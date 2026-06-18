Működik a csodaoltás: gyakorlatilag senkinek sem kell 30 éves kora előtt ettől a ráktípustól meghalnia

A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg - írja a BBC.

A 12-13 éves korban beadott HPV-oltás szinte nullára csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki 30 éves kora előtt méhnyakrákban haljon meg. Az első ilyen jellegű kutatás szerint Angliában meredeken visszaesett a halálozás azóta, hogy 2008-ban elkezdték iskolás lányoknak elérhetővé tenni a vakcinát. A becslések szerint eddig mintegy 200 életet mentett meg az oltás.

2020 és 2024 között egyetlen méhnyakrákos halálesetet sem regisztráltak a 20–24 éves nők körében, amire korábban nem volt példa ötéves időszakban. Oltás nélkül ebben a korcsoportban várhatóan körülbelül 23 haláleset történt volna.

A kutatók szerint a javulás folytatódhat, ahogy egyre több beoltott korosztály éri el az idősebb életkort.

A kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Angliában visszaesett az oltási arány. 2024–2025-ben a 15 éves lányok 76 százaléka kapta meg a vakcinát, miközben a WHO szerint a méhnyakrák felszámolásához legalább 90 százalékos átoltottságra lenne szükség. A 25 és 64 év közötti nőknek az oltás mellett továbbra is ajánlott részt venniük méhnyakrákszűrésen.