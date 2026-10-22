Hónapokig fűtés nélkül maradtak a műtők a kecskeméti kórházban, 70 olajradiátort kellett venni

Hónapokig nem működött megfelelően a fűtés a kecskeméti Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház egyik épületében, miután augusztusban csőtörés történt, számolt be a Népszabadság. A műtőkben és más helyiségekben 16–19 fokra csökkent a hőmérséklet, ezért a kórház 70 olajradiátort vásárolt, és több millió forintot költött a betegek melegen tartását segítő eszközökre. A javítás többször is csúszott, végül október 22-én reggel indult el a fűtés

Augusztusban csőtörés történt a kecskeméti Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház egyik épületében, a fűtés azonban még október második felében sem működött. Több műtő is fűtés nélkül maradt, a helyiségekben pedig 16–19 fokra csökkent a hőmérséklet. A lap beszámolója után nem sokkal helyreállt a fűtés: az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közlése szerint október 22-én reggel indult el a rendszer.

Óváry Csaba, a kórház főigazgatója arról beszélt, hogy már a csőtörés idején tudni lehetett, hogy a hiba kijavítása nélkül nem lesz fűtés az „A” épületben. A problémát folyamatosan jelezték a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak (KEF), amely az állami kórházak épületeinek üzemeltetéséért felel. A javításhoz először október 14-én érkezett szakember, aki három munkanapon belüli befejezést ígért, de a határidőt nem tartották. A munkálatok október 19-én még zajlottak.

A hideg miatt a kórháznak átmeneti megoldásokról kellett gondoskodnia. Hetven olajradiátort vásároltak, emellett más fűtőtesteket is használtak. Több millió forintot költöttek új ágyneműre, betegmelegítő matracokra, takarókra és infúziómelegítőkre is. A főigazgató azt mondta, ha elfogy a türelme, büntetőfeljelentést tesz, mert álláspontja szerint nem biztosítják számukra a közfeladat ellátásához szükséges feltételeket.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) a Telexnek azt nyilatkozta, hogy már augusztusban egyeztettek a KEF vezetésével a fűtési szezonra való felkészülésről. Ekkor derült ki, hogy több helyen elmaradások vannak a fűtési rendszerek karbantartásával és javításával. A kecskeméti kórház fűtési problémájának megoldását eredetileg október elejére tervezték, a javítás azonban az október 8-ra ígért kezdés helyett csak október 14-én indult el, és az október 19-i befejezési határidőt sem sikerült tartani. Az Okfő közölte azt is, hogy a kórház vezetése igyekezett a lehető legkisebbre csökkenteni a betegellátásban okozott fennakadásokat.