványügyi jelentése szerint október 12. és 18. között három tömeges közösségi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek az országban. A megbetegedések Győr-Moson-Sopron, Pest és Hajdú-Bihar vármegyében történtek.

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A legnagyobb járvány egy Győr-Moson-Sopron vármegyei általános iskolában kezdődött szeptember 25-én. Az intézményben a jelentés elkészítéséig 635 érintettből 177-en betegedtek meg, köztük 162 tanuló és 15 dolgozó. A fertőzés jellemzően hasmenéssel és hányással járt, kórházi ellátásra azonban egyetlen esetben sem volt szükség. A járványügyi vizsgálat során 20 betegnél végeztek laboratóriumi vizsgálatot, amelyek közül 19 esetben calicivírus-fertőzést igazoltak. A népegészségügyi hatóság kizárta az étel közvetítő szerepét, a fertőzés feltehetően közvetlen érintkezés útján terjedt. Az iskolában folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

Pest vármegyében szintén közösségi járványt regisztráltak: egy óvodában október 9-től összesen 34-en betegedtek meg a 195 érintettből. A fertőzöttek között 33 gyermek és egy dolgozó volt. A vezető tünet a hányás volt, néhány esetben hasmenés is jelentkezett, de kórházi ellátásra nem volt szükség.

A népegészségügyi és az élelmiszerbiztonsági hatóság közös vizsgálata kizárta, hogy a megbetegedéseket az intézményben felszolgált étel okozta volna. A járványügyi adatok alapján vírusos eredetű, feltehetően kontakt úton terjedő fertőzésről lehet szó. Három beteg laboratóriumi vizsgálata a jelentés elkészítésekor még folyamatban volt.

Egy idősotthonban is sokan betegedtek meg

A harmadik járvány Hajdú-Bihar vármegyében, egy idősek otthonában zajlott október 4. és 14. között. Az intézményben 158 érintettből 40-en betegedtek meg, köztük 38 gondozott és két dolgozó. A vezető tünetek a hányinger, a hasmenés és a hányás voltak, két beteg kórházi ellátásra szorult.

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Az öt megvizsgált beteg közül egynél igazoltak calicivírus-fertőzést. A hatóságok szerint a fertőzés feltehetően kontakt úton terjedt, ezért az intézményben megszigorították a higiénés előírásokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

A heti jelentés további fertőző megbetegedésekről is beszámolt. Budapesten két férfinál, egy 25 és egy 31 éves betegnél igazoltak mpoxfertőzést (majomhimlőt). Egyikük sem részesült korábban mpox elleni védőoltásban. Emellett két fővárosban élő nőnél dengue-lázat diagnosztizáltak, egyikük Srí Lankán, a másik pedig a Maldív-szigeteken fertőződött meg.

Az országos adatok szerint a 42. héten 132 campylobacteriosisos, 93 szalmonellózisos és 39 rotavírus okozta gyomor-bélhurutos megbetegedést regisztráltak. Emellett 38 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 27 hepatitis A-fertőzés volt.

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Címlapkép: Getty Images
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