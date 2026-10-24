Új csodafegyvert találhattak a prosztatarák ellen: a daganatok jelentős része eltűnt a teszteken

A Johnson & Johnson szombati bejelentése szerint a vállalat naponta egyszer, szájon át alkalmazható kísérleti prosztatarák elleni gyógyszere a daganatok eltűnését vagy zsugorodását okozta egy korai fázisú klinikai vizsgálatban - jelentette a Reuters.

A JNJ-6143 jelű hatóanyagot a vállalat a Halda Therapeutics tavalyi, 3,05 milliárd dolláros felvásárlásával szerezte meg. A készítmény újszerű hatásmechanizmusa szelektíven pusztítja el a ráksejteket azáltal, hogy gátolja a túlélésükhöz elengedhetetlen fehérje működését.

A klinikai tesztben korábban már többféle kezelésen átesett, előrehaladott prosztatarákos betegek vettek részt. Az 50 milligrammos dózist kapó, értékelhető 31 beteg 77 százalékánál a PSA-szint – a prosztatarák nyomon követésére szolgáló tumormarker – legalább 50 százalékkal csökkent, 48 százalékuknál pedig legalább 90 százalékos visszaesést mértek.

A képalkotó vizsgálatokkal mérhető daganattal rendelkező páciensek 69 százalékánál igazoltak teljes vagy részleges terápiás választ. A leggyakoribb mellékhatások közé a hányinger, valamint a megemelkedett koleszterin- és trigliceridszint tartozott. Egy beteg a mellékhatások miatt függesztette fel a kezelést.

Az eredményeket az Európai Orvosi Onkológiai Társaság (ESMO) kongresszusán mutatták be. A Johnson & Johnson szóvivője kiemelte, hogy a szer új hatásmechanizmusával tovább bővíti a társaság prosztatarák elleni portfólióját.