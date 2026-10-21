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ebola vírus járvány
Egészség

Megállíthatatlanul terjed a gyilkos kór: újabb országban azonosították az első beteget

MTI
2026. október 21. 07:32

Nigériában is megjelent az Ebola-vírus, miután a hatóságok kedden megerősítették az ország első fertőzéses esetét. A beteget a fővárosban, Abujában azonosították, az egészségügyi intézményekben pedig a legmagasabb szintű riadókészültséget rendelték el. Eközben Kenyában már kilenc fertőzöttet regisztráltak, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig a közölt adatok szerint több ezren vesztették életüket a járványban.

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Újabb afrikai országban jelent meg az Ebola-vírus. A nigériai kormány kedden jelentette be, hogy azonosították az első fertőzöttet az ország területén, a fővárosban, Abujában. Muhammad Ali Pate nigériai egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a beteg egy nő, aki nemrég Ugandából érkezett Nigériába egy nemzetközi repülőjárattal. A fertőzöttet egy abujai magánkórházban kezelték, ahol több napot töltött, mielőtt a vizsgálatok megerősítették az Ebola-fertőzést.

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A hatóságok azonnali intézkedéseket rendeltek el a vírus terjedésének megakadályozására. A nigériai kormány valamennyi állami és magán egészségügyi intézményt felszólította, hogy vezessék be a legmagasabb szintű járványügyi készültséget. A nigériai egészségügyi hatóságok eddig 44 olyan személyt azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerülhettek a fertőzött nővel.

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A járványügyi szakemberek jelenleg is dolgoznak a további lehetséges kontaktok felkutatásán. Kiemelt figyelmet fordítanak az egészségügyi dolgozókra, a kórházban kezelt betegekre, a gondozókra, valamint azokra az utasokra, akik a nővel együtt utazhattak. A hatóságok célja, hogy a potenciálisan fertőzött személyeket mielőbb megfigyelés alá helyezzék, és megakadályozzák a vírus további terjedését.

Kenyában is egyre több a fertőzött

Nigéria mellett Kenyában is újabb Ebola-fertőzést jelentettek. A kelet-afrikai ország kedden közölte, hogy azonosították a kilencedik fertőzöttet. Kenya október 6-án számolt be az első esetről, egy nappal azután, hogy Nairobiban életét vesztette egy üzletember, aki korábban a Kongói Demokratikus Köztársaságban élt.

Azóta további nyolc fertőzést erősítettek meg. A betegek többsége szoros kapcsolatban állt az első, negyvenes éveiben járó áldozattal. A járványügyi hatóságok mindkét országban igyekeznek megakadályozni, hogy a fertőzési láncok ellenőrizhetetlenné váljanak.

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Súlyos járvány pusztít Kongóban

A megadott beszámoló szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban május óta tart az ország történetének 17. Ebola-járványa. A közölt egészségügyi adatok alapján a fertőzöttek száma meghaladta a kilencezret, a halálos áldozatoké pedig elérte a 4381-et.

Az Ebola súlyos, gyakran életveszélyes fertőző betegség, amely elsősorban a fertőzött személyek vérével és más testnedveivel való közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség kezdeti tünetei között láz, fejfájás, izomfájdalom, gyengeség, hányás és hasmenés jelentkezhet. Súlyos esetekben vérzéses szövődmények és szervi elégtelenség is kialakulhat.

A vírus nem a levegőben terjed úgy, mint például az influenza. A fertőzések megelőzésében ezért különösen nagy szerepe van a betegek elkülönítésének, a megfelelő védőfelszerelések használatának és a fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek felkutatásának.
Címlapkép: Getty Images
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