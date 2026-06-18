A szünetben még döntetlenre álló találkozót Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde döntötte el - állítja Harry Kane.
Működik a csodaoltás: gyakorlatilag senkinek sem kell 30 éves kora előtt ettől a ráktípustól meghalnia
A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg - írja a BBC.
A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg. Az első ilyen jellegű kutatás szerint Angliában meredeken visszaesett a halálozás azóta, hogy 2008-ban elkezdték iskolás lányoknak elérhetővé tenni a vakcinát. A becslések szerint eddig mintegy 200 életet mentett meg az oltás.
2020 és 2024 között egyetlen méhnyakrákos halálesetet sem regisztráltak a 20–24 éves nők körében, amire korábban nem volt példa ötéves időszakban. Oltás nélkül ebben a korcsoportban várhatóan körülbelül 23 haláleset történt volna.
A kutatók szerint a javulás folytatódhat, ahogy egyre több beoltott korosztály éri el az idősebb életkort.
A kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Angliában visszaesett az oltási arány. 2024–2025-ben a 15 éves lányok 76 százaléka kapta meg a vakcinát, miközben a WHO szerint a méhnyakrák felszámolásához legalább 90 százalékos átoltottságra lenne szükség. A 25 és 64 év közötti nőknek az oltás mellett továbbra is ajánlott részt venniük méhnyakrákszűrésen.
Nem várt veszély leselkedik a hazai otthonokban: komoly egészségügyi gond lehet a vége, ha rosszul használod a klímát
A klíma nem csak hűt: ha rosszul használjuk, egészségügyi gondokat is okozhat. Így kerülhetők el a hibák.
Idén már több ismert gyógyszert is visszahívtak, vagy kivontak a forgalomból Magyarországon. Mutatjuk, melyikek érintettek.
Súlyos időszak vár most magyarok százezreire: átmenetileg rosszabbodik a helyzet, a fellélegzés csak később várható
A hivatal szerint a pollenterhelés várhatóan ismét felerősödik.
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
A védőoltás mintegy 40 százalékkal csökkentette a koronavírushoz köthető súlyos szív- és érrendszeri események miatti kórházi kezelések kockázatát.
Nem várt feladatot kaphatnak a nyakukba ezek magyar szülők: mutatjuk, mi változhat szeptember 1-jétől
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet értelmében szeptember 1-jétől módosulhat a titkosan örökbefogadott gyermekek egészségügyi adatainak kezelése.
Förtelmes kórokozók állnak lesben ezeken a magyar strandokon: most közölték róluk, kockázatos a fürdőzés
A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják.
Napjainkban is komoly közegészségügyi veszélyt jelent, ráadásul a fertőzés egyre több újszülöttet is érint.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
A nyári szúnyogszezonban sokan automatikusan nyúlnak a polcon található első rovarriasztó után, pedig nem mindegy, milyen hatóanyagú készítményt választunk.
Hazánkban a daganatos halálozások közel tíz százalékáért a fej-nyaki rákos megbetegedések felelősek a férfiaknál, de a nők érintettsége is folyamatosan növekszik.
Komoly problémára derült fény a kórházakban: ilyen állapotban vannak a klímák, több milliárd forint kell a javításukra
Több mint hárommilliárd forintos rendkívüli támogatást nyújt a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
Mérföldkő az öregedéskutatásban: megkezdődött a sejteket visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete
A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, amelynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása.
Sokan komoly hibát követnek el a gyógyszerek beszedésekor: ezek a népszerű italok lenullázhatják a kezelés hatását
Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedv-ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek.
Az emberiség történetében egyedülálló módon 2030-ra a dél-koreai nők születéskor várható élettartama átlépheti a 90 éves határt.
Kiderült, mi áll a borzasztó alvási problémák hátterében: ezért riadnak fel sokan az éjszaka közepén - mutatjuk hogyan előzheted meg!
Amennyiben az alvásprobléma három hónapnál tovább áll fenn, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni.
Ólomszennyezést mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri főépületének ivóvizében, ezért a csapvíz fogyasztása jelenleg nem ajánlott.
Az országos fogyasztóvédelmi akció során összesen 413 mozgó vendéglátó egység, büfékocsi és food truck vizsgálatára került sor.
A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része, azonban a viselése nyáron nagyobb odafigyelést igényel.
Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.