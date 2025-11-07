Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
Terjed az új covidvariáns, az XFG Magyarországon: ezek a fő tünetek
A 44. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén csökkenő tendenciát mutat - közölte az NNGYK. Emelkedés 3 ellátási terület - Debrecen, Kecskemét és Szolnok - mintái esetében figyelhető meg, 19 további ellátási területre stagnálás jellemző. Az NNGYK a 44. héten azt is közölte, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
A tendenciákat tekintve Kecskeméten és Debrecenben emelkedett szinten van (van alacsony, mérsékelt, emelkedett és magas szint) az örökítőanyag koncentráció és emelkedő trendet mutat. Itt lehet tehát a legtöbb beteg jelenleg és a következő hetekben. Magas szintet még sehol sem ér el a covid-örökítőanyag szintje a szennyvízben, pedig a múlt évben ez már a 40-42. héten előfordult 4 mintavételi helyen. Ez jelentheti, hogy az idei koronavírus-járvány enyhébb, vagy hogy későbbre tolódik a tetőzés.
A NNGYK által közzétett térkép és táblázat alapján látható, hogy már sehol sincs alacsony tartományban az örökítőanyag szintje. A szennyvíztelepek által ellátott terület leggyakrabban nem esik egybe egy-egy település közigazgatási határával, a legtöbb telep jellemzően több települést lát el, így a vizsgálatok a hazai lakosság több mint 40%-át fedik le. Ez alapján az ország egész területén lehetnek már betegek.
Az NNGYK közlése szerint a 31. héttől megfigyelhető emelkedő tendencia a legfrissebb szennyvíz adatok alapján az XFG variánsnak volt köszönhető, mely megfelel az Európában az utóbbi hetekben tapasztalható trendnek. Hazai szennyvízmintákból az XFG variáns mellett eseti jelleggel a Nimbus, LP.8.1, JN.1 variáns, valamint egyéb X-rekombinánsok is kimutathatók voltak. Az XFG variáns megjelenésével és terjedésével újabb emelkedés várható a közeljövőben.
Mik az XFG variáns tünetei?
Az XFG variáns (más néven Stratus) alig okoz eltérő tüneteket a koronavírus korábbi változataihoz képest és a tünetek sem tűnnek súlyosabbnak - derült ki az RIVM (Holland Nemzeti Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet) friss tanulmányából. A kutatás során külön vizsgálták, gyakoribb tünet-e a torokfájás, illetve súlyosabb-e, mert ilyen hírek terjedtek a médiában az XFG kapcsán. Az eredmények szerint a kutatásban résztvevők idén nyáron hasonló gyakorisággal számoltak be torokfájásról, mint tavaly: 2025-ben 84%, 2024-ben 71%. A jelentett tünetek száma és az, hogy mennyire érezték magukat betegnek, szintén hasonló volt: a résztvevők átlagosan 7,8 tünetet jelentettek 2025-ben, illetve 7,6-ot 2024-ben. Az ízérzékelés elvesztése ritkábban fordult elő 2025-ben.
Dirk Eggink virológus elmondta: "A torokfájás gyakori tünete a COVID-19-nek, de az XFG variáns esetében nem fordul elő gyakrabban, mint a korábbi variánsoknál. Más tünetek – például a tüsszögés, köhögés és orrfolyás – előfordulási gyakorisága is alig változott. A tünetek súlyossága ugyanaz maradt. Nincs arra utaló jel, hogy a résztvevők súlyosabbnak érezték volna a torokfájást."
A tanulmány megerősíti a korábbi kutatási eredményeket is: az új SARS-CoV-2 variánsok, például az XFG, nem feltétlenül okoznak súlyosabb betegséget, mint a korábbi változatok. Az Omikron megjelenése óta a fő tünetek továbbra is a torokfájás, köhögés és tüsszögés. Általában a COVID-19 még mindig komolyabb, mint egy közönséges nátha, és inkább az influenzához hasonlítható - írták az RIVM honlapján.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Terjed az influenza és az RSV is
Az NNGYK szennyvízelemzése szerint az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A 44. naptári héten Budapest Központi szennyvíztisztító, Győr, Miskolc, és Miskolc mintájában volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában kimutatási határ alatt volt az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A szennyvízből mérhető örökítőanyagának mennyisége az előző hetekhez képest magasabb szinten cirkulál a lakosság körében - írták.
A fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő hetekben.
Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten szintén stagnál. A 44. naptári héten egyik mintában sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában sem. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható - közölte az NNGYK.
A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országosan ugyancsak stagnál. A 44. naptári héten egyik mintában sem volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában sem. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján a 43. héthez viszonyítva az RSV alacsonyabb szinten cirkulál a lakosság körében - írták.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is"
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban – mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával.
Hiába a nyugati fizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő dolgot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.
A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.