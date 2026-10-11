Megszólalt a WHO a szibériai tüdőpestisről: fenyeget minket egy újabb világjárvány?

Bár a napokban tüdőgyulladásban elhunyt egy szibériai laboráns, aki feltehetően pestisfertőzést kapott, a szakértők szerint kizárt egy újabb globális járvány kitörése. A gyorsan jelentkező, egyértelmű tünetek és a modern antibiotikumok révén a betegség ma már könnyen azonosítható és hatékonyan kezelhető, így terjedése gyorsan megfékezhető.

Október elején egy 28 éves nő, Darja Sipilova, az irkutszki Pestisellenes Intézet munkatársa hunyt el ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban, miután feltételezhetően kapcsolatba került a pestisbaktériummal (Yersinia pestis).

A meg nem erősített hírek szerint a fertőzést vagy egy laboratóriumban eltört kémcső, vagy egy mongol határ menti, burjátföldi terepgyakorlat okozhatta, ahol a betegség a vadon élő állatok körében máig jelen van. Bár a hivatalos vizsgálatok még tartanak, az orosz hatóságok elővigyázatosságból közel 200 embert különítettek el.

A pestisnek három ismert formája létezik, a bubópestis, a tüdőpestis és a szeptikémiás, vagyis véráram-pestis. Míg a leggyakoribb bubópestist fertőzött bolhák terjesztik, a tüdőpestis köhögéssel és tüsszentéssel, cseppfertőzéssel terjed emberről emberre. Ez a változat kezelés nélkül szinte mindig halálos, a lappangási idő pedig akár mindössze 24 óra is lehet. Ugyanakkor a koronavírussal ellentétben a tüdőpestis csak azután fertőz, hogy a súlyos tünetek már jelentkeztek. Ez a gyakorlatban azt jelentik, hogy a betegeket szinte azonnal fel lehet ismerni és el lehet különíteni, még mielőtt továbbadnák a kórokozót. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint a szibériai eset kapcsán az összes kontaktot azonosították és megfigyelés alatt tartják, jelenleg pedig senki sem mutatja a betegség jeleit - írta meg a BBC.

A középkorban pusztító, Európa lakosságának jelentős részét kiirtó fekete halállal ellentétben a mai higiéniai viszonyok és az orvostudomány már gátat szabnak a terjedésnek. A fertőzés ma már egyszerű, széles körben elérhető antibiotikumokkal gyógyítható. Piero Olliaro, az Oxfordi Egyetem professzora egy 2025-ben publikált madagaszkári klinikai vizsgálatban bizonyította, hogy a megfelelő antibiotikumok – például a szájon át szedhető ciprofloxacin – több mint 90 százalékos hatékonysággal gyógyítják a betegséget. Még abban a maroknyi esetben is, amikor a fertőzés tüdőpestissé súlyosbodott, a betegek 85 százaléka felépült a gyors kezelésnek köszönhetően.

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A laboratóriumi környezetből kiinduló fertőzés ráadásul önmagában is rendkívül ritka. A magas biztonsági fokozatú laborokban a kutatók teljes védőfelszerelést viselnek, a mintákat pedig kizárólag speciális, negatív nyomású fülkékben kezelik, így egy esetlegesen eltörő kémcső sem jelent közvetlen veszélyt a dolgozókra. A WHO kockázatértékelése szerint az eset miatt a járványveszély Irkutszkban is csupán mérsékelt, Oroszország egészére nézve alacsony, az európai régióban pedig kifejezetten elhanyagolható.

Mindezek ellenére a pestis nem csupán történelmi emlék. A kórokozó ma is jelen van a rágcsálópopulációkban Afrikában, Ázsiában és az amerikai kontinensen. Évente történnek emberi megbetegedések – még az Egyesült Államokban is átlagosan hét esetet regisztrálnak –, és időnként komolyabb helyi kitörések is előfordulnak, mint amilyen a több mint kétezer fertőzöttel járó, 2017-es madagaszkári járvány volt. Bár a betegség a modern körülmények között már nem képes globális pandémiát okozni, a helyi megbetegedések miatt továbbra is fontos a szűrés, a megelőzés és az esetek gyors kezelése.