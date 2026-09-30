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Váratlan fordulat: visszaküldött egy törvényt Baka András, rengeteg magyar orvos veszítheti el a praxisát
Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Baka András köztársasági elnök az egészségügyi szakmai kamarák működését és az orvosok kötelező kamarai tagságát érintő törvényt. Az államfő a jogszabály céljával egyetért, ugyanakkor kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az átmeneti szabályokkal kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, hogy egyes orvosok akár a szakmagyakorlási jogosultságukat is elveszíthetik.
Baka András az Alaptörvényben biztosított lehetőségével élve küldte vissza megfontolásra a parlamentnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítását.
Az Országgyűlés szeptember 22-én fogadta el a jogszabályt 135 igen és 50 nem szavazattal. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy ismét kötelezővé teszi a kamarai tagságot az orvosok számára, miközben visszaállítja és kibővíti a szakmai kamarák egyes jogosítványait.
Az államfő ugyanakkor közleményében hangsúlyozta, hogy a törvény elsődleges céljával, vagyis az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével egyetért. A kifogása elsősorban a kamarai vezetők megválasztására vonatkozó rendelkezést érinti.
Baka András szerint ellentétes a szakmai önkormányzatiság megerősítésének céljával, ha a törvény korlátozza a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Álláspontja szerint az ilyen független szakmai szervezetek autonómiáját inkább az erősíti, ha a vezetők megválasztásának szabályait maga az érintett szervezet alakíthatja ki saját alapszabályában és ügyrendjében.
Az államfő ezzel összefüggésben a szeptember 21-i parlamenti felszólalására is utalt, amelyben az Alkotmánybíróság működésének autonómiájával kapcsolatban hasonló szempontokat fogalmazott meg.
Az orvosok kamarai tagságát is érinti az államfői kifogás
A törvény egyik legfontosabb gyakorlati következménye, hogy visszaállítja a kötelező kamarai tagságot. A parlament által elfogadott szabályozás szerint az érintett orvosoknak a törvény hatálybalépését követően 30 napon belül kell kérniük felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A határidő elmulasztása esetén a 45. naptól nem végezhetnek egészségügyi tevékenységet.
Baka András szerint ugyanakkor különösen fontos, hogy a visszalépéshez megfelelő átmeneti szabályokat alakítsanak ki.
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Az államfő arra hívta fel az Országgyűlés figyelmét, hogy az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének feltétele, hogy a jelenleg kamarai tagsággal nem rendelkező orvosok ne veszítsék el szükségtelenül a szakmagyakorlási jogosultságukat. Szerinte az átmeneti rendelkezéseket ezért úgy kell kialakítani, hogy elkerülhetők legyenek az indokolatlan adminisztratív akadályok.
A kötelező tagság visszaállítása mellett a törvény a kamarák szakmai jogosítványait is bővíti. A szabályozás szerint a kamarák többek között nagyobb szerepet kapnak az egészségpolitikai és szakmai döntések véleményezésében, a szakmai irányelvek és protokollok kialakításában, valamint a továbbképzések szakmai tartalmának meghatározásában.
Az államfő emellett kisebb szövegezési pontosításokat is javasolt az etikai eljárásokkal kapcsolatos átmeneti szabályoknál. Baka András arra kérte az Országgyűlést, hogy észrevételeit fontolja meg, és a törvényt ezek figyelembevételével fogadja el újból.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
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