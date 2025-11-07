2025. november 7. péntek Rezső
15 °C Budapest
Tripledemic Covid Flu And RSV or respiratory syncytial virus with three pathogen cells dangerous infectious disease cells as a 3D illustration.
Egészség

Terjed az új covidvariáns, az XFG Magyarországon: ezek a fő tünetek

Pénzcentrum
2025. november 7. 11:15

A 44. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén csökkenő tendenciát mutat - közölte az NNGYK. Emelkedés 3 ellátási terület - Debrecen, Kecskemét  és Szolnok - mintái esetében figyelhető meg, 19 további ellátási területre stagnálás jellemző. Az NNGYK a 44. héten azt is közölte, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.

A tendenciákat tekintve Kecskeméten és Debrecenben emelkedett szinten van (van alacsony, mérsékelt, emelkedett és magas szint) az örökítőanyag koncentráció és emelkedő trendet mutat. Itt lehet tehát a legtöbb beteg jelenleg és a következő hetekben. Magas szintet még sehol sem ér el a covid-örökítőanyag szintje a szennyvízben, pedig a múlt évben ez már a 40-42. héten előfordult 4 mintavételi helyen. Ez jelentheti, hogy az idei koronavírus-járvány enyhébb, vagy hogy későbbre tolódik a tetőzés.

A NNGYK által közzétett térkép és táblázat alapján látható, hogy már sehol sincs alacsony tartományban az örökítőanyag szintje. A szennyvíztelepek által ellátott terület leggyakrabban nem esik egybe egy-egy település közigazgatási határával, a legtöbb telep jellemzően több települést lát el, így a vizsgálatok a hazai lakosság több mint 40%-át fedik le. Ez alapján az ország egész területén lehetnek már betegek.

Az NNGYK közlése szerint a 31. héttől megfigyelhető emelkedő tendencia a legfrissebb szennyvíz adatok alapján az XFG variánsnak volt köszönhető, mely megfelel az Európában az utóbbi hetekben tapasztalható trendnek. Hazai szennyvízmintákból az XFG variáns mellett eseti jelleggel a Nimbus, LP.8.1, JN.1 variáns, valamint egyéb X-rekombinánsok is kimutathatók voltak. Az XFG variáns megjelenésével és terjedésével újabb emelkedés várható a közeljövőben.

Mik az XFG variáns tünetei?

Az XFG variáns (más néven Stratus) alig okoz eltérő tüneteket a koronavírus korábbi változataihoz képest és a tünetek sem tűnnek súlyosabbnak - derült ki az RIVM (Holland Nemzeti Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet) friss tanulmányából. A kutatás során külön vizsgálták, gyakoribb tünet-e a torokfájás, illetve súlyosabb-e, mert ilyen hírek terjedtek a médiában az XFG kapcsán. Az eredmények szerint a kutatásban résztvevők idén nyáron hasonló gyakorisággal számoltak be torokfájásról, mint tavaly: 2025-ben 84%, 2024-ben 71%. A jelentett tünetek száma és az, hogy mennyire érezték magukat betegnek, szintén hasonló volt: a résztvevők átlagosan 7,8 tünetet jelentettek 2025-ben, illetve 7,6-ot 2024-ben. Az ízérzékelés elvesztése ritkábban fordult elő 2025-ben. 

Dirk Eggink virológus elmondta: "A torokfájás gyakori tünete a COVID-19-nek, de az XFG variáns esetében nem fordul elő gyakrabban, mint a korábbi variánsoknál. Más tünetek – például a tüsszögés, köhögés és orrfolyás – előfordulási gyakorisága is alig változott. A tünetek súlyossága ugyanaz maradt. Nincs arra utaló jel, hogy a résztvevők súlyosabbnak érezték volna a torokfájást."

A tanulmány megerősíti a korábbi kutatási eredményeket is: az új SARS-CoV-2 variánsok, például az XFG, nem feltétlenül okoznak súlyosabb betegséget, mint a korábbi változatok. Az Omikron megjelenése óta a fő tünetek továbbra is a torokfájás, köhögés és tüsszögés. Általában a COVID-19 még mindig komolyabb, mint egy közönséges nátha, és inkább az influenzához hasonlítható - írták az RIVM honlapján.

Terjed az influenza és az RSV is

Az NNGYK szennyvízelemzése szerint az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A 44. naptári héten Budapest Központi szennyvíztisztító, Győr, Miskolc,  és Miskolc mintájában volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában kimutatási határ alatt volt az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A szennyvízből mérhető örökítőanyagának mennyisége az előző hetekhez képest magasabb szinten cirkulál a lakosság körében - írták.

A fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő hetekben.

Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten szintén stagnál. A 44. naptári héten  egyik mintában sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában sem. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható - közölte az NNGYK.

A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országosan ugyancsak stagnál. A 44. naptári héten egyik mintában sem volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában sem. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján a 43. héthez viszonyítva az RSV alacsonyabb szinten cirkulál a lakosság körében - írták.
Címlapkép: Getty Images
