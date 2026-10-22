2026. október 22. csütörtök Előd
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hideg bordákat érintő kéz a házi fűtésen, a háztartási gázellátás megszűnt a világpiaci üzemanyagár-emelkedés, a gazdasági világválság miatt.
Egészség

Hónapokig fűtés nélkül maradtak a műtők a kecskeméti kórházban, 70 olajradiátort kellett venni

Pénzcentrum
2026. október 22. 16:16 2 perc

Hónapokig nem működött megfelelően a fűtés a kecskeméti Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház egyik épületében, miután augusztusban csőtörés történt, számolt be a Népszabadság. A műtőkben és más helyiségekben 16–19 fokra csökkent a hőmérséklet, ezért a kórház 70 olajradiátort vásárolt, és több millió forintot költött a betegek melegen tartását segítő eszközökre. A javítás többször is csúszott, végül október 22-én reggel indult el a fűtés

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Augusztusban csőtörés történt a kecskeméti Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház egyik épületében, a fűtés azonban még október második felében sem működött. Több műtő is fűtés nélkül maradt, a helyiségekben pedig 16–19 fokra csökkent a hőmérséklet. A lap beszámolója után nem sokkal helyreállt a fűtés: az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közlése szerint október 22-én reggel indult el a rendszer.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Óváry Csaba, a kórház főigazgatója arról beszélt, hogy már a csőtörés idején tudni lehetett, hogy a hiba kijavítása nélkül nem lesz fűtés az „A” épületben. A problémát folyamatosan jelezték a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak (KEF), amely az állami kórházak épületeinek üzemeltetéséért felel. A javításhoz először október 14-én érkezett szakember, aki három munkanapon belüli befejezést ígért, de a határidőt nem tartották. A munkálatok október 19-én még zajlottak.

Kapcsolódó cikkeink:

A hideg miatt a kórháznak átmeneti megoldásokról kellett gondoskodnia. Hetven olajradiátort vásároltak, emellett más fűtőtesteket is használtak. Több millió forintot költöttek új ágyneműre, betegmelegítő matracokra, takarókra és infúziómelegítőkre is. A főigazgató azt mondta, ha elfogy a türelme, büntetőfeljelentést tesz, mert álláspontja szerint nem biztosítják számukra a közfeladat ellátásához szükséges feltételeket.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) a Telexnek azt nyilatkozta, hogy már augusztusban egyeztettek a KEF vezetésével a fűtési szezonra való felkészülésről. Ekkor derült ki, hogy több helyen elmaradások vannak a fűtési rendszerek karbantartásával és javításával. A kecskeméti kórház fűtési problémájának megoldását eredetileg október elejére tervezték, a javítás azonban az október 8-ra ígért kezdés helyett csak október 14-én indult el, és az október 19-i befejezési határidőt sem sikerült tartani. Az Okfő közölte azt is, hogy a kórház vezetése igyekezett a lehető legkisebbre csökkenteni a betegellátásban okozott fennakadásokat. 
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #egészség #kórház #egészségügy #fűtési szezon #karbantartás #kecskemét #betegellátás #meghibásodás #kórházi ellátás #bács-kiskun

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:44
17:34
17:24
17:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 22.
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
2026. október 22.
Pár millióért már lehet licitálni ezekre a házakra, lakásokra Magyarországon: itt az MBVK árverés listája, bárki beszállhat
2026. október 22.
Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 22. csütörtök
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
1 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
3 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
6 napja
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
4 napja
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 18:02
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 15:59
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
Agrárszektor  |  2026. október 22. 17:27
Változott a szabályozás: így juthatnak könnyebben pénzhez a gazdák