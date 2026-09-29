Közel negyedmillió forinttal kerül többe a Steam Machine alapmodellje az Alzánál, mint a Valve hivatalos boltjában feltüntetett ár forintra átszámolva.
Kitálaltak a magyar orvosok: már nem a hálapénz dönt, ez lett az egészségügy új valutája
A közel kétezer orvos megkérdezésével készült felmérés rávilágít arra, hogy a hazai rendszerben a kapcsolati tőke vette át a borítékok helyét, miközben az egészségügyi dolgozók leginkább az érdemalapú teljesítményértékelést és a visszajelzéseket hiányolják - közölte a 24.hu.
A K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara legfrissebb közös kutatásából kiderül, hogy bár a hálapénzt nagyrészt sikerült kiszorítani a magyar egészségügyből, a protekció, valamint a magán- és a közellátás egészségtelen összefonódása továbbra is komoly problémát jelent.
Az idén, 2026 első felében lebonyolított online felmérésben részt vevő orvosok válaszaiból egyértelműen kirajzolódik, hogy a paraszolvencia visszaszorítása sikeres volt. Míg korábban például a szülészet-nőgyógyászatot vagy a sebészetet szinte teljesen áthatotta a hálapénz, mára az orvosok közel harmada szerint teljesen megszűnt ez a jelenség, de a többség szerint is már csak elvétve fordul elő.
Ugyanakkor az egyenlőtlen hozzáférés megmaradt, ugyanis a pénz helyett ma a kapcsolati tőke jelenti az egészségügy valutáját. A válaszadók mindössze 3 százaléka hisz abban, hogy a jó ellátáshoz kizárólag a hivatalos utakon keresztül lehet hozzájutni. A megkérdezettek háromnegyede szerint mindennapos a celebek, a közéleti szereplők és a rokonok soron kívüli, VIP-ellátása, ami tovább mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket.
A kutatás határozottan cáfolja azt a társadalmi tévhitet, miszerint az állami ellátás azért teljesítene gyengén, mert az orvosok ellazsálják a munkaidejüket a magánpraxisuk építése érdekében. Ezt a leegyszerűsítő magyarázatot a válaszadók túlnyomó többsége visszautasítja. Ráadásul csupán 14 százalékuk gondolja úgy, hogy a magánellátás szakmailag magasabb minőséget nyújt a közellátásnál.
Széles körű az egyetértés abban, hogy a magánszektorban azért könnyebb a munka, mert a bonyolult eseteket vagy a fellépő komplikációkat egyszerűen visszairányítják az állami rendszerbe. Komoly aggodalomra ad okot, hogy minden második orvos szerint a magánszektorban gyakran végeznek indokolatlan vizsgálatokat pusztán a bevétel növelése érdekében, az orvosok több mint kétharmada pedig a két szektor szabálytalan, kórházi osztályokon belüli összemosódását is tapasztalja.
A bérek és a leterheltség tekintetében éles kontraszt mutatkozik a két szféra között. A kizárólag az állami rendszerben dolgozó orvosoknak csupán a negyede elégedett a fizetésével, mivel úgy érzik, az nincs arányban az óriási munkaterheléssel és felelősséggel, a szakdolgozók helyzetét pedig még ennél is borúsabbnak látják.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az orvosok mindennapjait a túlterheltség és a frusztráció jellemzi, megbecsültnek csupán minden tizedik szakember érzi magát.
A motiváció javításához azonban a fizetésemelés önmagában kevés, a többség szerint a kiszámítható bérezés csak a munkakörülmények párhuzamos fejlesztésével együtt hozhat érdemi változást.
A hazai egészségügyi rendszer legfájóbb pontja az érdemalapú értékelés hiánya. Az orvosok 82 százaléka szerint nincs hatékony teljesítménymérés, a vezetők kinevezése és az előmenetel pedig jellemzően nem a szakmai munkán, hanem a lojalitáson és a személyes kapcsolatokon múlik. A szakemberek egyfajta visszajelzési vákuumban dolgoznak, ahol sem a kiemelkedő, sem a rossz teljesítménynek nincs intézményes következménye. Éppen ezért az orvosok döntő többsége átlátható előmeneteli rendszert, érdemalapú vezetőkinevezést és valós teljesítményértékelést követel a betegellátás minőségének és a dolgozók motivációjának javítása érdekében.
