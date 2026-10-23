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Egészség

Jelentős eredményt értek el a Moderna és a Merck mRNS-technológián alapuló daganatellenes vakcinájával

Pénzcentrum
2026. október 23. 12:28 2 perc

A Moderna és a Merck közös fejlesztésű, személyre szabott mRNS-alapú rákellenes vakcinája jelentősen csökkentette a melanóma kiújulásának, valamint az azzal összefüggő halálozásnak a kockázatát egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban – derült ki a szerdán nyilvánosságra hozott eredményekből - jelentette a Reuters.

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A több mint 1100 beteg bevonásával végzett vizsgálatban az intismeran-autogén nevű vakcinát a Merck immunterápiás szerével, a Keytrudával kombinálva alkalmazták. Az eredmények szerint a kombinált kezelés 42 százalékkal csökkentette a melanóma miatti halálozás vagy kiújulás, valamint 38 százalékkal a rák terjedésének kockázatát a csak Keytrudával kezelt csoporthoz képest. A kezelés megkezdésétől számított két év elteltével a kombinált terápiában részesülők 82,2 százaléka bizonyult daganatmentesnek, szemben a kizárólag Keytrudát kapók 70 százalékával.

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Ez az első olyan késői fázisú klinikai adat, amely igazolja, hogy egy személyre szabott daganatellenes vakcina immunellenőrzőpont-gátlóval kiegészítve javítja a kezelési eredményeket. A vakcinát az egyes betegek daganatára jellemző egyedi mutációk alapján állítják elő, az mRNS ugyanis arra utasítja a sejteket, hogy ezeknek a mutációknak a másolatait termeljék meg, lehetővé téve az immunrendszer számára a rákos sejtek felismerését és elpusztítását. A Keytruda eközben azt a természetes féket oldja fel, amely mögé bújva a daganatsejtek elrejtőznek az immunválasz elől.

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A vizsgálatban részt vevő betegek a melanómaléziók sebészi eltávolítását követően, a 13. héttől kezdve kilenc adag vakcinát kaptak a Keytruda mellett. Az adatokat a madridi ESMO-konferencián mutatják be szombaton. Hussein Tawbi, a texasi MD Anderson Rákközpont melanómaszakértője, a vizsgálat egyik kutatója rendkívül szignifikánsnak nevezte az eredményeket.

A két vállalat már az amerikai forgalomba hozatali engedély iránti kérelem benyújtását készíti elő, és 2027-es piaci bevezetéssel számol. Az intismerant a Keytrudával kombinálva jelenleg veserák, hólyagrák és tüdőrák esetén is vizsgálják. Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója szerint a vakcina minden olyan területen többlethatékonyságot nyújthat, ahol a Keytruda működik – a szer jelenleg 19 rákfajtánál engedélyezett –, sőt korai stádiumú daganatoknál önállóan is alkalmazható lehet.

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A Moderna részvényeinek árfolyama az augusztusi előzetes bejelentés óta szerdáig csaknem a négyszeresére nőtt, csütörtökön azonban – miután az adatok idő előtt kiszivárogtak – több mint 17 százalékot esett. Egyes elemzők szerint az eredmények kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a technológia milyen mértékben lesz kiterjeszthető más daganattípusokra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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