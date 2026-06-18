2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hpv elleni védőoltás
Egészség

Működik a csodaoltás: gyakorlatilag senkinek sem kell 30 éves kora előtt ettől a ráktípustól meghalnia

Pénzcentrum
2026. június 18. 15:44

A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg - írja a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg. Az első ilyen jellegű kutatás szerint Angliában meredeken visszaesett a halálozás azóta, hogy 2008-ban elkezdték iskolás lányoknak elérhetővé tenni a vakcinát. A becslések szerint eddig mintegy 200 életet mentett meg az oltás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2020 és 2024 között egyetlen méhnyakrákos halálesetet sem regisztráltak a 20–24 éves nők körében, amire korábban nem volt példa ötéves időszakban. Oltás nélkül ebben a korcsoportban várhatóan körülbelül 23 haláleset történt volna.

A kutatók szerint a javulás folytatódhat, ahogy egyre több beoltott korosztály éri el az idősebb életkort.

A kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Angliában visszaesett az oltási arány. 2024–2025-ben a 15 éves lányok 76 százaléka kapta meg a vakcinát, miközben a WHO szerint a méhnyakrák felszámolásához legalább 90 százalékos átoltottságra lenne szükség. A 25 és 64 év közötti nőknek az oltás mellett továbbra is ajánlott részt venniük méhnyakrákszűrésen.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #oltás #védőoltás #kutatás #rák #vakcina #anglia #nők #halálozás #egészségügyi világszervezet #BBC

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:46
16:31
16:07
16:03
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
2
1 hete
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
3
3 hete
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
4
3 hete
Kórházat rohant le a dühös tömeg: egyre durvább a helyzet a gyilkos járvány gócpontjában, oltóanyag pedig egyáltalán nem létezik
5
2 hete
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:46
Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:07
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
Agrárszektor  |  2026. június 18. 16:28
Kemény vihar jöhet: mutatjuk, mikor szakad le az ég hétvégén