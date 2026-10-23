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Egészség

Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok

Pénzcentrum
2026. október 23. 12:17 3 perc

Bár országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, több magyar városban már emelkedést mértek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti adatai szerint öt településen erősödött a vírus jelenléte, a szakemberek pedig a COVID-19-fertőzések számának növekedésére számítanak a következő időszakban. Az influenza egyelőre nem mutat hasonló tendenciát, az RSV pedig továbbra is alacsony szinten van jelen.

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A legfrissebb szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján. A vizsgálati helyeken vett minták alapján alapján azt is közzéteszik, hogy az egyes mintavételi helyeken a covid örökítőanyag koncentráció - ami a betegszámra utal - emelkedő, stagnáló vagy csökkenő tendenciát mutat, illetve annak szintjét is. Az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas.

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A 42. héten a koronavírus örökítőanyaga többek között Eger, Tatabánya, Pécs, Kaposvár, Székesfehérvár, Miskolc, Békéscsaba, Salgótarján, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok és Szekszárd szennyvízmintáiban volt kimutatható. Budapesten mindhárom vizsgált szennyvíztisztító telep – a dél-pesti, a központi és az észak-pesti – mintájában jelen volt a vírus, ahogyan a fővárosi agglomeráció egyesített mintájában is.

A 41. heti adatokhoz képest több helyen is változott a helyzet. Egy héttel korábban még Békéscsabán, Budapest agglomerációjában, Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Tatabányán mértek emelkedést a koronavírus örökítőanyagának koncentrációjában. A 42. héten ezek közül már csak Pécsett és Tatabányán folytatódott a növekedés, miközben Egerben, Miskolcon és Salgótarjánban is emelkedő tendenciát figyeltek meg. Országos szinten ugyanakkor továbbra is mérsékelt koncentrációt és stagnálást mutatnak az adatok, vagyis egyelőre nem beszélhetünk általános emelkedésről.

Bár az országos átlag egyelőre nem mutat emelkedést, az NNGYK előrejelzése szerint a következő időszakban növekedhet a COVID-19-fertőzések száma. A szennyvízvizsgálatok ugyanis már a megbetegedések számának változása előtt jelezhetik a vírus terjedésének erősödését.

Az influenza nem terjed intenzíven, az RSV-t egy városban mutatták ki

A koronavírussal ellentétben az influenza esetében továbbra sem látható érdemi változás. Az Influenza A örökítőanyagának országos koncentrációja a 42. héten stagnált, és egyik vizsgált ellátási területen sem haladta meg a kimutatási határt. Hasonló eredményeket mutattak az Influenza B vizsgálatai is: országos szinten változatlan maradt a vírus koncentrációja, és egyik mintavételi helyen sem mértek kimutatási határ feletti értéket. Az NNGYK mindkét influenzavírus esetében arra számít, hogy a következő időszakban nem emelkedik a fertőzések száma a szennyvízadatok alapján.

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A légúti óriássejtes vírus, vagyis az RSV örökítőanyagának koncentrációja szintén stagnált országos szinten. A 42. héten kizárólag Miskolc szennyvízmintájában volt kimutatási határ felett a vírus örökítőanyagának mennyisége. A népegészségügyi központ értékelése szerint az RSV az előző hetekhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.

Az NNGYK 2020 júliusa óta végzi a koronavírus szennyvízből történő kimutatását. A vizsgálatok a vármegyeszékhelyekre, Budapest három szennyvíztisztítójára és a fővárosi agglomeráció több településére terjednek ki, így a hazai lakosság több mint 40 százalékát fedik le. A szennyvízvizsgálatok lehetővé teszik, hogy a szakemberek már a megbetegedések számának emelkedése előtt érzékeljék a járványügyi helyzet változását.

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Címlapkép: Getty Images
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