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Súlyos terhet kapnak a nyakukba a magyar dohányosok: durva áremelés jön a trafikokban
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a drágulás tömegeket terelhet a feketepiac és az olcsóbb külföldi beszerzések felé, így a tényleges költségvetési pluszbevétel jócskán elmaradhat a tervektől - írta a 24.hu.
A kormány 90 milliárd forintos többletbevételt vár a dohánytermékek novemberben életbe lépő jövedékiadó-emelésétől. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter még szeptember közepén nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely a dohánytermékek jövedéki adójának jelentős, sávos emelését irányozza elő. A kabinet azzal indokolta a döntést, hogy a dohányzás okozta egészségügyi kiadások jelenleg mintegy a dupláját teszik ki az ágazatból befolyó adóbevételeknek.
A november 1-jén hatályba lépő intézkedés a hagyományos cigaretták esetében körülbelül 5, a hevített dohánytermékeknél pedig nagyjából 10 százalékos áremelkedést hozhat. Bár a drágulás mértéke elvileg attól függ, hogy a gyártók mekkora terhet hárítanak át a vásárlókra, a korábbi tapasztalatok alapján borítékolható, hogy a többletköltségeket teljes egészében a fogyasztók fizetik majd meg. A dohánygyárak várhatóan több lépcsőben módosítják áraikat, így a változás már a jogszabály hatálybalépése előtt érezhetővé válik, a végső árszint beállása pedig hónapokat vehet igénybe.
Iparági források és a GKI elemzői is megerősítették azokat az aggodalmakat, amelyek szerint egy ilyen mértékű drágulás jelentősen felélénkítheti az illegális kereskedelmet - a magyar vásárlók ugyanis kimondottan árérzékenyek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók könnyen átállhatnak az olcsóbb, határon túli vagy feketepiaci termékekre, ami végső soron éppen az államkasszába várt tízmilliárdos nagyságrendű pluszbevételt veszélyezteti.
címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
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