Tömeges gyomor- és bélrendszeri megbetegedés történt egy budapesti nemzetközi sportverseny szervezői körében.
Küszöbön az újabb áfacsökkentés: a támogatási rendszer teljes átalakítása jöhet a gyógyászati segédeszközöknél
Azonnali áfacsökkentést és a több mint 2 évtizede változatlan támogatási rendszer átalakítását sürgetik a gyógyászati segédeszközök forgalmazói az ágazatot sújtó válság miatt.
Az aktív és önálló időskor alapjait már fiatal felnőttként, akár a harmincas éveinkben le kell fektetni a megfelelő életmódbeli szokások kialakításával.
Kritikus ágazatban ütötte fel a fejét a nyugdíjkrízis: küszöbön az összeomlás, elkerülhetetlen a tragédia?
A hálapénz kivezetése és a béremelések ellenére továbbra is 5-10 százalékos az orvoshiány Magyarországon. A szakemberhiányt súlyosbítja a rendszer rendkívül kedvezőtlen korfája.
Azt hittük, már túl vagyunk rajta, de újra berobbant a rettegett vírus: erre a két furcsa tünetre nagyon figyelj
Szakértők szerint az Egyesült Államokban ismét emelkedik a COVID-19-es megbetegedések száma,
Hónapokig várhatnak segítségre, megszakadhatnak a betegutak, és az sem mindegy, hogy valaki az ország melyik részén él.
Döbbenetes hazai eredmények születtek: három generáció életét teheti tönkre ez a láthatatlan örökség
Egy hazai kutatás szerint a negatív gyermekkori élmények a felnőttkori mentális egészséggel is összefügghetnek, a családi mintázatok pedig több generációban megjelenhetnek.
A KSH előzetes adatai szerint augusztusban 5922 gyermek jött világra Magyarországon.
8 veszélyes tünet, amiket sokan elbagatellizálnak: a rák jele is lehet, ne halogasd az orvost, ha ilyet tapasztalsz
Világszerte egyre több daganatos megbetegedést diagnosztizálnak az 50 év alatti felnőttek körében, a rák korai jeleit azonban sokan nem veszik komolyan.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, de nem mindegy hogyan szedjük ezeket a készítményeket.
Hosszabb életre vágyunk, de erről az egy dologról nem mondanánk le: a magyarok közel fele ragaszkodik hozzá
A magyarok többsége szeretne minél tovább és egészségesebben élni, és sokan úgy érzik, saját szokásaikkal is érdemben tehetnek ezért.
Új agresszív betegség tarol, senki sem volt erre felkészülve: azonnali oltási programot indítottak ellene
Brit kutatók megfejtették, miért volt olyan pusztító az idén márciusban Kent megyében kitört, B típusú agyhártyagyulladásos járvány.
Láthatatlan gyilkos szedi áldozatait az 50 és 64 év közöttiek körében: sokan már csak a legrosszabb pillanatban eszmélnek
Az alkoholfogyasztás visszaesése elsősorban a fiatalabb korosztályok érdeme, az 50 és 64 év közöttiek körében viszont tovább emelkedett a fogyasztás mértéke.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Többszáz milliárd forintos többletforrás érkezhet az egészségügybe, közben pedig megkezdődött az intézményrendszer és a finanszírozás átalakítása.
Kíméletlen invázió tarolja le Európát: már a magyarok kedvenc nyaralóhelyein is támadnak a veszélyes vérszívók
Kilenc év alatt 55 százalékkal nőtt az ázsiai tigrisszúnyog által érintett európai területek száma,
Új szabály jöhet a protézisműtéteknél: a magas BMI önmagában nem jelentene kizáró okot a beavatkozásnál.
Nagy változás jöhet a magyar háziorvosi rendelőkben: sokan csak akkor kapnak segítséget, amikor már óriási a baj
A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészségügyi Hálózat közös fehérkönyvben összegzi a hazai pszichiátriai ellátás válságos helyzetét és a szükséges reformokat.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó fogászati turisztikai célpontja, a korábbi jelentős árelőnye azonban fokozatosan csökken.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank