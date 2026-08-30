2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egészségügyi koncepció orvos konzultál diagnózis egészségügyi.
Egészség

Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 15:04

Világszerte emelkedik a daganatos megbetegedések száma, ráadásul egyre több esetet diagnosztizálnak az 50 év alatti korosztályban is. Bár a legtöbb hétköznapi panasz mögött nem rosszindulatú betegség áll, az onkológusok szerint vannak olyan tartós vagy szokatlan tünetek, amelyeket nem érdemes félvállról venni. A korai felismerés ugyanis jelentősen javíthatja a gyógyulási esélyeket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt években különösen a fiatalabb felnőttek körében tapasztalható növekedés okát egyelőre nem sikerült teljesen feltárni. Christopher Cann, a philadelphiai Fox Chase Cancer Center fiatal felnőttekkel foglalkozó onkológiai programjának vezetője a Huffington Postnak⁠ arról beszélt, hogy a háttérben környezeti hatások, például a növényvédő szereknek vagy a PFAS-vegyületeknek való kitettség is szerepet játszhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Monisha Singh, a Houston Methodist Hospital gyomor-bél rendszeri és nőgyógyászati daganatokkal foglalkozó onkológusa szerint a légszennyezés, a műanyagok használata és az elmúlt évtizedek táplálkozási változásai ugyancsak hatással lehetnek a megbetegedések gyakoriságára. Ezek pontos szerepének tisztázásához ugyanakkor további kutatásokra van szükség.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy mindenki maga ismeri legjobban a saját szervezetét. Ha valaki tartós, szokatlan változást tapasztal, érdemes orvoshoz fordulnia, még akkor is, ha elsőre jelentéktelennek tűnik a panasz. A daganatos betegségeknél általában minél korábban történik meg a diagnózis, annál kedvezőbbek a kezelési és túlélési kilátások.

Magyarországon is egyre több a fiatal beteg

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2024-es adatai szerint Magyarországon 69 410 új rosszindulatú daganatos megbetegedést jelentettek, 242-vel többet, mint egy évvel korábban. Az esetek közül 33 959-et férfiaknál, 35 451-et nőknél regisztráltak. Százezer lakosra 725,9 új megbetegedés jutott, míg 2023-ban 721,1. A férfiaknál ez az érték 735,9, a nőknél 716,5 volt, vagyis a népességszámhoz viszonyítva továbbra is a férfiak körében diagnosztizáltak több új daganatos esetet.

A hörgő- és tüdődaganatok százezer lakosra vetített gyakorisága ugyanakkor 106,1-ről 104,3-re csökkent. A két nem esetében eltérő folyamat látható: a férfiaknál 118,1-ről 112,6-re mérséklődött, a nőknél viszont 94,9-ről 96,5-re emelkedett az arányszám. A női emlődaganatok gyakorisága lényegében nem változott: 2024-ben százezer nőre 167,2 új eset jutott, szemben az előző évi 167,3-del. A KSH adatai összességében tehát enyhe növekedést mutatnak az újonnan bejelentett rosszindulatú daganatos megbetegedések számában, miközben az egyes daganattípusok és a nemek szerinti tendenciák eltérően alakultak.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy másik statisztika azonban rávilágít arra is, hogy mennyire hátul kullogunk az Európai Unió országai között: a statista adatai alapján 2024-ben Magyarországon százezer lakosra 307,4 daganatos megbetegedés okozta haláleset jutott, ami Európában a legmagasabb rákhalálozási aránynak számított.

Korábban írtunk egy másik aggasztó statisztikáról is: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb adatai szerint a vastagbélrák továbbra is az első három leggyakoribb daganatos megbetegedés között szerepel a tagországokban, pedig ez az egyik legjobban megelőzhető daganatos betegség. Az esetszámok az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedtek, részben a népesség elöregedése miatt: 2000 óta a férfiaknál 21 százalékkal, a nőknél 15 százalékkal nőtt a diagnosztizált esetek száma, ami tartós nyomást helyez az egészségügyi rendszerekre.

Bár szinte minden tagországban elérhető szűrővizsgálat, 2023-ban a jogosultak kevesebb mint fele, mindössze 48 százaléka vett részt vastagbélrákszűrésen. A 34 OECD-ország közül Magyarországon volt a legalacsonyabb a részvételi arány, mindössze 9 százalék, miközben Finnországban a jogosultak 74 százaléka vett részt a szűréseken. 

Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
EZ IS ÉRDEKELHET
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
A vastagbél- és végbélrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartoznak, és egyre több fiatalt is érintenek.

Nem szándékos fogyás

Az egyik figyelmeztető jel lehet, ha valaki úgy veszít jelentősen a testsúlyából, hogy közben nem változtatott az étrendjén, és nem kezdett intenzívebben mozogni. Egy-két kilogrammos ingadozás még nem feltétlenül jelent problémát, ám a néhány hét vagy hónap alatt bekövetkező, 4-5 kilogrammot meghaladó fogyást már érdemes kivizsgáltatni.

Cann szerint az ilyen mértékű testsúlycsökkenés arra utalhat, hogy a szervezetet komoly megterhelés éri. Ennek számos oka lehet, köztük emésztőrendszeri, hormonális vagy más betegség, de bizonyos esetekben daganatos elváltozás is állhat a háttérben.

Tartós és szokatlan fáradtság

A fáradtság rendkívül gyakori panasz, amelyet okozhat a túlterheltség, az alváshiány, a stressz vagy számos más élethelyzeti tényező. Akkor azonban már indokolt lehet az orvosi kivizsgálás, ha a kimerültség tartóssá válik, pihenés után sem enyhül, illetve akadályozza a munkavégzést vagy a mindennapi tevékenységeket.

A krónikus fáradtságnak rengeteg lehetséges magyarázata van, például vérszegénység, pajzsmirigyprobléma vagy fertőzés. Ritkább esetben ugyanakkor daganatos betegség tünete is lehet, ezért nem érdemes automatikusan a stressz számlájára írni.

Megváltozott vizelési szokások

A férfiaknak különösen érdemes odafigyelniük arra, ha vér jelenik meg a vizeletükben, a megszokottnál gyakrabban kell vizelniük, vagy gyengébbé válik a vizeletsugár. Az ilyen panaszokat sok esetben a prosztata jóindulatú megnagyobbodása okozza, de ritkábban prosztata- vagy húgyúti daganat is állhat mögöttük. A prosztatarák az egyik leggyakoribb férfiakat érintő rosszindulatú betegség, amelynek felismerését szűrővizsgálatok segíthetik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Vér a székletben, tartós hasmenés vagy székrekedés

A véres széklet minden életkorban kivizsgálást igényel, különösen annak fényében, hogy a vastag- és végbéldaganatok előfordulása a fiatal felnőttek körében is növekszik. Fiatalabbaknál a vérzést gyakran aranyérnek tulajdonítják, és valóban sokszor ez áll a háttérben, ám ezt vizsgálat nélkül nem lehet biztosan megállapítani. A fekete, kátrányszerű széklet szintén komoly figyelmeztető jel lehet, mert a felső emésztőrendszerből, például a nyelőcsőből vagy a gyomorból származó vérzésre utalhat.

Orvosi vizsgálatra lehet szükség akkor is, ha tartósan megváltoznak a székelési szokások. Ilyen lehet a korábbinál gyakoribb hasmenés vagy székrekedés, valamint az elhúzódó puffadás és hasi fájdalom. Ezek hátterében rendszerint nem daganatos betegség áll, de ha nem múlnak el, ki kell deríteni az okukat.

Nyelési nehézségek

A nyelés fokozatos nehezebbé válása a nyelőcső vagy a gyomor betegségére is utalhat. Nem feltétlenül jár fájdalommal: előfordulhat, hogy az érintett egyszerűen úgy érzi, az étel nehezebben halad lefelé, vagy elakad.

A nyelőcső- és gyomordaganatok kockázatát többek között a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a tartós savas reflux is növelheti, de a betegségek látszólag minden előzmény nélkül is kialakulhatnak. A tartós nyelési nehézség ezért gasztroenterológiai kivizsgálást indokolhat.

Új vagy változó bőrelváltozások

Érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, ha új anyajegy, folt vagy csomó jelenik meg a bőrön, illetve ha egy már meglévő elváltozás növekedni kezd, megváltozik a színe vagy alakja, viszket, vérzik, esetleg nem gyógyuló seb alakul ki rajta.

A bőrrák bármely életkorban és bőrszíntől függetlenül előfordulhat. Különösen a melanoma esetében fontos a korai felismerés, mert a kezdeti stádiumban felfedezett betegség kezelési esélyei lényegesen jobbak, mint akkor, amikor már a nyirokcsomókra vagy más szervekre is átterjedt.

Intenzív éjszakai izzadás

Egy meleg szobában vagy vastag takaró alatt természetes lehet az éjszakai izzadás, és a menopauza, valamint egyes vírusfertőzések is okozhatnak hasonló panaszt. Az azonban már nem tekinthető megszokottnak, ha valaki rendszeresen annyira megizzad, hogy éjszaka ruhát vagy ágyneműt kell cserélnie.

Az intenzív, visszatérő éjszakai izzadás többféle betegség jele lehet, és bizonyos esetekben limfómával, vagyis a nyirokrendszer daganatos megbetegedésével is összefügghet. Különösen fontos a kivizsgálása, ha fogyással, lázzal, tartós gyengeséggel vagy megnagyobbodott nyirokcsomókkal együtt jelentkezik.

A szűrővizsgálatokat sem szabad elhanyagolni

A tünetek figyelése mellett alapvető fontosságú, hogy mindenki részt vegyen az életkorának és kockázati tényezőinek megfelelő szűrővizsgálatokon. Ide tartozhat többek között a mammográfia, a méhnyakszűrés, a vastagbélszűrés, illetve indokolt esetben a prosztata vizsgálata.

Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
EZ IS ÉRDEKELHET
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
A Hetifókuszban ezen a héten az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.

A családi kórtörténetet is érdemes megismerni. Akinek közeli hozzátartozójánál daganatos betegséget diagnosztizáltak, annál az átlagosnál korábban vagy gyakrabban lehet szükség egyes vizsgálatokra. A kockázat csökkentésében szerepe lehet a dohányzás és az elektromos cigaretta kerülésének, az alkoholfogyasztás mérséklésének, a rendszeres testmozgásnak és a kiegyensúlyozott étrendnek is. Ezek azonban nem helyettesítik a szűréseket és az orvosi kivizsgálást.

A felsorolt tünetek önmagukban többnyire nem jelentik azt, hogy valakinek daganatos betegsége van. Ha azonban egy panasz tartósan fennáll, súlyosbodik vagy eltér a megszokottól, nem érdemes halogatni az orvos felkeresését. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy nem veszik komolyan a tüneteit, indokolt lehet második szakvéleményt kérnie.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #dohányzás #rák #megelőzés #szűrővizsgálat #fiatalok #táplálkozás #alkoholfogyasztás #tünetek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:07
15:04
14:35
14:13
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 30.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2026. augusztus 29.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
2026. augusztus 30.
Magyarok százezrei élhetnek együtt ezzel a rejtélyes kórral: kevesen sejtik, de évtizedekig tarthat, mire kiderül az igazság
2026. augusztus 29.
Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók
2026. augusztus 29.
Kiderült a tészta-titok: rengeteg magyar rossz helyen keresi a minőséget, ezért nem mindig a drágább olasz márka a legjobb választás
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 30. vasárnap
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
7 napja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
4
3 hete
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
5
6 napja
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 30. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 35. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 30. 13:15
Magyarok százezrei élhetnek együtt ezzel a rejtélyes kórral: kevesen sejtik, de évtizedekig tarthat, mire kiderül az igazság
Agrárszektor  |  2026. augusztus 30. 15:33
Készülhetnek a magyarok: meglepő időjárás jön szeptember első hetében