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Egészség

Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés

Jeki Gabriella
2026. július 29. 19:01

A daganatos betegségek elleni küzdelemben az egyik legfontosabb tényező az idő. Minél korábban fedeznek fel egy rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre. A szervezett szűrőprogramok fontossága itt értékelődik fel. Ezen a területen azonban egyelőre elmaradunk az európai élvonaltól, miközben a daganatos megbetegedések gyakorisága meghaladja az uniós átlagot. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában ennek jártunk utána.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Unió és a nemzetközi egészségügyi szervezetek jelenleg három daganattípus esetében tartják bizonyítottan hatékonynak a szervezett lakossági szűrést: az emlőrák, a méhnyakrák, valamint a vastag- és végbélrák esetében. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott Európa Rákellenes Terv célja, hogy a jogosult lakosság legalább 90 százaléka számára elérhető legyen valamelyik ilyen szűrőprogram. A gyakorlatban azonban országonként jelentős különbségek vannak. A legfrissebb európai daganatszűrési index szerint a legjobban a skandináv országok teljesítenek. Dánia és Finnország 80 százalékos eredményt ért el, Svédország 73, míg Szlovénia 76 százalékon áll. Hollandia, Franciaország és Spanyolország szintén a jól működő szűrőrendszerekkel rendelkező országok közé tartoznak.

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A rangsor alsó részében elsősorban közép- és délkelet-európai országok szerepelnek. Bulgária, Románia és Görögország mindössze 10-30 százalék közötti értéket értek el, ami azt jelzi, hogy a szervezett szűrőprogramok lefedettsége és hatékonysága jelentősen elmarad az európai élvonaltól. Magyarország 35 százalékos daganatszűrési indexszel az alsó középmezőnyben helyezkedik el.

De milyen daganattípusok fordulnak elő leggyakrabban Magyarországon és az Európai Unióban? A férfiaknál mind hazánkban, mind az uniós átlagban a prosztatarák, a tüdőrák és a vastagbélrák adják az új daganatos megbetegedések legnagyobb részét. Ugyanakkor a teljes daganatos megbetegedési arány Magyarországon magasabb: 100 ezer lakosra vetítve 761 új eset jut, míg az uniós átlag 686. A nőknél hasonló kép rajzolódik ki, ahol a leggyakoribb daganatok az emlőrák, a tüdőrák és a vastagbélrák, miközben az összesített daganatos megbetegedési arány szintén meghaladja az uniós átlagot.

A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata a lakossági részvétel növelése lehet. A meghívási rendszerek fejlesztése, a tájékoztatás javítása és a szűrővizsgálatok könnyebb elérhetősége hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több daganatos megbetegedést még korai stádiumban fedezzenek fel.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #magyarország #rák #statisztika #megelőzés #szűrővizsgálat #betegségek #CHART by Pénzcentrum

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Peekaboo
33 perce
Erre sajnos nincs pénz mert az mind elment sokszorosan túlárazott presztizs-beruházásokra, stadionokra, templomokra.
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