2026. október 11. vasárnap Brigitta, Gitta
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy középkori orvos sziluettje pestisálarcban, erős fényben. 3D-s illusztráció.
Egészség

Megszólalt a WHO a szibériai tüdőpestisről: fenyeget minket egy újabb világjárvány?

Pénzcentrum
2026. október 11. 12:40

Bár a napokban tüdőgyulladásban elhunyt egy szibériai laboráns, aki feltehetően pestisfertőzést kapott, a szakértők szerint kizárt egy újabb globális járvány kitörése. A gyorsan jelentkező, egyértelmű tünetek és a modern antibiotikumok révén a betegség ma már könnyen azonosítható és hatékonyan kezelhető, így terjedése gyorsan megfékezhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Október elején egy 28 éves nő, Darja Sipilova, az irkutszki Pestisellenes Intézet munkatársa hunyt el ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban, miután feltételezhetően kapcsolatba került a pestisbaktériummal (Yersinia pestis).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meg nem erősített hírek szerint a fertőzést vagy egy laboratóriumban eltört kémcső, vagy egy mongol határ menti, burjátföldi terepgyakorlat okozhatta, ahol a betegség a vadon élő állatok körében máig jelen van. Bár a hivatalos vizsgálatok még tartanak, az orosz hatóságok elővigyázatosságból közel 200 embert különítettek el.

Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed
EZ IS ÉRDEKELHET
Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed
Noha a legtöbben középkori járványként ismerik a pestist, a betegség ma sem tűnt el nyomtalanul.

A pestisnek három ismert formája létezik, a bubópestis, a tüdőpestis és a szeptikémiás, vagyis véráram-pestis. Míg a leggyakoribb bubópestist fertőzött bolhák terjesztik, a tüdőpestis köhögéssel és tüsszentéssel, cseppfertőzéssel terjed emberről emberre. Ez a változat kezelés nélkül szinte mindig halálos, a lappangási idő pedig akár mindössze 24 óra is lehet. Ugyanakkor a koronavírussal ellentétben a tüdőpestis csak azután fertőz, hogy a súlyos tünetek már jelentkeztek. Ez a gyakorlatban azt jelentik, hogy a betegeket szinte azonnal fel lehet ismerni és el lehet különíteni, még mielőtt továbbadnák a kórokozót. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint a szibériai eset kapcsán az összes kontaktot azonosították és megfigyelés alatt tartják, jelenleg pedig senki sem mutatja a betegség jeleit - írta meg a BBC.

A középkorban pusztító, Európa lakosságának jelentős részét kiirtó fekete halállal ellentétben a mai higiéniai viszonyok és az orvostudomány már gátat szabnak a terjedésnek. A fertőzés ma már egyszerű, széles körben elérhető antibiotikumokkal gyógyítható. Piero Olliaro, az Oxfordi Egyetem professzora egy 2025-ben publikált madagaszkári klinikai vizsgálatban bizonyította, hogy a megfelelő antibiotikumok – például a szájon át szedhető ciprofloxacin – több mint 90 százalékos hatékonysággal gyógyítják a betegséget. Még abban a maroknyi esetben is, amikor a fertőzés tüdőpestissé súlyosbodott, a betegek 85 százaléka felépült a gyors kezelésnek köszönhetően.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A laboratóriumi környezetből kiinduló fertőzés ráadásul önmagában is rendkívül ritka. A magas biztonsági fokozatú laborokban a kutatók teljes védőfelszerelést viselnek, a mintákat pedig kizárólag speciális, negatív nyomású fülkékben kezelik, így egy esetlegesen eltörő kémcső sem jelent közvetlen veszélyt a dolgozókra. A WHO kockázatértékelése szerint az eset miatt a járványveszély Irkutszkban is csupán mérsékelt, Oroszország egészére nézve alacsony, az európai régióban pedig kifejezetten elhanyagolható.

Mindezek ellenére a pestis nem csupán történelmi emlék. A kórokozó ma is jelen van a rágcsálópopulációkban Afrikában, Ázsiában és az amerikai kontinensen. Évente történnek emberi megbetegedések – még az Egyesült Államokban is átlagosan hét esetet regisztrálnak –, és időnként komolyabb helyi kitörések is előfordulnak, mint amilyen a több mint kétezer fertőzöttel járó, 2017-es madagaszkári járvány volt. Bár a betegség a modern körülmények között már nem képes globális pandémiát okozni, a helyi megbetegedések miatt továbbra is fontos a szűrés, a megelőzés és az esetek gyors kezelése.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #járvány #fertőzés #betegség #oroszország #haláleset #who #baktérium #orvostudomány #világjárvány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:25
13:14
13:03
12:40
12:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 11. vasárnap
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
3 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
4
1 hónapja
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
5
1 hónapja
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 13:03
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 10:12
Magyarok millióit kínozhatja a kellemetlen népbetegség: ezt a 6 ételt ajánlják reflux ellen az orvosok
Agrárszektor  |  2026. október 11. 12:02
Ennyi volt? Bezárják a legendás sörgyárat, sokan maradnak munka nélkül