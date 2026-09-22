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Láthatatlan gyilkos szedi áldozatait az 50 és 64 év közöttiek körében: sokan már csak a legrosszabb pillanatban eszmélnek
Az alkoholfogyasztás visszaesése elsősorban a fiatalabb korosztályoknak, a Z és az Y generációnak köszönhető, miközben az 50 és 64 év közöttiek körében tovább emelkedett a fogyasztás mértéke - írta a CNN.
A COVID–19-világjárvány óta először csökkent az alkoholfogyasztás a felnőtt lakosság körében az Egyesült Államokban – derül ki az Annals of Internal Medicine című folyóiratban megjelent új tanulmányból.
A kutatás az amerikai Nemzeti Egészségügyi Interjúfelmérés (National Health Interview Survey) több mint 114 ezer válaszadójának 2018 és 2024 közötti adatait dolgozta fel. Az eredmények alapján 2022 és 2024 között az alkoholt fogyasztó felnőttek aránya közel 2 százalékkal, a mértéktelenül fogyasztóké pedig több mint 8 százalékkal esett vissza. A csökkenés mindkét nemnél megfigyelhető volt, de míg a férfiaknál inkább az általános fogyasztás, a nőknél a mértéktelen ivás mérséklődött erőteljesebben.
A generációk közötti különbségek szembetűnőek. A 18–29 éves, Z generációs felnőtteknél az alkoholfogyasztás több mint 5 százalékkal csökkent, a 30–49 éves Y generációsok körében pedig a mértéktelen ivás 17 százalékkal esett vissza 2022 és 2024 között. A tanulmány szerzője, Brian P. Lee, a USC Keck Orvosi Központ májspecialistája szerint ebben szerepet játszhat a "sober curious", vagyis a tudatos alkoholmentességet előtérbe helyező mozgalom terjedése, az alkohol egészségügyi kockázataival kapcsolatos növekvő tudatosság, valamint az is, hogy a fiatalok egy része más szerekre, például kannabiszra váltott.
Aggodalomra ad okot ugyanakkor az 50–64 éves korosztály, vagyis az X generáció és a legfiatalabb baby boomerek helyzete. Ebben a csoportban a mértéktelen ivás 2018 és 2024 között több mint 36 százalékkal nőtt, az általános alkoholfogyasztás pedig 4 százalékkal emelkedett. Ez különösen veszélyes, mivel az alkoholos májzsugor (cirrózis) diagnózisa jellemzően az ötvenes éveikben járókat érinti, a máj pedig ebben az életkorban már érzékenyebb a károsodásokra. Az amerikai kábítószer-használati statisztikai központ (National Center for Drug Abuse Statistics) adatai szerint az 50–64 évesek több mint két és félszer nagyobb valószínűséggel halnak meg krónikus alkoholfogyasztás következtében, mint heveny alkoholmérgezés miatt.
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Lee hangsúlyozta, hogy bár az összesített trendforduló biztató, az alkoholfogyasztás szintje még mindig meghaladja a járvány előtti, 2018-as értékeket. A pandémia idején megugró fogyasztás hatásait ő maga is tapasztalta, hiszen rendelőjét ellepték a májbetegségben szenvedők, köztük olyan húszas éveikben járó fiatalok, akiknek májátültetésre volt szükségük. A szakember kiemelte, hogy a járvány előtt nem találkozott hasonló esetekkel ebben a korosztályban.
A szakértők szerint az idősebb korosztály esetében célzott beavatkozásokra van szükség. Jagpreet Chhatwal, a Massachusetts General Hospital Technológiaértékelési Intézetének igazgatója úgy véli, a viselkedésterápiás módszerek hatékonyak lehetnek, a legnagyobb kihívást azonban a kitartás és a visszaesés megelőzése jelenti. Lee emellett arra biztatja az érintetteket, hogy konzultáljanak kezelőorvosukkal a májszűrés lehetőségéről, hiszen így még időben felismerhetők a kialakuló egészségügyi problémák.
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