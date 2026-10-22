16–19 fokra hűltek a helyiségek, a kórház olajradiátorokat és betegmelegítő eszközöket vásárolt a fűtés kiesése miatt.
Nagyot változik a gyógyszertárak nyitvatartása: erre kell készülni a hosszú hétvégén
A hosszú hétvégén megváltozik a gyógyszertárak nyitvatartása, ezért érdemes előre gondoskodni a szükséges gyógyszerekről. Október 23-án a legtöbb településen csak a folyamatosan nyitva tartó, az ünnepnapokon is működő, valamint az ügyeletes vagy készenléti patikák biztosítják a gyógyszerellátást. Október 24-én a pihenőnapokon nyitva tartó gyógyszertárak általában délig fogadják a betegeket, utána az ügyeleti vagy készenléti szolgálat vehető igénybe. Az ügyeletes patikák adatai az NNGYK honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is elérhetők.
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető. A nyitva tartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is.
Október 24-én a pihenőnapokon nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12:00 óráig állnak rendelkezésre. Ezt követően az ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.
Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.
Érdemes figyelmet fordítani a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzésére, és érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is! A gyermekes családok mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről, és hasznos ellenőrizni a torokfertőtlenítő, orrcsepp, köptető készleteket is! Felnőttek esetében is fontos, hogy a „házipatika” tartalmazzon megfázásos tüneteket enyhítő, láz- és köhögéscsillapító szereket. Az idősebbek és a rendszeres gyógyszerszedők különösen ügyeljenek arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer álljon rendelkezésükre!
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