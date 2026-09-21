Kamu Covid-igazolást mutogatott a legendás focista: most ismerte be, bíróságon kell felelnie érte

A középpályás ellen a luzerni ügyészségen indult eljárás, ahol hamarosan kihallgatás vár rá - tudósított a The Guardian.

Granit Xhaka, a Sunderland és a svájci válogatott csapatkapitánya kilépett a nemzeti csapat keretéből, miután elismerte, hogy 2022-ben hamis COVID-oltási igazolást szerzett. A 152-szeres svájci válogatott játékos az Instagramon közzétett közleményében ismerte el, hogy annak idején nem oltatta be magát a koronavírus ellen, ehelyett hamis védettségi igazolást szerzett.

Xhaka felidézte, hogy akkoriban komoly bizalmatlanságot érzett a vakcinával szemben, és félelem, illetve bizonytalanság gyötörte. "Ebben a felkavart érzelmi állapotban oltási igazolást szereztem ahelyett, hogy a nyitott kérdéseimet a megfelelő csatornákon tisztáztam volna. Ma már világosan látom, hogy ez nem volt helyes lépés. Hiba volt. Sajnálom" – írta a labdarúgó, hozzátéve, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

Luzern kanton ügyészsége a jövő héten hallgatja ki Xhakát annak tisztázása érdekében, hogy elkövetett-e büntetendő cselekményt a hamis igazolás jogellenes megszerzésével vagy okirat-hamisítással összefüggésben. Az ügyben 2023 óta vizsgálják azt a luzerni orvost, aki a pandémia alatt állítólag sorozatban állított ki hamis COVID-igazolásokat, ám a szakember tagadja a vádakat.

Vádemelés esetén Xhakára súlyos pénzbírság, elméletileg akár ötéves börtönbüntetés is kiszabható, bár a szabadságvesztés kiszabása azért valószínűtlen.

A 33 éves, vasárnap a 34. születésnapját ünneplő játékos a hamis igazolás beszerzésekor még az Arsenal kötelékébe tartozott, így jelenlegi klubja, a Sunderland nem kívánt nyilatkozni az ügyről. Xhaka 2023-ban a Bayer Leverkusenhez igazolt, majd két évvel később érkezett a Stadium of Lightba. A svájci válogatottból való visszalépése miatt négy Nemzetek Ligája-mérkőzést hagy ki, így nem lép pályára az Észak-Macedónia és Skócia elleni idegenbeli, valamint a Szlovénia és Észak-Macedónia elleni hazai találkozókon.