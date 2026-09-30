2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baka András, a Tisza Párt köztársaságielnök-jelöltje, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke az államfőválasztáson az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2026. augusztus 11-én. A köztársasági elnököt titkos szavazással válas
Egészség

Váratlan fordulat: visszaküldött egy törvényt Baka András, rengeteg magyar orvos veszítheti el a praxisát

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 13:09

Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Baka András köztársasági elnök az egészségügyi szakmai kamarák működését és az orvosok kötelező kamarai tagságát érintő törvényt. Az államfő a jogszabály céljával egyetért, ugyanakkor kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az átmeneti szabályokkal kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, hogy egyes orvosok akár a szakmagyakorlási jogosultságukat is elveszíthetik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Baka András az Alaptörvényben biztosított lehetőségével élve küldte vissza megfontolásra a parlamentnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Országgyűlés szeptember 22-én fogadta el a jogszabályt 135 igen és 50 nem szavazattal. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy ismét kötelezővé teszi a kamarai tagságot az orvosok számára, miközben visszaállítja és kibővíti a szakmai kamarák egyes jogosítványait.

Az államfő ugyanakkor közleményében hangsúlyozta, hogy a törvény elsődleges céljával, vagyis az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével egyetért. A kifogása elsősorban a kamarai vezetők megválasztására vonatkozó rendelkezést érinti.

Kapcsolódó cikkeink:

Baka András szerint ellentétes a szakmai önkormányzatiság megerősítésének céljával, ha a törvény korlátozza a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Álláspontja szerint az ilyen független szakmai szervezetek autonómiáját inkább az erősíti, ha a vezetők megválasztásának szabályait maga az érintett szervezet alakíthatja ki saját alapszabályában és ügyrendjében.

Az államfő ezzel összefüggésben a szeptember 21-i parlamenti felszólalására is utalt, amelyben az Alkotmánybíróság működésének autonómiájával kapcsolatban hasonló szempontokat fogalmazott meg.

Az orvosok kamarai tagságát is érinti az államfői kifogás

A törvény egyik legfontosabb gyakorlati következménye, hogy visszaállítja a kötelező kamarai tagságot. A parlament által elfogadott szabályozás szerint az érintett orvosoknak a törvény hatálybalépését követően 30 napon belül kell kérniük felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A határidő elmulasztása esetén a 45. naptól nem végezhetnek egészségügyi tevékenységet.

Baka András szerint ugyanakkor különösen fontos, hogy a visszalépéshez megfelelő átmeneti szabályokat alakítsanak ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az államfő arra hívta fel az Országgyűlés figyelmét, hogy az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének feltétele, hogy a jelenleg kamarai tagsággal nem rendelkező orvosok ne veszítsék el szükségtelenül a szakmagyakorlási jogosultságukat. Szerinte az átmeneti rendelkezéseket ezért úgy kell kialakítani, hogy elkerülhetők legyenek az indokolatlan adminisztratív akadályok.

A kötelező tagság visszaállítása mellett a törvény a kamarák szakmai jogosítványait is bővíti. A szabályozás szerint a kamarák többek között nagyobb szerepet kapnak az egészségpolitikai és szakmai döntések véleményezésében, a szakmai irányelvek és protokollok kialakításában, valamint a továbbképzések szakmai tartalmának meghatározásában.

Az államfő emellett kisebb szövegezési pontosításokat is javasolt az etikai eljárásokkal kapcsolatos átmeneti szabályoknál. Baka András arra kérte az Országgyűlést, hogy észrevételeit fontolja meg, és a törvényt ezek figyelembevételével fogadja el újból.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán 
#egészség #orvos #orvosi ellátás #egészségügy #törvény #szabályozás #világ #országgyűlés #törvénymódosítás #orvosok #egészségügyi ellátórendszer #köztársasági elnök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:30
14:17
13:58
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
2026. szeptember 30.
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
1 hónapja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
4
1 hónapja
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
5
2 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 14:30
Kitálalt az Aldi vezére: így húzzák le a vásárlókat a boltok a hűségkártyákkal?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 13:36
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 14:34
Borul a mérleg: drasztikusan romlott a külkereskedelmi egyenlegünk